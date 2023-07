La CIA reconstruit des réseaux d’espionnage en Chine une décennie après avoir perdu des agents, révèle un directeur

La Central Intelligence Agency travaille à reconstruire les réseaux d’espionnage en Chine après une perte dévastatrice de contre-espionnage de ses réseaux d’agents recrutés il y a plus de dix ans, a révélé jeudi le directeur de la CIA, William Burns.

M. Burns, s’exprimant lors d’une conférence sur la sécurité au Colorado, a été interrogé sur la perte des agents chinois et autres recrutés qui, selon les responsables américains, ont commencé en 2010 et ont été causées par une combinaison de trahison par un officier de la CIA et une panne d’un système de communication clandestin.

« Nous avons fait des progrès et nous travaillons très dur pour nous assurer que nous avons une très forte capacité de renseignement humain pour compléter ce que nous pouvons acquérir par d’autres méthodes », a déclaré M. Burns.

C’était la première fois que la CIA, le principal service de renseignement américain pour l’espionnage humain, reconnaissait publiquement ce que les responsables ont qualifié de désastre du renseignement à un moment où le gouvernement américain se concentrait à nouveau sur la Chine.

Le réalisateur a fait ces commentaires lors d’une apparition au Aspen Security Forum sur les mesures qui ont été prises après l’arrestation ou l’exécution de la plupart des agents recrutés par la CIA en Chine.

Sur Taïwan, M. Burns a également répété la position de l’administration Biden selon laquelle une guerre avec la Chine à propos de Taïwan n’est ni imminente ni inévitable.

Mais il a déclaré que le président chinois Xi Jinping était déterminé à prendre le contrôle de l’île à un moment donné dans le futur, tout en ajoutant que le dirigeant chinois n’avait probablement pas décidé d’essayer de s’emparer de Taïwan par la force.

Les lacunes militaires russes en Ukraine ont également affecté la réflexion des dirigeants chinois sur une invasion de Taïwan, a-t-il déclaré.

« Je pense que cela signifie qu’aujourd’hui, le président Xi et l’APL, la direction de l’Armée populaire de libération, doutent qu’ils puissent réussir une invasion à grande échelle de Taïwan à un coût acceptable pour eux », a-t-il déclaré.

Concernant le récent piratage des comptes de messagerie du gouvernement américain annoncé par Microsoft, M. Burns a déclaré que le gouvernement américain avait d’abord détecté le piratage chinois et alerté la société de logiciels.

Concernant les pertes d’agents il y a dix ans, les responsables américains du renseignement et du contre-espionnage ont déclaré que les arrestations du réseau d’espionnage avaient été effectuées par le ministère de la Sécurité d’État, le principal service de renseignement et de contre-espionnage en Chine.

Entre 2010 et 2012, pas moins de 30 recrues de la CIA en Chine ont été détenues par le MSS en Chine et ailleurs.

La perte de renseignements a entravé la capacité du gouvernement américain à surveiller ce qui a récemment été décrit comme la plus grande accumulation de forces militaires conventionnelles et nucléaires de l’histoire par l’Armée populaire de libération de Chine.

La plupart des agents compromis ont été emprisonnés, mais les services de renseignement américains ont connaissance d’au moins un cas d’agent de la CIA exécuté devant un rassemblement de membres du personnel de sécurité dans la cour d’un bâtiment gouvernemental à Pékin.

Des sources de renseignement ont déclaré en 2019 que si l’opération de contre-espionnage du MSS utilisait le recrutement traditionnel de personnes connaissant les réseaux d’agents, un système de communication sécurisé utilisé pour communiquer avec les agents recrutés pouvait également avoir été pénétré par les Chinois.

Mark Kelton, ancien directeur adjoint de la CIA pour le contre-espionnage, a refusé de commenter les pertes d’agents en Chine.

Cependant, M. Kelton, qui a participé à l’enquête sur les pertes d’agents, a déclaré que les opérations de renseignement chinoises représentent « un assaut secret contre l’Amérique qui est sans parallèle depuis celui monté par Moscou dans les années 1930 et 1940 ».

« La RPC a lancé une attaque secrète contre les États-Unis à travers tout le spectre des activités de renseignement », a-t-il déclaré. « Cette campagne, qui nous a infligé des dommages considérables, inclut le vol de secrets gouvernementaux, commerciaux et industriels sensibles. »

Les opérations de renseignement chinoises contre les États-Unis ont été couronnées de succès pendant des décennies, à commencer par le recrutement de scientifiques nucléaires qui a entraîné la perte de secrets sur chaque ogive déployée dans l’arsenal nucléaire.

L’armée chinoise est actuellement engagée dans ce que le commandant du Commandement stratégique a appelé une évasion nucléaire « époustouflante » – une triple expansion de son arsenal d’ogives nucléaires et de missiles.

D’autres sources de renseignement ont déclaré que les pertes d’agents avaient commencé à la mi-2010 lorsqu’une baisse de la qualité des renseignements du réseau d’agents avait été remarquée par la CIA.

Beaucoup d’agents étaient des fonctionnaires désabusés qui avaient accepté d’espionner pour la CIA et de révéler certains des rouages ​​​​du système communiste.

Les craintes initiales concernant les agents en Chine ont été confirmées à la fin de 2010 lorsque le flux de renseignements s’est tari et que les agents ont commencé à fournir des informations dont la fiabilité était suspecte. Les dégâts se sont poursuivis jusqu’en 2013.

Un groupe de travail spécial du renseignement a travaillé sur deux théories derrière les pertes : L’une était le résultat d’une taupe à l’intérieur de la CIA qui travaillait pour les Chinois. L’autre était un compromis technologique.

Finalement, le FBI et la CIA ont identifié un ancien agent de la CIA qui est une source probable de la perte : Jerry Chun Shing Lee, un citoyen américain naturalisé également connu sous le nom de Zen Cheng Li.

Lee était un ancien officier des opérations de la CIA à Hong Kong qui a été recruté par plusieurs officiers du MSS. Il a eu accès à l’identité de nombreux officiers de la CIA et à l’identité de leurs sources humaines, ainsi qu’aux détails des opérations et des méthodes de collecte de renseignements sensibles.

Lee a plaidé coupable de complot en vue de commettre de l’espionnage en avril 2019. Il a été condamné à 19 ans de prison.

D’autres responsables du contre-espionnage qui pensaient que les pertes d’agents résultaient d’une panne de communication ont déclaré que la trahison de Lee ne pouvait pas expliquer la rapidité avec laquelle les agents avaient été arrêtés.

Ils ont émis l’hypothèse qu’un système de communication basé sur Internet utilisé pour gérer les nouveaux agents était mal connecté à un système ultra-sécurisé pour contacter les agents.

Le réseau d’agents avait été constitué au fil de nombreuses années par des agents de la CIA travaillant sous couverture.

Le bilan de la CIA en matière de protection des agents est inégal. Le réseau d’agents soviétiques et russes de l’agence a été compromis par des espions dans les années 1980 et 1990.

Les critiques accusent la restructuration du contre-espionnage de la CIA après le limogeage du maître contre-espion de la CIA James Angleton en 1975 pour les failles de sécurité.

Après Angleton, le contre-espionnage à la CIA a été déclassé en supprimant la fonction d’une section indépendante et en en faisant une composante de plusieurs départements de l’agence.