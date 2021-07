La CIA fait appel au chasseur de Ben Laden pour enquêter sur le mystère du «syndrome de La Havane» qui sévit chez les espions et les diplomates, alors que les États-Unis disent que les cas ont atteint 200 – rapports – RT USA News

La CIA a chargé un officier vétéran impliqué dans la traque de dix ans d’Oussama Ben Laden d’enquêter sur le soi-disant « syndrome de La Havane » qui afflige les espions et diplomates américains à l’étranger, a rapporté le Wall Street Journal.

Le directeur de la CIA, William Burns, a récemment choisi l’officier du renseignement, qui n’a pas été identifié, pour diriger un groupe de travail examinant les symptômes inexpliqués, a rapporté mercredi le Journal, citant « fonctionnaires actuels et anciens familiers avec l’affaire ».

L’agence aurait lancé le groupe de travail en février, tandis qu’une initiative distincte du département d’État a également été lancée en mars, dirigée par Pamela Spratlen, ancienne ambassadrice au Kirghizistan et en Ouzbékistan entre 2011 et 2018.





Un certain nombre d’observateurs en ligne ont trouvé ironique dans la nouvelle nomination, rappelant que la recherche de la figure de proue d’Al-Qaïda a pris plus d’une décennie après l’invasion de l’Afghanistan par Washington en 2001.

Oh boy, je me demande si celui-ci prendra 10 ans et impliquera aussi une tonne de torture inutile – Aidan (@ancom_enjoyer) 21 juillet 2021

Ben Laden a finalement été localisé en 2011 dans un village juste au nord de la capitale pakistanaise, après s’être échappé d’Afghanistan au début de la guerre américaine, qui s’est poursuivie pendant encore 20 ans. Selon le journaliste Seymour Hersh, ses allées et venues étaient connues depuis longtemps par les services secrets pakistanais, qui travaillent en étroite collaboration avec la communauté du renseignement américaine.

Cela signifie-t-il que la clé pour comprendre le syndrome de La Havane est d’afficher une récompense de 25 millions de dollars et d’attendre qu’un officier du renseignement étranger se présente et le réclame ?https://t.co/3z6teD6yFz – Jacob Silverman (@SilvermanJacob) 21 juillet 2021

Bien que sa cause reste inconnue, le « Syndrome de La Havane » a touché jusqu’à 200 Américains depuis qu’il a été détecté pour la première fois à l’ambassade des États-Unis à Cuba en 2016, ont affirmé mardi des responsables américains. Ils ont déclaré que près de la moitié des cas signalés impliquaient des agents de la CIA ou leurs proches, tandis que les autres étaient répartis entre le Pentagone et le personnel du Département d’État. Une série de symptômes ont été associés à la maladie, notamment des étourdissements, des problèmes cognitifs, des nausées, de la fatigue et des maux de tête sévères.

En décembre dernier, un panel des National Academies of Sciences, Engineering and Medicine a conclu qu’un « énergie radiofréquence (RF) dirigée et pulsée » L’appareil était probablement le coupable de la mystérieuse maladie. Cependant, d’autres experts ont émis des doutes sur l’hypothèse de «l’énergie dirigée», comme Cheryl Rofer, qui a travaillé comme chimiste au Laboratoire national de Los Alamos pendant près de quatre décennies.

« Les preuves des effets des micro-ondes du type classé comme syndrome de La Havane sont extrêmement faibles », elle a écrit dans un éditorial de mai pour la politique étrangère. « Aucun partisan de l’idée n’a expliqué comment l’arme fonctionnerait réellement. Aucune preuve n’a été offerte qu’une telle arme ait été développée par une nation. »

D’autres théories ont également été avancées. Alors que l’Associated Press a publié en 2017 l’audio d’un son semblable à celui d’un cricket censé être un « attaque sonique » sur les diplomates américains à Cuba, une paire d’experts a examiné l’enregistrement et a déterminé qu’il ne ressemblait pas seulement à des insectes, mais qu’il s’agissait littéralement du cri d’accouplement du grillon à queue courte mâle des Indes. Les neurologues qui ont parlé avec le Guardian ont également suggéré « Panique collective » pourrait expliquer le syndrome de La Havane, en disant qu’il pourrait être psychosomatique plutôt que le résultat d’une arme avancée.

Washington a néanmoins cherché à rejeter subtilement le blâme sur Moscou pour les symptômes étranges, avec de nombreux reportages dans les médias citant sans nom « hauts fonctionnaires » qui « suspectez en privé que la Russie est responsable du syndrome de La Havane ». Cependant, peu ou pas de preuves ont été fournies pour étayer cette affirmation.





