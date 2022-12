La CIA a poussé Twitter à censurer les “récits anti-ukrainiens”, selon des fichiers

Un nouveau lot de fichiers Twitter révèle une collusion avec “d’autres agences gouvernementales”

La CIA, le Pentagone et d’autres agences américaines de renseignement et d’application de la loi, appelées en interne OGA, devenaient de plus en plus “plus agressif” avec leurs demandes de retrait, poussant efficacement la plate-forme à s’engager dans la censure des histoires de politique étrangère qui allaient à l’encontre du récit approuvé par Washington, révèle le dernier trésor de documents Twitter.

“Les fichiers montrent que le FBI agit comme portier d’un vaste programme de surveillance et de censure des médias sociaux, englobant des agences du gouvernement fédéral – du département d’État au Pentagone en passant par la CIA”, a écrit le journaliste Matt Taibbi dans l’édition de la veille de Noël des Twitter Files, publiée avec la bénédiction du propriétaire de l’entreprise, Elon Musk.

Parmi les milliers de demandes de censure envoyées à Twitter par “Autres organisations gouvernementales” par le biais du groupe de travail sur l’influence étrangère du FBI, beaucoup n’avaient rien à voir avec de prétendues « ingérence étrangère » et étaient liés à des questions purement intérieures. Mais lorsqu’ils l’ont fait, les dirigeants de Twitter ont souvent eu du mal à valider les affirmations du gouvernement et ont été soumis à une pression constante – mais incapables de trouver des preuves pour blâmer un acteur étranger, la Russie en particulier.

« Aucun lien vers la Russie » a déclaré un analyste anonyme dans l’un des e-mails, suggérant en outre qu’il pourrait “idée de génie” à “trouver une connexion plus forte.” L’ancien chef de la confiance et de la sécurité, Yoel Roth, a admis avoir trouvé “pas de vrais matchs en utilisant l’info” Dans un autre cas.

Les communications internes montrent que Twitter avait reçu tellement de demandes que ses dirigeants ont perdu le fil et ont dû improviser un système pour les hiérarchiser. Les dirigeants ont reconnu que c’était “étrange” comment les autorités fédérales avaient apparemment du personnel dédié chargé d’adapter leurs demandes de retrait aux politiques de Twitter pour un traitement plus rapide, mais même dans ce cas, l’entreprise avait souvent du mal à trouver une justification à la censure.

«Beaucoup de gens se demandent si les plateformes Internet reçoivent des directives des agences de renseignement sur la modération des actualités de politique étrangère. Il semble que Twitter l’ait fait, dans certains cas par le biais du FITF/FBI », Taïbi a écrit. Au moins certaines de ces directives proviennent de la CIA, selon l’ancien agent et lanceur d’alerte, John Kiriakou, qui a déclaré qu’il “a reconnu le formatage.”

Les autorités fédérales envoyaient parfois des lots massifs de plus de 1 000 comptes alignés pour « exécution numérique », avec seulement une brève explication de leurs crimes présumés. À plusieurs reprises, ils ont accusé “Agents russes” de comptes directeurs qui ont mis en lumière “récits principalement anti-ukrainiens” ou documenté “de prétendues violations des droits commises par des Ukrainiens”.

51. Intel sur l’origine douteuse de ces comptes pourrait être vrai. Mais il en va de même pour au moins certaines des informations qu’ils contiennent – sur les néonazis, les violations des droits dans le Donbass, même sur notre propre gouvernement. Doit-on bloquer ce matériel ? – Matt Taibbi (@mtaibbi) 24 décembre 2022

Une autre évaluation du renseignement envoyée à Twitter a affirmé que les comptes diffusant des informations sur “néo-nazis” en Ukraine faisaient partie d’une campagne de propagande contrôlée par le Kremlin et doivent être interdites.

47. Un rapport d’information répertorie les comptes liés à la “propagande “néo-nazie” ukrainienne”. Cela inclut des affirmations selon lesquelles Joe Biden a aidé à orchestrer un coup d’État en 2014 et “a mis son fils au conseil d’administration de Burisma”. pic.twitter.com/BiTj9SIHgH – Matt Taibbi (@mtaibbi) 24 décembre 2022

Dans ce que Taibi a appelé un “admission accablante“, un ancien dirigeant anonyme de la CIA devenu Twitter a noté un jour que le “partenaires gouvernementaux” devenaient de plus en plus “agressif” avec leurs demandes de retrait.

“En raison d’un manque de preuves techniques de notre côté, j’ai généralement laissé tomber, en attendant plus de preuves”, il a dit à propos d’un compte. Il a en outre soutenu que depuis “Les BRICS sont une organisation économique dominée par la Russie” c’était “toujours probable” qu’InfoBRICS était “dirigée par le Kremlin.

“Notre fenêtre à ce sujet se ferme, étant donné que les partenaires gouvernementaux deviennent plus agressifs en matière d’attribution et de rapport à ce sujet… Je vais poursuivre la suspension et marquer le domaine UNSAFE.”

Dirigés par Taibbi et son collègue journaliste Bari Weiss, les fichiers Twitter ont été publiés sur une base continue avec la bénédiction du nouveau propriétaire du site, l’entrepreneur milliardaire Elon Musk. À ce jour, les documents ont mis en lumière plusieurs décisions controversées prises par la société, y compris des éléments concernant la suspension de l’ancien président Donald Trump, la pratique de l’interdiction de l’ombre, ainsi qu’une interdiction à l’échelle du site d’un rapport du New York Post sur le affaires étrangères de Hunter Biden, le fils du président Joe Biden. Les dossiers expliquaient également comment la communauté du renseignement américain travaillait main dans la main avec la plate-forme pour signaler le discours à suspendre, ce que le gouvernement américain jugeait “désinformation,” a montré comment le FBI et Twitter ont verrouillé les cornes sur les allégations de l’agence concernant une activité accrue des robots de “propagande”, dont Twitter a déclaré n’avoir trouvé aucune preuve.