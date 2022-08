La chute d’un tout-petit d’une fenêtre du troisième étage devrait être un avertissement pour les autres parents, dit son père

Le père d’une fille de Langley, âgée de deux ans, qui s’est cassé la jambe et a perdu deux dents dans une chute par une fenêtre du troisième étage, exhorte les autres parents à sécuriser leur maison.

“Taryn est une fille chanceuse”, a déclaré Sean Lim.

Le lundi 8 août, sa fille, qui a quelques mois de moins que trois ans, était avec sa mère Sally Jo, se préparant pour une date de jeu.

La petite fille se cachait derrière les rideaux de la chambre principale de la maison de ville familiale de Langley, a déclaré Lim.

Sa mère lui a dit de sortir, mais la deuxième fois, Taryn n’est pas sortie de derrière les rideaux. Jo regarda par la fenêtre pour découvrir que Taryn était tombée de trois étages. Elle a appelé le 9-1-1.

Lim a déclaré que sa femme “criait” lorsqu’elle l’a contacté par téléphone. Elle lui a dit que Taryn était tombée sur le béton.

“Dès que j’ai entendu ça, j’ai pensé:” Oh mon dieu, elle ne s’en sortira pas “”, a déclaré Lim.

Alors qu’il se précipitait chez lui après le travail à North Vancouver, les pompiers du canton de Langley et plusieurs ambulanciers paramédicaux des services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique se précipitaient vers la maison. Taryn a été transportée à l’hôpital par hélicoptère Air Ambulance.

“Je m’apprêtais à dire au revoir quand je suis arrivé”, a déclaré Lim.

Heureusement, ses blessures étaient beaucoup moins graves qu’elles auraient pu l’être.

Taryn a une jambe cassée et deux dents cassées ont dû être extraites. Elle a d’autres bosses et ecchymoses, mais est sortie de l’hôpital et est rentrée chez elle le jeudi 11 août.

La famille de Lim est incroyablement reconnaissante que leur plus jeune enfant aille bien.

Il a dit que dans le passé, il avait vu des reportages sur des enfants blessés et avait blâmé les parents, pensant que lui et sa femme étaient prudents et que rien ne se passerait. Ils avaient prévenu leurs enfants des dangers des fenêtres, et avaient même démontré le risque de chute avec un ours en peluche tombé.

“Mais cela pourrait être n’importe qui”, a déclaré Lim. “C’était moi.”

Pour autant qu’ils puissent le dire, Taryn a utilisé les rideaux et une plinthe chauffante pour grimper jusqu’à la fenêtre, qui était ouverte pendant la chaleur estivale.

Lim a déjà acheté des serrures de fenêtre pour toutes les fenêtres de sa maison, ce qui peut empêcher les fenêtres de s’ouvrir de plus de 10 centimètres. Il exhorte tous les autres parents de jeunes enfants à faire de même.

Jusqu’à présent cette année, 11 enfants ont été traités au BC Children’s Hospital après être tombés d’une fenêtre, et en 2021, 16 enfants, des nourrissons à 15 ans, ont été traités pour des chutes de haute altitude. Deux de ces enfants sont morts.

Le BC Children’s Hospital offre les conseils de sécurité suivants :

• Éloignez les meubles et les jardinières – ou tout ce qui peut être grimpé – des fenêtres.

• Installez des garde-fenêtres sur les fenêtres au-dessus du rez-de-chaussée. Fixez les fenêtres de manière à ce qu’elles ne puissent pas s’ouvrir sur plus de 10 centimètres de large. Assurez-vous qu’il y a un déclencheur de sécurité en cas d’incendie.

• Parlez à vos enfants des dangers d’ouvrir ou de jouer près des fenêtres, en particulier aux étages supérieurs de la maison ou dans une tour d’habitation.

• N’oubliez pas que les écrans empêchent les insectes d’entrer, pas les enfants ! Les écrans sont facilement repoussés.

• Ne sous-estimez pas la mobilité d’un enfant ; les enfants commencent à grimper avant de savoir marcher.

