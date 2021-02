La chute spectaculaire des cas de virus en Inde laisse les experts perplexes

NEW DELHI (AP) – Lorsque la pandémie de coronavirus s’est installée en Inde, on craignait qu’elle ne coule le système de santé fragile du deuxième pays le plus peuplé du monde. Les infections ont grimpé de façon spectaculaire pendant des mois et à un moment donné, l’Inde semblait pouvoir dépasser les États-Unis en tant que pays ayant le plus grand nombre de cas.

Mais les infections ont commencé à chuter en septembre, et maintenant le pays signale environ 11 000 nouveaux cas par jour, contre un pic de près de 100 000, laissant les experts perplexes.

Ils ont suggéré de nombreuses explications possibles pour la chute soudaine – observée dans presque toutes les régions – y compris le fait que certaines régions du pays ont peut-être atteint l’immunité collective ou que les Indiens peuvent avoir une protection préexistante contre le virus.

Le gouvernement indien a également attribué en partie la baisse des cas au port de masques, qui est obligatoire en public en Inde et les violations entraînent de lourdes amendes dans certaines villes. Mais les experts ont noté que la situation est plus compliquée car la baisse est uniforme même si la conformité des masques est en train de baisser dans certains domaines.

C’est plus qu’un simple puzzle intrigant; déterminer ce qui se cache derrière la baisse des infections pourrait aider les autorités à contrôler le virus dans le pays, qui a signalé près de 11 millions de cas et plus de 155 000 décès. Quelque 2,4 millions de personnes sont mortes dans le monde.

«Si nous ne connaissons pas la raison, vous pourriez sans le savoir faire des choses qui pourraient conduire à une poussée», a déclaré le Dr Shahid Jameel, qui étudie les virus à l’Université d’Ashoka en Inde.

L’Inde, comme d’autres pays, manque de nombreuses infections, et il y a des questions sur la façon dont elle compte les décès par virus. Mais la pression exercée sur les hôpitaux du pays a également diminué ces dernières semaines, une autre indication que la propagation du virus ralentit. Lorsque les cas enregistrés ont dépassé 9 millions en novembre, les chiffres officiels ont montré que près de 90% de tous les lits de soins intensifs avec ventilateurs à New Delhi étaient pleins. Jeudi, 16% de ces lits étaient occupés.

Ce succès ne peut être attribué aux vaccinations puisque l’Inde n’a commencé à administrer des vaccins qu’en janvier – mais à mesure que de plus en plus de personnes se font vacciner, les perspectives devraient être encore meilleures, même si les experts sont également préoccupés par les variantes identifiées dans de nombreux pays qui semblent plus contagieuses. et rendent certains traitements et vaccins moins efficaces.

L’histoire continue

L’une des explications possibles de la baisse des cas est que certaines grandes zones ont atteint l’immunité collective – le seuil à partir duquel suffisamment de personnes ont développé une immunité contre le virus, en tombant malade ou en se faisant vacciner, que la propagation commence à se relâcher, a déclaré Vineeta Bal, qui étudie les systèmes immunitaires à l’Institut national d’immunologie de l’Inde.

Mais les experts ont averti que même si l’immunité collective dans certains endroits est en partie responsable du déclin, la population dans son ensemble reste vulnérable – et doit continuer à prendre des précautions.

Cela est particulièrement vrai parce que de nouvelles recherches suggèrent que les personnes qui sont tombées malades avec une forme du virus pourraient être en mesure d’être à nouveau infectées avec une nouvelle version. Bal, par exemple, a souligné une enquête récente à Manaus, au Brésil, qui estimait que plus de 75% des personnes présentes avaient des anticorps contre le virus en octobre – avant que les cas ne reprennent en janvier.

«Je ne pense pas que quiconque ait la réponse finale», dit-elle.

Et, en Inde, les données ne sont pas aussi dramatiques. Un dépistage national des anticorps par les agences de santé indiennes a estimé qu’environ 270 millions, soit un Indien sur cinq, avaient été infectés par le virus avant le début des vaccinations – c’est bien en dessous du taux de 70% ou plus qui, selon les experts, pourrait être le seuil pour le coronavirus, même si cela n’est pas certain.

«Le message est qu’une grande partie de la population reste vulnérable», a déclaré le Dr Balram Bhargava, qui dirige le principal organisme de recherche médicale en Inde, le Conseil indien de la recherche médicale.

Mais l’enquête a offert un autre aperçu des raisons pour lesquelles les infections en Inde pourraient baisser. Il a montré que plus de personnes avaient été infectées dans les villes de l’Inde que dans ses villages, et que le virus se déplaçait plus lentement dans l’arrière-pays rural.

«Les zones rurales ont une densité de foule moindre, les gens travaillent davantage dans des espaces ouverts et les maisons sont beaucoup plus ventilées», a déclaré le Dr K. Srinath Reddy, président de la Public Health Foundation of India.

Si certaines zones urbaines se rapprochent de l’immunité collective – où que se situe ce seuil – et limitent également la transmission par le biais de masques et de distances physiques et voient donc des cas en baisse, alors peut-être que la faible vitesse à laquelle le virus traverse l’Inde rurale peut aider à expliquer chiffres en baisse, suggéra Reddy.

Une autre possibilité est que de nombreux Indiens soient exposés à une variété de maladies tout au long de leur vie – le choléra, la typhoïde et la tuberculose, par exemple, sont répandus – et cette exposition peut inciter le corps à développer une réponse immunitaire initiale plus forte à un nouveau virus.

«Si le virus COVID peut être contrôlé dans le nez et la gorge, avant qu’il n’atteigne les poumons, il ne devient pas aussi grave. L’immunité innée fonctionne à ce niveau, en essayant de réduire l’infection virale et de l’empêcher d’atteindre les poumons », a déclaré Jameel, de l’Université Ashoka.

Malgré les bonnes nouvelles en Inde, la montée de nouvelles variantes a ajouté un autre défi aux efforts déployés ici et dans le monde pour maîtriser la pandémie. Les scientifiques ont identifié plusieurs variantes en Inde, dont certaines ont été accusées d’avoir provoqué de nouvelles infections chez des personnes qui avaient déjà une version antérieure du virus. Mais ils étudient toujours les implications pour la santé publique.

Les experts examinent si des variantes pourraient entraîner une augmentation des cas dans l’État méridional du Kerala, qui avait précédemment été salué comme un modèle pour lutter contre le virus. Le Kerala représente désormais près de la moitié des cas actuels de COVID-19 en Inde. Des recherches financées par le gouvernement ont suggéré qu’une version plus contagieuse du virus pourrait être en jeu, et les efforts pour séquencer son génome sont en cours.

Les raisons du succès de l’Inde n’étant pas claires, les experts craignent que les gens baissent la garde. Une grande partie de l’Inde est déjà revenue à une vie normale. Dans de nombreuses villes, les marchés se soulèvent, les routes sont bondées et les restaurants presque pleins.

«Avec la diminution du nombre, je sens que le pire des COVID est passé», a déclaré MB Ravikumar, un architecte qui a été hospitalisé l’année dernière et s’est rétabli. «Et nous pouvons tous pousser un soupir de soulagement.»

Peut-être pas encore, a déclaré Jishnu Das, économiste de la santé à l’Université de Georgetown qui conseille l’État du Bengale occidental sur la gestion de la pandémie.

«Nous ne savons pas si cela reviendra au bout de trois à quatre mois», a-t-il prévenu.

