Twitter est un endroit formidable. Bien qu’il offre la possibilité de former une communauté avec des personnes partageant les mêmes idées, il sert également de plaque tournante des mèmes et des principales tendances de la journée. Une autre catégorie populaire de tweet consiste en des quiz et trouvez la différence. Ces questions sur le site de microblogging, qui ont frappé les tripes de la concurrence Twitterati, sont un succès.

Le compte Twitter officiel de la CIA ou de la Central Intelligence Agency, une agence de renseignement du gouvernement fédéral américain, est également très actif en impliquant occasionnellement ses adeptes dans un quiz. Leur dernière grillade consistait à deviner l’heure d’un lieu, à en juger par une photo de la ville chargée de neige.

La photo aérienne a révélé une petite ville avec des maisons et des bâtiments les uns derrière les autres, avec de nombreuses voitures garées devant la maison et une épaisse couche de neige partout. La photo a révélé qu’il n’y avait pas beaucoup de monde dans la rue. La CIA a donné trois options de temps possibles. L’un était 7 heures du matin, l’autre 11 heures et le troisième était 15 heures.

Publié sous la rubrique Tuesday Trivia, la légende du tweet disait: «Mettez vos compétences en analytique à l’épreuve. Quelle heure est-il sur la photo? «

Peu de temps après, les internautes ont utilisé leurs cellules grises et ont tiré un coup de feu. Environ 53% des plus de 16000 votes qui ont été reçus pensaient que la bonne réponse était 7 heures du matin.

De nombreux utilisateurs ont donné des explications détaillées sur leurs choix. Un utilisateur a écrit: «Les voitures du parking ont de la neige sur les capots. De longues ombres. Personne ne skie encore. Seulement 1 voiture sur la route. Pas de piétons. Ma première hypothèse était, minuit dans l’un de ces climats où le soleil brille toute l’année en hiver. Le deuxième meilleur pari est d’être le plus tôt possible le matin. «

Les voitures du parking ont de la neige sur les capots. De longues ombres. Personne ne skie encore. Seulement 1 voiture sur la route. Pas de piétons. Ma première hypothèse était, minuit dans l’un de ces climats où le soleil se lève toute l’année en hiver. Le deuxième meilleur pari est d’être le plus tôt possible le matin. – Timothy Sandefur (@TimothySandefur) 1 décembre 2020

Un autre a choisi 15h00 car les voitures étaient garées devant des magasins ouverts, la route était bien fréquentée et des bus vides étaient garés en attendant à la fin de l’école pour charger les élèves.

15 h 00 – Les réverbères s’allument tôt dans l’hémisphère nord en raison du crépuscule précoce. Voitures garées devant des magasins ouverts, routes bien fréquentées sur la neige, donc pas tôt le matin. Les bus vides garés et attendant la fin de l’école pour se charger, ils ne se garent jamais dans la zone de dépose AM. – Maureen Boisvert (@MaureenBoisvert) 1 décembre 2020

La CIA a déclaré que la majorité des gens avaient bien deviné et leur a demandé de consulter leur page carrière.

Eh bien, nous ne savons pas combien d’argent finira réellement sur la masse salariale de la CIA, mais le pouvoir de l’œil vif des internautes est quelque chose qui a été confirmé.