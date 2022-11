La chute d’un Crypto Titan met une industrie en ébullition

La perte du crypto-milliardaire Sam Bankman-Fried s’est produite sur Twitter. Au cours des deux dernières années, l’entrepreneur de 30 ans a acquis la réputation d’être l’une des personnalités les plus intelligentes et les plus fiables de la cryptographie. Il a transformé son échange de crypto-monnaie FTX en une entreprise de 32 milliards de dollars. Il a dépensé des centaines de millions de dollars pour soutenir d’autres sociétés de cryptographie en difficulté. Et il est devenu un donateur politique majeur de la campagne présidentielle de Joseph R. Biden Jr. ainsi qu’une présence fréquente et bienvenue dans les couloirs du Congrès. Puis, en quelques jours, son jeune empire s’est effondré et c’est M. Bankman-Fried qui avait besoin d’être renfloué. Dans une implosion choquante qui a porté un coup de marteau à la crédibilité du marché de la cryptographie, M. Bankman-Fried a déclaré mardi qu’il prévoyait de vendre son entreprise soudainement en difficulté à un grand rival. M. Bankman-Fried est tombé aux mains de Changpeng Zhao, le directeur général de Binance, le seul échange crypto plus grand que FTX. Après que des informations aient circulé selon lesquelles l’une des autres entreprises de M. Bankman-Fried était sur une base financière précaire, un message Twitter de M. Zhao, connu en ligne sous le nom de CZ, a essentiellement déclenché une ruée bancaire qui a paralysé FTX. Mardi, Binance a annoncé qu’il avait accepté en principe d’acheter son plus grand concurrent, bien qu’il ne soit pas clair si l’accord sera conclu.

“CZ a exécuté un mouvement de pince”, a déclaré Lee Reiners, un expert en cryptographie qui enseigne à la Duke University Law School. “Il nous a tous surpris.” De nombreux mythes fondateurs de la cryptographie ont déjà été percés cette année, et la chute rapide de M. Bankman-Fried suggère qu’aucune entreprise de cette industrie en roue libre et peu réglementée n’est à l’abri d’une volatilité extrême. Alors que la nouvelle de l’effondrement de FTX se répandait, les marchés de la cryptographie ont été durement touchés, Bitcoin et Ether ayant tous deux chuté de plus de 15% depuis mardi. Mardi, M. Bankman-Fried a présenté le rachat de Binance comme une mesure visant à garantir que les clients FTX ne perdent pas leur argent. Mais l’accord n’est pas finalisé et ses conditions exactes restent incertaines, laissant ouverte la possibilité que les centaines de milliers de clients de FTX perdent leurs fonds et déclenchent une nouvelle chute des prix de la cryptographie. “Cet épisode met en évidence la vulnérabilité de l’ensemble de l’édifice cryptographique”, a déclaré Eswar Prasad, professeur d’économie à l’Université Cornell. “Même les grandes institutions apparemment solides financièrement s’avèrent avoir des fondations fragiles et fragiles qui s’effondrent au moindre signe de difficulté.” Un porte-parole de FTX a refusé de commenter. Une porte-parole de Binance n’a pas répondu à une demande de commentaire.