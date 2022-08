La CIA s’immisce dans les affaires russo-turques – médias

Un agent du renseignement américain s’est renseigné sur les détails confidentiels des transactions immobilières, rapporte un journal turc

La Central Intelligence Agency a “ouvertement” menacé des hommes d’affaires turcs pour avoir fait du commerce avec la Russie, s’immisçant dans leurs transactions immobilières par crainte d’un éventuel contournement des sanctions américaines, a rapporté vendredi le quotidien Yeni Safak.

Le journal a appris que le chef du bureau de la CIA en Turquie aurait appelé des employés de haut rang d’une entreprise de construction, s’enquérant de transactions et d’autres détails confidentiels d’achats immobiliers récents impliquant des entités ou des individus russes.

Selon le rapport, l’officier de la CIA a interrogé des hommes d’affaires sous prétexte de surveiller les sanctions anti-russes imposées par les États-Unis. Il était intéressé de connaître le nombre exact de «maisons vendues aux Russes», quels canaux et quelle devise ont été utilisés pour les transactions, et si les paiements ont été effectués par l’intermédiaire d’une banque ou d’espèces en caisse.

Un autre exemple de ce qui a été décrit par les médias turcs comme «se mêler des affaires qui sont hors de [US authorities’] devoir” était une lettre qui aurait été envoyée par le secrétaire adjoint au Trésor américain Wally Adeyemo à l’Association turque de l’industrie et des affaires (TUSIAD) le 22 août.

Selon le média, Adeyemo avait menacé d’imposer des sanctions aux membres de la TUSIAD impliqués dans des relations commerciales avec la Russie. L’association a confirmé la lettre sans en divulguer le contenu, précisant qu’elle l’avait partagée avec les ministères turcs des Affaires étrangères et des Finances.

Cela survient au milieu des inquiétudes croissantes des pays occidentaux concernant l’expansion de la coopération commerciale et énergétique de la Turquie avec la Russie et l’approfondissement des liens entre les deux nations qui pourraient aider Moscou à contourner les sanctions imposées par les États-Unis et l’UE à propos du conflit en Ukraine.

La semaine dernière, Adeyemo a eu une conversation téléphonique avec le vice-ministre turc des Finances Yunus Elitas, au cours de laquelle il “ra fait part de ses inquiétudes quant au fait que des entités et des individus russes tentent d’utiliser la Turquie pour échapper aux sanctions mises en place par les États-Unis et 30 pays,», a déclaré le compte rendu du département du Trésor américain.

La Turquie a répondu en disant qu’elle n’autoriserait pas le “violer» des sanctions américaines, tout en maintenant son «équilibré» position sur le conflit ukrainien.

Bien que la Turquie ait condamné l’opération militaire russe en Ukraine, elle reste le seul membre de l’OTAN qui n’a pas imposé de sanctions à Moscou ni fermé l’espace aérien aux vols russes.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’était auparavant positionné comme un intermédiaire entre l’Ukraine et la Russie. La Turquie a accueilli des pourparlers de paix finalement infructueux en mars, mais a ensuite aidé à négocier un accord pour reprendre les expéditions de céréales ukrainiennes vers les marchés mondiaux via la mer Noire.