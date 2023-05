La CIA utilise l’application russe Telegram préférée pour recruter des espions

La principale agence de renseignement des États-Unis s’est tournée vers la plate-forme de médias sociaux préférée en Russie, connue sous le nom de Telegram, pour lancer son dernier effort de recrutement et faire appel aux Russes opposés à la guerre en Ukraine.

Lundi soir, la CIA a publié une vidéo de recrutement en russe pour non seulement télégramme mais YouTube, Twitter et Facebook.

« La CIA veut connaître la vérité sur la Russie, et nous recherchons des personnes fiables qui savent et peuvent nous le dire », a déclaré l’agence dans un communiqué avec la vidéo publiée sur YouTube. « Vos informations peuvent être plus précieuses que vous ne le pensez. »

L’agence de renseignement américaine a pris des mesures similaires l’année dernière lorsqu’elle a fait appel aux citoyens russes déçus par la guerre en Ukraine et au président Vladimir Poutine en lançant une campagne sur les réseaux sociaux. Mais la CIA est maintenant allée plus loin et a créé une chaîne Telegram intitulée « Securely Contacting CIA ».

La campagne de la CIA l’année dernière a été décrite par Fox News comme « fructueuse », et la principale agence de renseignement cherche à obtenir des informations dans de nombreux secteurs de la société russe.

« Êtes-vous un officier militaire ? Travaillez-vous dans le domaine du renseignement, de la diplomatie, de la science, de la haute technologie, ou avez-vous affaire à des gens qui font cela ? Avez-vous des informations sur l’économie ou les hauts dirigeants de la Fédération de Russie ? nous », la CIA a fait appel.

La vidéo, intitulé « Pourquoi j’ai pris contact avec la CIA : ma décision », décrit des Russes fictifs qui ont pris la décision de contacter la CIA et détaille comment entrer en contact avec l’agence en toute sécurité.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré mardi aux médias russes que la chaîne Telegram – qui compte déjà plus de 5 200 abonnés – est une « ressource très pratique pour suivre ceux qui postulent ».

Mais la CIA soutient qu’un individu peut contacter l’agence en toute sécurité via son « service caché Tor » et a fourni un lien pour obtenir des instructions sur la façon de le faire en toute sécurité.

L’agence a également exhorté la patience après qu’une personne ait pris contact.

« S’il vous plaît soyez patient. Nous vous remercions pour votre courage », a déclaré la CIA. « Nous examinons attentivement les documents soumis afin de donner une réponse appropriée et en même temps assurer votre sécurité. »