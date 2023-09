La CIA crée un clone ChatGPT pour améliorer l’exploration de données

La société américaine a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser l’outil pour passer au crible les renseignements open source et les partager avec d’autres agences.

La CIA construit un chatbot IA pour améliorer les capacités de surveillance de la communauté du renseignement américain, a révélé mardi le chef de la division Open Source Enterprise de l’agence, Randy Nixon, à Bloomberg dans une interview.

L’outil serait censé être utilisé pour améliorer l’accès et l’analyse des renseignements dits open source, un terme qui s’est étendu pour inclure de grands volumes d’informations de localisation générées par les smartphones et d’autres données sensibles des consommateurs achetées sur des marchés privés qui ne vendent qu’aux gouvernements. . Toutes les informations fournies par le robot incluront leur source d’origine, a déclaré Nixon au média, même les réponses aux questions ultérieures des agents.

«Notre collection peut simplement continuer à croître et à croître sans aucune limite autre que le coût des choses.« , s’est vanté Nixon, arguant que l’outil répondrait à un besoin critique non satisfait. «Nous sommes passés des journaux et de la radio, aux journaux et à la télévision, aux journaux et à la télévision par câble, à l’Internet de base, au Big Data, et cela continue., » il a continué.

Nous devons trouver les aiguilles dans le champ des aiguilles.

Nixon a laissé entendre que l’outil «bientôt« être accessible aux 18 agences de renseignement américaines, même si les décideurs politiques et le public seront laissés à l’écart. Il a insisté sur le fait que la CIA suit de près les lois américaines sur la protection de la vie privée, qui interdisent à l’agence de surveiller les Américains à l’intérieur du pays, même si cela ne l’a pas empêchée auparavant de gérer un programme national de collecte de données en masse similaire à celui de la NSA pendant au moins une décennie et de le dissimuler. Congrès.

Nixon n’a pas précisé si l’un des chatbots IA existants – qui sont tous connus pour avoir des difficultés à distinguer les faits de la fiction – serait utilisé comme base pour la version propriétaire de l’agence ou s’il s’agissait d’une version entièrement construite. Cependant, malgré les envolées auxquelles sont soumis les chatbots actuels, il a suggéré que les enquêtes devraient rapidement être pilotées par l’outil, expliquant que cela déplacerait les agents dans un système «où les machines vous transmettent les bonnes informations» et résumer des quantités de données trop volumineuses pour que les humains puissent travailler efficacement – ​​et trop volumineuses pour que le travail du bot puisse être correctement vérifié.

La CIA travaille déjà en étroite collaboration avec la plupart des acteurs de la Big Tech, notamment Google et Microsoft, qui ont tous deux lancé leurs propres robots IA de type ChatGPT plus tôt cette année. Alors que le développeur de ChatGPT, OpenAI, prétend avoir un code éthique interdisant la participation à «risque élevéDans le cadre des opérations gouvernementales, la société a bloqué les enquêtes sur des partenariats gouvernementaux présumés, soulevant des questions sur le sérieux avec lequel ce code est pris.

Depuis le mois dernier, un groupe de travail du ministère de la Défense cherche un moyen de militariser de grands modèles de langage tels que ChatGPT sans commettre de violations évidentes de la vie privée.