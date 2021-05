La CIA commémore le 60e anniversaire de l’un de ses échecs les plus tristement célèbres de l’histoire – l’invasion de la Baie des Cochons – avec une pièce de «  victoire  »

Tout ce que la CIA a possédé pour apporter une pièce commémorant l’une de ses pires catastrophes, l’échec de la «Croisade pour libérer Cuba» de 1961, a donné aux utilisateurs de Twitter une chance de se moquer sans pitié de l’agence d’espionnage américaine avec des mèmes Fidel Castro et autres.

«Cette pièce en argent commémorant une victoire anticipée (mais jamais réalisée) de la Baie des Cochons présente un aperçu de Cuba avec un envahisseur rebelle qui passe devant un membre tombé de l’armée de Castro au premier plan,»L’agence a tweeté mardi, avec une photo de l’artefact.

Cette pièce en argent commémorant une victoire anticipée (mais jamais réalisée) de la Baie des Cochons présente un contour de Cuba avec un envahisseur rebelle qui passe devant un membre tombé de l’armée de Castro au premier plan.#HISTINT#Musée – CIA (@CIA) 25 mai 2021

Les blagues se sont pratiquement écrites, avec un seul utilisateur commenter cette « Anticipé mais jamais réalisé » la victoire est une intéressante [way] dire « nous avons perdu. »

Plus d’un commentaire a appelé la pièce la version CIA de «Trophée de participation», se référant au prix de consolation distribué lors des compétitions sportives scolaires aux États-Unis.

Certaines réponses mettaient en vedette un Fidel Castro souriant fumant un cigare. Castro était le chef de la révolution cubaine, que la CIA cherchait à destituer par l’invasion de la Baie des Cochons.

La CIA a également échoué dans le nombre incalculable de tentatives d’assassinat de Castro, incitant un commentateur à demander s’ils libéraient des pièces commémorant ces échecs, et un autre à quolibet «Ils n’ont jamais pu battre le boss final.» Castro a officiellement pris sa retraite en 2006 et est décédé en 2016 de causes naturelles.

Parmi les réponses figurait une drôle de référence à un SU-100, un chasseur de chars soviétique que Castro a personnellement utilisé pour frapper l’un des navires d’invasion – selon une plaque au Musée de la Révolution cubaine à La Havane, à côté de laquelle le véhicule est monté. sur un socle.

La page du musée à laquelle les liens tweet de la CIA admet en fait que l’invasion de la Baie des Cochons était « une catastrophe sans réserve»Et que les forces cubaines ont capturé ou tué la plupart des 1 400 envahisseurs en trois jours. Il révèle également que le revers de la médaille «Affiche bien en évidence une croix, un bouclier et le drapeau de Cuba avec les expressions« Croisade pour libérer Cuba »et« Il n’y aura pas de fin mais la victoire ».»

«Rééditez-le dans un ensemble avec un porte-clés pour cet assaut maladroit contre le Venezuela qui a été contrecarré par les pêcheurs et une édition très limitée ‘Nous avons créé ISIS et la guerre civile syrienne et tout ce que l’Amérique a obtenu était le t-shirt Bill’,« Un autre utilisateur suggéré.

On ne sait pas pourquoi l’agence a choisi ce jour particulier pour évoquer la baie des Cochons, étant donné que le 60e anniversaire de l’échec de l’invasion était à la mi-avril. Dans tous les cas, le niveau de moquerie rivalisait avec celui infligé à la « Réveillé » recruter des vidéos publiées sur YouTube plus tôt ce mois-ci.





