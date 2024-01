La CIA poursuit sa campagne en ligne pour recruter des espions russes, citant ses succès

La Central Intelligence Agency a publié un troisième vidéo visant à recruter des responsables russes mécontents de leurs dirigeants politiques et d’autres élites nationales, un effort virtuel, selon les responsables du renseignement américain, qui a été efficace pour aider l’agence de renseignement américaine à entrer en contact avec des sources potentielles en Russie.

S’exprimant lundi au Musée international de l’espionnage à Washington, DC, le directeur adjoint de la CIA, David Cohen, a déclaré que la dernière vidéo était « essentiellement un discours adressé aux gens en Russie qui ne sont pas satisfaits du régime, qui voient un avenir meilleur pour la Russie, un avenir qui, franchement, nous pouvons les aider à réussir s’ils travaillent pour nous.

“L’une des questions est de savoir comment recruter des Russes”, a poursuivi Cohen, “c’est pourquoi nous avons publié la troisième d’une série de vidéos assez réussies”.

Un porte-parole de la CIA a déclaré que les vidéos du deux avant les campagnes lancées en 2022 et 2023 ont été vues plus de 2,1 millions de fois sur plusieurs plateformes en ligne, notamment Telegram, Facebook, Instagram et X.

“Nous voulons que les gens connaissent la CIA, notre mission et notre histoire, mais nous essayons également d’entrer en contact directement avec les sources”, a déclaré le porte-parole, ajoutant que les vidéos avaient abouti à une “sensibilisation”, mais a refusé de fournir des détails supplémentaires sur l’affaire. la taille ou la crédibilité de la réponse, ou les ressources nécessaires à la production des vidéos.

Le dernier vidéo, sur une musique instrumentale gonflée, est raconté par un responsable russe fictif qui cite Tolstoï et dit qu’il espère assurer un avenir meilleur en Russie à son fils. Il se termine par des instructions pour contacter la CIA en ligne en toute sécurité.

Le porte-parole de la CIA a déclaré que toutes les vidéos impliquaient des acteurs et présentaient des récits fictifs.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté mardi cette initiative, affirmant que “les agences de renseignement du monde entier utilisent très souvent les médias et les réseaux sociaux pour recruter de nouveaux employés”, selon l’agence officielle TASS.

Peskov a également minimisé l’effet de la diffusion des vidéos sur les principales plateformes américaines comme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, qui est interdite en Russie.

“Quelqu’un doit dire à la CIA que dans notre pays, VKontakte est beaucoup plus populaire que X interdit et que VKontakte a une audience beaucoup plus large”, a déclaré Peskov, faisant référence à un réseau social russe.

La campagne de l’agence arrive comme la guerre en Ukraine est sur le point d’entrer dans sa troisième année, avec peu de changements significatifs sur les lignes de front, et en tant qu’aide militaire américaine à Kiev est bloqué au milieu d’une bataille politique au Congrès.

Le directeur de la CIA, William Burns, qui s’est rendu à plusieurs reprises à Kiev depuis l’invasion russe en 2022, a déjà dit le conflit a donné lieu à une opportunité de recrutement « unique dans une génération » en Russie, l’agence ayant déclaré lors d’une apparition publique à l’étranger l’année dernière que l’agence était « très ouverte aux affaires ».