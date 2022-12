La CIA a caché des preuves de l’histoire des opérations secrètes de l’assassin de JFK – chercheur

La réclamation est intervenue quelques jours avant que les Archives nationales ne déclassifient tous les dossiers sur le meurtre du 35e président américain.

La CIA retient la preuve qu’elle connaissait Lee Harvey Oswald, le “tireur solitaire” qui aurait tué le président américain de l’époque, John F. Kennedy en 1963, a été impliqué dans des opérations secrètes anti-cubaines quelques mois avant l’assassinat, a affirmé le journaliste Jefferson Morley.

Non seulement l’agence était au courant de ses activités, mais elle n’en a jamais parlé à la Commission Warren – l’organisme apparemment indépendant chargé d’enquêter sur le meurtre de Kennedy. Ils sont même allés jusqu’à nier avoir eu connaissance d’eux, a déclaré Morley – un éminent chercheur de JFK – lors d’une conférence de presse tenue par la Fondation Mary Ferrell lundi.

“Ce que la CIA cache, c’est ce qu’elle a toujours caché, à savoir ses sources et ses méthodes en ce qui concerne Lee Harvey Oswald,” il a dit. “Nous parlons d’une preuve irréfutable d’une opération de la CIA impliquant Lee Harvey Oswald.”

Selon le journaliste, Oswald était impliqué dans une opération visant à discréditer les partisans américains du dirigeant communiste cubain Fidel Castro.

Morley fonde ses affirmations sur les dossiers de l’agent de la CIA George Joannides, qui a travaillé avec des groupes d’exil cubains anti-castristes. Au moins 44 documents dans les dossiers de Joannides sont toujours classés par la CIA et, a-t-il dit, pourraient fournir un aperçu supplémentaire de l’effort apparent pour présenter Oswald comme un “figure pro-castriste déséquilibrée.”

La Fondation Mary Ferrell a poursuivi l’administration Biden et les Archives nationales en octobre, exigeant la publication de 16 000 documents classifiés sur l’assassinat de JFK qui ont été ordonnés descellés par l’ancien président Bill Clinton en 1992.

Alors que la plupart des experts ne croient pas que le trésor contient des preuves irréfutables de l’implication de la CIA ou d’un autre gouvernement dans le meurtre de Kennedy, beaucoup soupçonnent qu’ils incluent des informations sur les contacts de l’agence avec Oswald avant le meurtre. Morley a déjà poursuivi la CIA dans le but de faire déclassifier les dossiers Joannides, mais sans succès jusqu’à présent.

JFK s’était brouillé avec la CIA dans les mois précédant sa mort en raison de la crise des missiles de Cuba et de la catastrophe de la Baie des Cochons, qu’il considérait comme une tentative de pousser les États-Unis à la guerre contre Cuba. L’agence était profondément impliquée dans le mouvement anti-castriste aux États-Unis, et Oswald, qui est revenu aux États-Unis en 1962 après avoir fait défection en Union soviétique deux ans et demi plus tôt, a été impliqué dans le local “Fair-play pour Cuba” mouvement.