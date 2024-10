La chute mortelle de Liam Payne a été filmée par CCTV, selon les médias argentins

La chute mortelle d’un balcon de l’ancien chanteur des One Direction, Liam Payne, à Buenos Aires, a été filmée par CCTV, selon les médias argentins.

Les images, qui n’ont pas été rendues publiques, montreraient le chanteur tombant après s’être « évanoui » sur le balcon du troisième étage.

Paula Varela, une journaliste argentine, a révélé sur Socios del Espectaculo, une émission diffusée sur la chaîne de télévision Canal 13, basée à Buenos Aires, que les images montrent Liam perdant connaissance avant de tomber du balcon.

« Il y a des images qui ne sont pas diffusées dans les médias avec la scène du balcon où vous voyez que Liam s’évanouit et, tragiquement, à cause de l’endroit où il se trouve, tombe de ce balcon. S’il avait été à côté de son lit, il serait tombé sur son lit », a déclaré Varela.

« Ce n’est pas qu’il a sauté délibérément. Ces images figurent dans le dossier officiel.

Une vidéo de selfie sur les réseaux sociaux montre Payne s’exprimant à Sarmiento, dans la province de Buenos Aires, en Argentine, présumée être la dernière vidéo de Liam Payne vivant publiée sur son compte vérifié Snapchat. via REUTERS

Liam Payne s’est rendu en Argentine avec sa petite amie, Kate Cassidy, pour des vacances avant sa mort prématurée. Kate Cassidy/Instagram

Enquête sur un fournisseur potentiel de médicaments

Varela a également rapporté qu’un travailleur de nuit de l’hôtel CasaSur Palermo qui entretenait « de bonnes relations » avec Payne faisait l’objet d’une enquête en cours pour déterminer qui avait fourni au chanteur les drogues soupçonnées d’avoir contribué à sa mort le 16 octobre.

« Il y a un garçon qui fait l’objet d’une enquête, il travaillait de nuit à l’hôtel. Il a 20 ans et a noué une excellente relation avec Liam. Il est originaire de Lomas de Zamora, dans la banlieue de Buenos Aires, mais nous n’allons pas prononcer son nom », a déclaré Varela.

Suivez la couverture du Post sur la mort tragique de Liam Payne à 31 ans

«Il a désobéi à un ordre de la direction de l’hôtel. Quel ordre a-t-il désobéi ? Il ne s’agissait pas d’emporter quoi que ce soit dans la chambre de Liam. En raison des bonnes relations qu’il entretenait avec Liam, il a demandé une voiture via l’une de ces applications de taxi que nous utilisons tous parce que Liam voulait quelque chose. Il lui a fait cette faveur, une énorme erreur car il fait l’objet d’une enquête et ils voient ce qui a été transféré dans ce véhicule. C’est l’une des choses sur lesquelles les enquêteurs se penchent actuellement et, évidemment, cet employé de l’hôtel a été suspendu. C’est un collaborateur apprécié, un bon travailleur, mais il a désobéi à un ordre qui aurait pu s’avérer fatal.»

Rapport toxicologique et conclusions de la police

Un rapport toxicologique réalisé dans le cadre de l’autopsie a révélé des traces de cocaïne rose – une combinaison de méthamphétamine, de kétamine et de MDMA – dans son organisme, ainsi que de cocaïne et de benzodiazépine.

La police a également trouvé une pipe improvisée en aluminium utilisée pour fumer du crack dans sa suite.

La pop star anglaise, 31 ans, est décédée sur le coup, selon l’autopsie, souffrant de multiples blessures alors qu’il tombait de près de 14 mètres du balcon sur le trottoir en béton en contrebas.

Détails supplémentaires

Le moment horrible aurait été filmé par CCTV, les autorités gardant les images « secrètes » pendant que l’enquête se poursuit.

Les procureurs pensent que Payne était dans un état « d’inconscience semi ou totale » lors d’un « épisode psychotique » induit par une substance lorsqu’il est tombé.

Alberto Crescenti, chef du système médical d’urgence de l’État, a confirmé que Payne était tombé dans une cour intérieure.

« Quelques minutes plus tard [an] L’équipe d’urgence est arrivée et a confirmé le décès de cet homme dont nous avons appris plus tard qu’il appartenait à un groupe musical. Il a subi des blessures incompatibles avec la vie à la suite de sa chute », a-t-il déclaré.