La CIA impliquée dans un scandale de crimes sexuels – CNN — RT World News

Près d’un tiers des employés de la CIA ont été confrontés à des comportements sexuels inappropriés sur leur lieu de travail au moins une fois au cours de leur carrière, selon la toute première enquête interne de l’agence de renseignement américaine, partagée en exclusivité avec CNN.

Selon le média, l’agence est en cours « son propre moment #MeToo » faisant référence à une campagne publique contre le harcèlement sexuel dans l’industrie du divertissement qui a éclaté en 2017 et qui a conduit à la condamnation et à l’incarcération du magnat du cinéma Harvey Weinstein.

« Nous ne sommes pas là où nous devrions être, et je n’ai pas besoin d’une enquête pour me le dire. » Maura Burns, directrice des opérations de la CIA, sans lien de parenté avec le directeur William Burns, a déclaré à CNN.

Seul un quart des employés de l’agence ont participé à l’enquête volontaire. Parmi ceux qui l’ont fait, 28 % ont déclaré avoir vécu « au moins un cas d’environnement de travail sexuellement hostile » pendant leur séjour à la CIA, tandis que 9 % ont rencontré au moins un cas de ce type au cours de l’année écoulée seulement.

CNN a noté que c’est « à peine supérieur à la moyenne nationale » et inférieurs aux chiffres de l’armée américaine. Le média a souligné deux cas majeurs suggérant un « un problème culturel profondément enraciné » à l’agence basée à Langley, en Virginie.

Un officier, en poste en Europe jusqu’à récemment, aurait sciemment infecté au moins cinq femmes avec une maladie sexuellement transmissible. Il est toujours employé à l’agence, travaillant au siège en attendant les résultats d’une enquête interne.















Une femme entrepreneur a également accusé un officier supérieur de la CIA de l’avoir poussée à avoir des relations sexuelles, se rendant chez elle avec une arme à feu et lui tendant un couteau alors qu’elle se trouvait dans les locaux de la CIA en guise de « menace, » selon un procès fédéral. Deux sources ont déclaré à CNN que l’officier en question avait été licencié.

Le mois dernier, un tribunal fédéral de Virginie a condamné un ancien officier de la CIA à 30 ans de prison pour abus sexuels, contacts sexuels abusifs, coercition et incitation, et transport de matériel obscène. Brian Jeffrey Raymond a plaidé coupable du viol de quatre femmes, des abus sexuels sur six et de la prise de photographies obscènes de 28 femmes victimes, alors qu’il était en poste dans divers pays d’Amérique latine pendant plus d’une décennie.

Pour résoudre le problème au sein de l’agence, Maura Burns aurait créé un Bureau de réponse et de prévention du harcèlement/agression sexuelle (SHARP). Lors d’une assemblée publique le 25 septembre, Burns et le directeur de SHARP, le Dr Taleta Jackson, ont conseillé les policiers sur la manière de signaler un harcèlement sexuel sans compromettre leur couverture ou leurs informations classifiées.

« Allez appeler la police. Le problème de la couverture, nous allons le résoudre, ne vous inquiétez pas pour ça », Burns l’a dit à la mairie, a rapporté CNN.

Cependant, selon une plainte déposée par une victime présumée en juin, une employée de la CIA a affirmé que la direction lui avait dit de mentir à la police sur son affiliation et celle de son agresseur avec l’agence, ou sur le fait qu’elle aurait été agressée le locaux de l’agence. Si elle le faisait, a affirmé « Danielle Sparks », elle serait coupable de mauvaise gestion d’informations classifiées.