La CIA protège quelqu’un en cachant des documents JFK – RFK Jr. – RT World News

Le neveu du président américain assassiné a qualifié l’enquête de la Commission Warren de « théâtre Kabuki »

Les espions américains impliqués dans les attaques contre Cuba avaient le motif, les moyens et l’opportunité d’assassiner le président John Fitzgerald Kennedy en 1963, et l’enquête qui a suivi était une opération de camouflage menée par un ancien directeur de la CIA, selon Robert Francis Kennedy Jr.

L’impulsion de l’assassinat est venue du groupe d’agents impliqués dans la station de Miami de la CIA, a déclaré RFK Jr. au journaliste indépendant Tucker Carlson dans une longue interview publiée sur Twitter lundi.

Ce groupe était « en colère contre mon oncle pour ne pas avoir envoyé de couverture aérienne lors de l’invasion de la Baie des Cochons, et encore plus après la crise des missiles cubains de 1962 », dit Kennedy. Après que JFK ait conclu un accord pour désamorcer la crise nucléaire avec le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev, il a également « Faire cesser toutes les attaques cubaines du Bureau 66 et de ces autres groupes qui harcelaient Cuba », Ajout de RFK Jr.

Selon lui, la CIA collaborait avec la mafia, qui voulait récupérer les casinos et autres propriétés de La Havane nationalisées après la révolution communiste de Fidel Castro.

JFK avait voulu séparer la branche de collecte de renseignements de la CIA de la division de planification, a déclaré RFK Jr., décrivant cette dernière comme « ceux qui assassinent les gens, truquent les élections, renversent les gouvernements. » Avant qu’il ne puisse le faire, il a été assassiné lors d’une visite à Dallas, au Texas, le 22 novembre 1963.

La Commission Warren a conclu que Lee Harvey Oswald était le « tireur solitaire » qui a tué le président par balle. Oswald lui-même n’a pas vécu pour assister à un procès, après avoir été tué dans un garage de la police par le propriétaire d’une discothèque locale, Jack Ruby, qui aurait également agi seul.

Selon RFK Jr., la commission n’était pas vraiment dirigée par le juge Earl Warren, mais par Allen Dulles, le chef de longue date de la CIA que JFK avait limogé en novembre 1961. La preuve était « accablant que la CIA ait été impliquée dans le meurtre et la dissimulation », a-t-il déclaré dans une interview à la radio en mai.

« Le seul gars qui est allé à chaque réunion, a examiné chaque élément de preuve et a développé les questions pour les témoins, était Allen Dulles. Il dirigeait toute la commission Warren. Et il aurait dû être le principal suspect », Kennedy a dit à Carlson, accusant Dulles de communiquer secrètement avec la CIA et J. Edgar Hoover au FBI. « Le tout était une sorte de théâtre kabuki coordonné », il ajouta.

En 1967, la CIA ordonna à ses « Opération Mockingbird » actifs dans la presse américaine, que RFK Jr. a décrit comme plus de 400 rédacteurs et éditeurs chevronnés, pour rejeter tout critique des conclusions de la Commission Warren comme « théoriciens du complot ».

Tous les documents liés à l’assassinat de JFK auraient dû être déclassifiés d’ici 2017, mais la CIA est toujours assise sur quelque 4 000 d’entre eux, a déclaré RFK Jr., même si toutes les personnes impliquées sont décédées depuis longtemps.

« C’est une hypothèse juste qu’ils ne protègent pas les individus, qu’ils protègent certains intérêts institutionnels », dit-il à Carlson.

RFK Jr. est le fils de Robert Francis « Bobby » Kennedy, le frère et procureur général de JFK, qui est devenu sénateur américain. Lui aussi a été assassiné, lors des primaires présidentielles de 1968. RFK Jr. défie actuellement son collègue démocrate et président sortant Joe Biden pour la nomination présidentielle du parti.