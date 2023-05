La CIA serait impliquée dans la minimisation du scandale des ordinateurs portables de Hunter Biden – House Committee

Un employé de l’agence a aidé à recueillir des signatures pour une lettre qualifiant le scandale de « désinformation russe », selon un rapport

La Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis a peut-être joué un rôle déterminant dans la minimisation du scandale des ordinateurs portables de Hunter Biden avant l’élection de son père à la présidence en 2020, selon un nouveau rapport intermédiaire du House Judiciary Committee.

Il indique que l’agence a peut-être particulièrement aidé à obtenir un soutien pour une lettre ouverte rédigée par une foule d’anciens responsables du renseignement, qui prétendaient à tort que toute l’affaire était une opération de désinformation russe.

Le rapport, publié mercredi, cite l’un des signataires de la lettre, l’ancien analyste de la CIA David Cariens, qui a déclaré avoir été approché par un employé de l’agence de renseignement et « demandé » s’il signait le document.

Cariens était en contact avec le Comité de révision de la classification des prépublications (PCRB) de la CIA au sujet de ses propres mémoires en octobre 2020, lorsqu’il a été mis au courant de la lettre, qui a également été examinée par le PCRB à l’époque.

« On m’a parlé du projet de lettre. La personne m’a demandé si j’accepterais de signer. l’ancien analyste du renseignement a déclaré au comité dans une déclaration écrite, ajoutant qu’il avait accepté cette demande après avoir entendu le contenu de la lettre.

« La CIA – ou du moins un employé de la CIA – a peut-être aidé à solliciter des signatures pour la déclaration », a déclaré la commission dans un communiqué accompagnant le rapport intérimaire.

La lettre, qui a été approuvée par cinq anciens directeurs de la CIA et une litanie d’autres anciens hauts fonctionnaires, affirmait que l’histoire de l’ordinateur portable de Hunter Biden avait « toutes les caractéristiques classiques d’une opération d’information russe. » Bien qu’il ait reconnu qu’il n’y avait aucune preuve de l’implication russe, les républicains ont ensuite fait valoir que cela avait contribué à discréditer l’histoire de l’ordinateur portable juste avant l’élection présidentielle qui s’est terminée par la victoire de Joe Biden.

Une enquête ultérieure a révélé que les rapports étaient basés sur des documents authentiques obtenus à partir de l’ordinateur portable du jeune Biden, qu’il aurait soi-disant abandonné dans un atelier de réparation d’ordinateurs portables du Delaware.

Publiée pour la première fois par le New York Post, une série de courriels divulgués depuis l’ordinateur portable suggérait que Biden Jr. aurait pu impliquer son père, qui était alors vice-président, dans des relations commerciales personnelles à l’étranger. Plusieurs membres et associés de la famille Biden font l’objet d’une enquête par le comité de surveillance de la Chambre pour avoir accepté des paiements d’entreprises chinoises en échange de services non définis.

Le rapport du comité de la Chambre a également largement cité l’ancien directeur par intérim de la CIA, Michael Morell, qui a témoigné en avril que la campagne présidentielle de Biden avait joué un rôle dans la création de la lettre. Le rapport indique que Morrell a admis que l’un des objectifs de la lettre était de « aider le vice-président Biden » pour gagner l’élection. Il dit également que l’ancien directeur de la CIA avait voulu donner à Biden « un sujet de discussion à repousser » le président de l’époque, Donald Trump, lors des débats.

Morrell a également obtenu une approbation rapide de la lettre de la CIA en la qualifiant de « travail urgent » qui avait besoin « sortir au plus vite » dit le document du comité.

Le comité a maintenant demandé à la CIA de divulguer de plus amples informations sur ses interactions avec les signataires de la déclaration, mais l’agence de renseignement « n’a jusqu’à présent pas réussi à se conformer à cette demande de surveillance », dit le rapport.