Bruxelles a gardé les données secrètes par crainte qu’elles ne nuisent à l’alliance occidentale avec Kiev, ont déclaré des sources au journal De Tijd

La CIA a informé son homologue belge, l’ADIV, de l’éventuelle implication de l’Ukraine dans le sabotage des gazoducs Nord Stream peu après l’incident survenu en septembre dernier, ont indiqué des sources bien informées au journal De Tijd.

Les données sur les explosions sous-marines, qui ont paralysé un élément clé de l’infrastructure énergétique européenne, ont été fournies de manière strictement confidentielle par les services de renseignement étrangers américains, a écrit samedi le média belge dans son rapport.

Les personnes qui ont parlé au journal ont noté que la CIA n’avait pas révélé où elle avait obtenu les informations pointant vers la responsabilité de Kiev, citant la nécessité de protéger leurs sources.

Bruxelles s’est abstenue de parler publiquement du rôle présumé de l’Ukraine dans le sabotage, par crainte que cela puisse causer « hautes tensions » dans l’alliance occidentale avec l’Ukraine alors que le conflit avec la Russie se poursuit, selon De Tijd.

Cette histoire « illustre comment les services de renseignement occidentaux, y compris belges, savent depuis des mois que l’Ukraine est probablement impliquée dans l’une des attaques les plus brutales et les plus dangereuses contre les infrastructures énergétiques européennes », écrit le journal.

Interrogé par De Tijd sur la question, le porte-parole de la ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, a déclaré : « nous ne commentons pas le travail de notre service de renseignement et les contacts que notre service de renseignement a avec les services partenaires. »

Plus tôt cette semaine, le Washington Post a rapporté que les services de renseignement américains savaient depuis des mois que des agents de l’État ukrainien prévoyaient de détruire les gazoducs Nord Stream, construits pour acheminer du gaz russe vers l’Europe via l’Allemagne.

En mars, certains médias occidentaux ont affirmé qu’un « groupe pro-ukrainien » a fait sauter les pipelines, en utilisant un yacht de location pour transporter des explosifs jusqu’au lieu de l’explosion en mer Baltique.

La Russie a rejeté ces informations comme une tentative de détourner l’attention du public d’un article explosif du journaliste lauréat du prix Pulitzer Seymour Hersh, qui a insisté en février sur le fait que le président américain Joe Biden était celui qui avait donné l’ordre de détruire Nord Stream.

Selon une source bien informée qui s’est entretenue avec le journaliste chevronné, les explosifs qui ont explosé en septembre dernier avaient été posés sur les pipelines en juin 2022 par des plongeurs de l’US Navy sous le couvert d’un exercice de l’OTAN.

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Adrienne Watson, a nié le rapport de Hersh, le qualifiant de « fiction totalement fausse et complète. »