Le Congrès enquête sur des allégations selon lesquelles des espions auraient été payés pour déclarer que l’épidémie était naturelle

Six analystes de la CIA de l’équipe Covid Discovery étaient « étant donné une incitation monétaire importante » signaler que l’épidémie de coronavirus de 2019 n’est pas originaire d’un laboratoire, ont déclaré mardi deux commissions de la Chambre des représentants des États-Unis, citant un lanceur d’alerte au sein de l’agence de renseignement.

La sous-commission spéciale sur la pandémie de coronavirus et la commission spéciale permanente de la Chambre sur le renseignement (HPSCI) ont reçu « nouveau témoignage préoccupant d’un lanceur d’alerte » concernant l’enquête de la CIA sur les origines de la pandémie, d’une personne décrite comme « un officier supérieur actuel de l’Agence depuis plusieurs décennies. »

Selon le lanceur d’alerte, six des sept membres de l’équipe croyaient « L’intelligence et la science étaient suffisantes pour faire une évaluation de faible confiance » que le virus provenait de l’Institut de virologie de Wuhan. Un seul pensait que le virus provenait d’un animal, mais il était le plus âgé, selon un lettre les deux comités envoyés au directeur de la CIA, William Burns.

Les six analystes se sont vu offrir de l’argent pour modifier leur position afin que l’agence puisse parvenir à « l’éventuelle détermination publique de l’incertitude » » a déclaré le lanceur d’alerte au comité.

Le président du HPSCI, Mike Turner, et le président du sous-comité sur le coronavirus, Brad Wenstrup, tous deux républicains de l’Ohio, ont demandé à Burns des documents concernant le travail de l’équipe. Ils ont également demandé à l’ancien directeur des opérations de la CIA, Andrew Makridis, un « entretien volontaire » le 26 septembre.

En savoir plus Les États-Unis approuvent les vaccins Covid-19 « mis à jour »

La communauté du renseignement américain a déclaré en juin que ses multiples agences n’étaient pas parvenues à un consensus sur l’origine de la pandémie, avec quatre « éléments » croyant que c’était « très probablement causé par une exposition naturelle à un animal infecté par ce virus ou à un virus progéniteur proche », alors qu’un seul pensait que c’était le cas « un incident associé au laboratoire. » Le Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) a déclaré avoir jugé le virus « n’a pas été développé comme une arme biologique », cependant.

Le nouveau coronavirus, plus tard baptisé SRAS-CoV-2, a été détecté pour la première fois à Wuhan, en Chine, fin 2019. Son origine exacte et la manière dont il a affecté les humains restent inconnues. L’Organisation mondiale de la santé a qualifié la maladie causée par le virus Covid-19 et l’a déclarée pandémie en mars 2020. Selon l’OMS, il y a eu plus de 770 millions de cas de Covid-19 et plus de 6,9 ​​millions de décès dus au virus depuis lors. .

Le gouvernement chinois et les autorités sanitaires américaines, qui ont participé au financement des recherches à l’Institut de virologie de Wuhan, ont catégoriquement nié la possibilité d’une fuite en laboratoire. Toute mention de ce sujet a été interdite sur la plupart des plateformes de médias sociaux en tant que « désinformation » jusqu’en mai 2021, date à laquelle cette politique a été soudainement annulée.