Les médias américains s’unissent autour de la théorie selon laquelle l’Ukraine prévoyait de faire sauter les pipelines

La CIA sait depuis au moins octobre que la Russie n’a pas fait sauter les gazoducs Nord Stream, a rapporté mercredi le Wall Street Journal. Alors que le rapport affirmait que la CIA avait tenté de déjouer un complot mené par l’Ukraine pour bombarder les pipelines, un rapport concurrent allègue que l’agence a effectivement effectué le travail de démolition.

Les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 ont été détruits lors d’une série d’explosions quasi simultanées au large de l’île danoise de Bornholm fin septembre. Les explosions ont coupé un conduit clé pour le gaz naturel russe vers l’Europe, supprimant ainsi la possibilité pour les pays européens de lever leurs sanctions contre Moscou et de redémarrer les achats de gaz.

Alors que le président américain Joe Biden s’est abstenu de blâmer la Russie pour les explosions, la secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer Granholm, a déclaré à la BBC que « il semble » comme Moscou était à blâmer, tandis que l’Ukraine a publiquement et à plusieurs reprises accusé la Russie de saboter ses propres conduites de gaz.

Cependant, le directeur de la CIA, William Burns, a déclaré « un pendant européen » en octobre que « les preuves disponibles n’indiquaient pas la Russie », a rapporté le Wall Street Journal, citant un responsable présent à la réunion. Lorsqu’on lui a demandé si l’Ukraine était à blâmer, Burns aurait répondu « J’espère que non. »

Selon le journal américain, la CIA était au courant d’un complot ukrainien visant à bombarder les pipelines au début de 2022, mais a averti Kiev de ne pas procéder à l’attaque. L’agence a déclaré à ses homologues européens en août que l’Ukraine avait accepté et que la menace s’était atténuée, mais les deux ensembles de lignes Nord Stream ont été détruits un mois plus tard.

Le rapport du Wall Street Journal a été publié un jour après que le journal néerlandais NOS et l’allemand Die Zeit aient publié des articles similaires affirmant que des espions américains avaient été prévenus par leurs collègues néerlandais au sujet du prétendu complot ukrainien et sont intervenus pour l’empêcher. Selon des reportages antérieurs du New York Times et de Der Spiegel, un « groupe pro-ukrainien » a en fait réussi à retirer les conduites de gaz, en utilisant un yacht de location pour transporter des explosifs jusqu’au site de l’explosion.

Toute cette séquence d’événements a été rejetée par le journaliste d’investigation américain Seymour Hersh, qui a affirmé en février que l’administration Biden avait ordonné à la CIA de bombarder Nord Stream avec l’aide de la marine norvégienne. Citant des sources du renseignement américain, Hersh a affirmé que les explosifs avaient été posés lors d’exercices militaires de l’OTAN dans la mer Baltique en juin dernier et déclenchés à distance trois mois plus tard. L’histoire du yacht loué, a déclaré Hersh par la suite, a été plantée dans les médias américains et allemands comme un faux-fuyant par la CIA et son homologue allemand, le BND.

Washington et Kiev ont tous deux nié avoir joué un rôle dans l’opération de sabotage.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré en mars qu’il « entièrement d’accord » avec les conclusions de Hersh. Le président russe a fait valoir que les États-Unis en particulier ont bénéficié de l’attaque en raison de leur position de fournisseur de gaz concurrent de l’Europe.