La CIA révèle un plan pour les Russes mécontents — RT World News

L’agence d’espionnage américaine veut recruter des responsables et des chefs d’entreprise russes mécontents

La CIA est intéressée par le recrutement de Russes “dégoûté” avec le conflit en Ukraine, selon un article paru mardi dans le Wall Street Journal. L’affirmation a été faite par le directeur adjoint des opérations David Marlowe lors d’une récente réunion dans un groupe de réflexion de la région de Washington.

“Nous cherchons dans le monde entier des Russes qui sont aussi dégoûtés que nous le sommes”, Marlowe aurait dit, faisant référence aux événements actuels en Ukraine. “Parce que nous sommes ouverts aux affaires.”

Marlowe a parlé “devant un public restreint de professeurs et de membres du personnel universitaire” au Hayden Center de l’Université George Mason à Arlington, en Virginie. La « CIA à 75 ans » L’événement était sa première apparition publique depuis sa prise de fonction en juin 2021, selon le WSJ. Bien que l’événement ait eu lieu la semaine dernière, le Hayden Center en a rendu publique la vidéo lundi.

La directrice adjointe de l’analyse de la CIA, Linda Weissgold, décrite comme responsable de la production de rapports de renseignement finis pour le président Joe Biden et le reste de la direction américaine, faisait également partie du panel, aux côtés de l’ancien directeur par intérim de l’agence, Michael Morrell.

Nommé par l’actuel directeur de la CIA, William Burns, Marlowe est un arabophone spécialisé dans le Proche et le Moyen-Orient. Selon lui, le président russe Vladimir Poutine “gaspillé” tout son pouvoir et son influence par “envahir” Ukraine en février. Il a décrit le conflit comme un échec massif pour Moscou et a déclaré qu’il offrait aux agences de renseignement occidentales des opportunités de recruter des Russes mécontents.















L’annonce fait suite à plusieurs cas au cours desquels des agences de renseignement occidentales ont tenté d’approcher du personnel russe servant à l’étranger, selon Moscou.

Le mois dernier, Moscou a convoqué l’ambassadeur des Pays-Bas suite à des informations selon lesquelles un espion britannique aurait tenté de recruter un attaché militaire russe à La Haye. Plus tôt cette année, le Kremlin a dénoncé les tentatives américaines de suborner les diplomates russes comme “comportement très impudent” et “inacceptable.”

Le Hayden Center a été créé en 2017 par le général à la retraite de l’US Air Force Michael V. Hayden, plusieurs mois après être devenu contributeur de CNN. Hayden a dirigé la National Security Agency (NSA) entre 1999 et 2005 et la CIA entre 2006 et 2009, à travers des controverses telles que la torture par waterboarding de suspects de terrorisme et la surveillance de masse sans mandat d’Américains.