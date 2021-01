Qui n’aime pas exercer son esprit de temps en temps, même si c’est juste pour les coups de pied? Ainsi, lorsque la Central Intelligence Agency (CIA) a lancé un jeu de devinettes sur Twitter, les internautes n’ont pas pu s’empêcher de devenir accro.

Dans un sondage d’opinion, la première organisation d’espionnage américaine a publié mercredi la photo d’une île sur son compte Twitter et a demandé aux gens de l’identifier. « De quel pays insulaire s’agit-il? Indice: c’est l’un des premiers à célébrer le Nouvel An chaque année, et il fait quatre fois la taille de Washington, DC. (Sic) », lit-on dans le tweet accompagnant la photo.

Les gens avaient le choix entre trois options: l’Islande, Kiribati et Samoa.

Dès que le tweet a été publié, les internautes étaient en effervescence avec des réactions et des réponses. Bien que le sondage leur ait donné trois options, certains des utilisateurs ont tweeté la Nouvelle-Zélande, le Guatemala, la Colombie et la Floride comme des lieux probables.

Certaines des autres réactions étaient hilarantes. Alors qu’un utilisateur a demandé s’il y avait des «vols directs aller simple d’Alamo» vers l’île, un autre utilisateur a tweeté: «Où que ce soit, veuillez ne pas y organiser de coup d’État».

À l’air cool. Y a-t-il des vols directs à sens unique d’Alamo à destination? – JenProf (@JenProf) 12 janvier 2021

Où que ce soit, veuillez ne pas y organiser de coup d’État – Barry (@BarryLathrop) 12 janvier 2021

L’un des utilisateurs a même voulu savoir si l’île disposait de centres de données ou d’Internet à haut débit.

At-il des centres de données? Internet haut débit? Lois sur la confidentialité? Sources chaudes? – Nathan Brown (@nthnbrwntwtr) 12 janvier 2021

Dans l’un des tweets les plus spirituels, un utilisateur a comparé la photo à une «raie manta qui a nagé à travers quatre océans différents pour trouver qu’elle est toujours à la maison (sic)».

Cela ressemble à une raie manta qui a nagé à travers quatre océans différents pour trouver sa maison pour toujours. – VB Livourne (@vbleghorn) 13 janvier 2021

Fidèle à l’ambiance festive en Inde – le pays a célébré Makar Sankranti, Lohri, Pongal – l’un des utilisateurs a même posté une salutation en répondant à la CIA.

La publication a reçu 623 likes et 168 retweets, dont 43 citations retweets. Sur Twitter, la CIA est connue pour partager souvent des casse-tête ou des quiz.