La CIA tente de recruter des agents doubles en Russie avec une nouvelle vidéo

La CIA a publié une nouvelle vidéo astucieuse pour tenter de recruter des espions russes mécontents comme agents doubles pour Washington – une démarche pas si secrète que le Kremlin a rapidement trollée.

Le clip en russe, d’une durée de près de trois minutes, a été diffusé lundi sur les réseaux sociaux officiels de la Central Intelligence Agency, y compris ses comptes X et Telegram, où il compte respectivement 3,4 millions et 13 600 abonnés.

Accompagné d’une musique classique mélancolique, le narrateur de la vidéo est un employé fictif de 35 ans du GRU, la très redoutée agence de renseignement militaire russe, qui se présente comme un patriote amoureux de la Russie et qui a autrefois servi comme parachutiste, après avoir suivi les traces de son défunt père.

« Ai-je assez de courage pour affronter cette trahison ? » se demande à voix haute l’officier du GRU dans la vidéo, avant de dire qu’il a réalisé que le véritable ennemi se trouve à l’intérieur de la Russie.

« Les plus hauts dirigeants ont vendu le pays pour des palais et des yachts à une époque où nos soldats mâchent des pommes de terre pourries et tirent avec des armes antédiluviennes. Notre peuple est obligé de donner des pots-de-vin simplement pour trouver du travail », raconte l’officier des renseignements désillusionné alors que la vidéo montre des limousines officielles et de riches Russes suffisants portant des toasts autour d’une table.

Le directeur de la CIA, William Burns, a déclaré en juillet que le mécontentement de certains Russes face à la guerre en Ukraine créait une rare opportunité de recruter des espions.

«Les membres de l’élite portant des montres incroyablement chères passent le temps, tandis que la corruption et le népotisme rongent mon pays de l’intérieur», dit le personnage fictif. “J’ai vu la lumière.”

Le narrateur dit que son patriotisme l’a poussé à agir et à travailler avec la CIA.

« Ce que j’ai hérité de mon père, je le transmettrai à mon fils : le désir de voir le peuple russe prospérer et libérer son potentiel », dit-il. « Je suis né pour cette lutte – la lutte contre un ennemi intérieur. Je n’ai pas perdu espoir. Je ne suis pas impuissant.

« Mon désir est de protéger la Russie. Je deviendrai l’étincelle de la vérité – pour mon fils.

Le dernier plan de la vidéo montre le narrateur contactant la CIA sur son téléphone portable depuis une cour enneigée et se termine par un dernier message exhortant les officiers russes mécontents à contacter la CIA.

« Votre entourage ne voudra peut-être pas entendre la vérité. Mais nous le faisons. Vous n’êtes pas impuissants », dit-il avant d’énumérer les moyens de contacter discrètement les services de renseignement américains.

Il s’agit de la troisième vidéo de recrutement de ce type publiée par la CIA depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

“Nous constatons une plus grande sensibilisation de la part des Russes grâce à ces vidéos”, a déclaré un représentant de la CIA. a déclaré à NBC News. “Si cela ne fonctionnait pas, nous ne serions pas sur la vidéo numéro trois.”

Le directeur de la CIA, William Burns, a déclaré en juillet que la désillusion de certains Russes face à la guerre créait une rare opportunité de recruter des espions.

La dernière vidéo a été visionnée sur le compte X de la CIA près de 300 000 fois mardi.

Mais le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la CIA perdait son temps à essayer d’atteindre les Russes via cette plateforme populaire, interdite en Russie.

“Quelqu’un doit dire à la CIA que dans notre pays [Russian social network] VKontakte est beaucoup plus populaire que X interdit. Et l’audience de VKontakte est beaucoup plus large », a plaisanté Peskov mardi.

Le porte-parole du président russe Vladimir Poutine a encore minimisé l’importance de la dernière campagne de recrutement des services de renseignement américains.

“Vous savez, cette pratique est assez courante, les agences de renseignement du monde entier utilisent très souvent les médias et les réseaux sociaux pour recruter de nouveaux employés”, a déclaré Peskov. “Et ils le font tout le temps, la CIA le fait chaque année.”

