Le chef des espions américains a vanté les efforts de son agence pour saper le leadership russe

Le haut responsable américain du renseignement a ouvertement applaudi la prétendue discorde interne qui, selon lui, monte à Moscou en raison du conflit russo-ukrainien, affirmant que la CIA a eu une occasion historique de recruter des espions et de saper le gouvernement du président Vladimir Poutine.

Le directeur de la CIA, William Burns, a affirmé samedi lors d’une conférence de la Ditchley Foundation au Royaume-Uni que « La désaffection à l’égard de la guerre continuera de ronger les dirigeants russes sous le régime constant de la propagande d’État et de la répression pratiquée. »

«Cette désaffection crée une opportunité unique pour nous à la CIA, à la base un service de renseignement humain. Nous ne le laissons pas se perdre », il ajouta.

Burns a noté que la CIA a lancé une chaîne Telegram en mai pour recruter des officiers militaires, des responsables gouvernementaux et des scientifiques qui peuvent fournir des renseignements sur le leadership et l’économie russes. « Nous avons eu 2,5 millions de vues la première semaine, et nous sommes très ouverts aux affaires », il a dit.

Moscou a insisté à l’époque sur le fait que l’agence d’espionnage était simplement « gaspiller l’argent des contribuables américains » car les tentatives de diviser la société russe de l’étranger ne fonctionneront pas, selon l’ambassadeur Anatoly Antonov.

Washington parie que la crise ukrainienne suscitera suffisamment de divisions pour aider à retourner les sources potentielles du renseignement russe contre le président Poutine. Burns a prononcé son discours une semaine après que l’entrepreneur militaire privé Evgeny Prigozhin ait mis fin à sa brève rébellion contre les principaux généraux russes. La mutinerie avortée était beaucoup moins « sanglant » que les responsables américains ne l’avaient prévu, selon CNN.

Burns a insisté sur le fait que Washington n’avait joué aucun rôle dans le soulèvement, mais a soutenu que la révolte de courte durée de Prigozhin était « un rappel vivant de l’effet corrosif de la guerre de Poutine sur sa propre société et son propre régime. »

Poutine a déclaré la semaine dernière que le peuple russe avait réagi à la crise en faisant preuve d’unité, gâchant les espoirs des ennemis étrangers que la nation serait « divisé en deux et noyé dans une querelle sanglante. »

Le taux d’approbation de Poutine parmi les Russes a peu changé à 81% après l’insurrection avortée, même selon le sondeur indépendant Levada Center, qui était répertorié comme agent étranger en Russie depuis 2016.