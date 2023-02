La chute d’un ballon par les États-Unis nuit aux relations, selon la Chine

PÉKIN –

La Chine a accusé lundi les États-Unis d’avoir fait un usage aveugle de la force en abattant un ballon espion chinois présumé, affirmant que cela “avait gravement affecté et endommagé les efforts et les progrès des deux parties dans la stabilisation des relations sino-américaines”.

Les États-Unis ont abattu le ballon au large de la côte de la Caroline après avoir traversé des sites militaires sensibles à travers l’Amérique du Nord. La Chine a insisté sur le fait que le survol était un accident impliquant un avion civil.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Xie Feng a déclaré avoir déposé dimanche une plainte officielle auprès de l’ambassade des États-Unis pour “l’attaque américaine contre un dirigeable civil sans pilote chinois par la force militaire”.

“Cependant, les États-Unis ont fait la sourde oreille et ont insisté sur le recours aveugle à la force contre le dirigeable civil qui était sur le point de quitter l’espace aérien américain, manifestement réagi de manière excessive et a gravement violé l’esprit du droit international et de la pratique internationale”, a déclaré Xie.

La présence du ballon dans le ciel au-dessus des États-Unis a porté un coup sévère aux relations américano-chinoises déjà tendues qui sont dans une spirale descendante depuis des années. Cela a incité le secrétaire d’État Antony Blinken à annuler brusquement un voyage à Pékin à fort enjeu visant à apaiser les tensions.

Xie a répété l’insistance de la Chine sur le fait que le ballon était un dirigeable sans pilote civil chinois qui a soufflé dans l’espace aérien américain par erreur, le qualifiant d'”incident accidentel causé par un cas de force majeure”.

La Chine « sauvegardera résolument les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises, sauvegardera résolument les intérêts et la dignité de la Chine et se réservera le droit d’apporter les réponses supplémentaires nécessaires », a-t-il déclaré.

Le président américain Joe Biden a émis l’ordre d’abattre après avoir été informé que le meilleur moment pour l’opération serait au-dessus de l’eau, ont déclaré des responsables américains. Les responsables militaires ont déterminé que faire tomber le ballon au-dessus de la terre à partir d’une altitude de 60 000 pieds (18 000 mètres) poserait un risque indu pour les personnes au sol.

“Ce que les États-Unis ont fait a sérieusement affecté et endommagé les efforts et les progrès des deux parties dans la stabilisation des relations sino-américaines depuis la réunion de Bali”, a déclaré Xie, faisant référence à une récente réunion entre Biden et son homologue chinois, Xi Jinping, en Indonésie. beaucoup espéraient créer une dynamique positive pour améliorer les liens qui ont plongé à leur plus bas niveau depuis des années.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, n’a fourni aucun nouveau détail lundi, réitérant l’insistance de la Chine sur le fait que l’objet était un ballon civil destiné à la recherche météorologique, avait peu de capacité de pilotage et est entré dans l’espace aérien américain en s’écartant accidentellement de sa trajectoire. Elle n’a pas non plus précisé quelles mesures supplémentaires la Chine entendait prendre en réponse à la gestion du problème par Washington et à l’annulation du voyage de Blinken, ce qui aurait fait de lui le plus haut responsable américain à visiter depuis le début de la pandémie de COVID-19.

“Nous avons déclaré qu’il s’agissait d’un incident complètement isolé et accidentel causé par un cas de force majeure, mais les États-Unis ont tout de même exagéré l’incident et ont même utilisé la force pour attaquer”, a déclaré Mao lors d’un point de presse quotidien. “C’est une action inacceptable et irresponsable.”

Des ballons supposés ou connus pour être chinois ont été repérés d’Amérique latine au Japon. Le secrétaire en chef adjoint du cabinet japonais, Yoshihiko Isozaki, a déclaré lundi aux journalistes qu’un objet volant similaire à celui abattu par les États-Unis avait été repéré au moins deux fois au-dessus du nord du Japon depuis 2020.

“Nous continuons à les analyser dans le cadre du dernier cas aux États-Unis”, a-t-il déclaré.

Mao a confirmé qu’un ballon récemment repéré au-dessus de l’Amérique latine était chinois, le décrivant comme un dirigeable civil utilisé pour les essais en vol.

“Affecté par les conditions météorologiques et en raison de sa capacité de maîtrise de soi limitée, le dirigeable a gravement dévié de sa route établie et est entré par accident dans l’espace de l’Amérique latine et des Caraïbes”, a déclaré Mao.

Washington et Pékin sont en désaccord sur une série de questions allant du commerce aux droits de l’homme, mais la Chine est plus sensible aux violations présumées par les États-Unis et d’autres de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.

Pékin proteste vivement contre les ventes militaires américaines à Taïwan et les visites d’hommes politiques étrangers sur l’île, qu’elle revendique comme territoire chinois, à récupérer par la force si nécessaire.

Il a réagi à une visite en 2022 de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, en lançant des missiles au-dessus de l’île et en organisant des exercices militaires menaçants considérés comme une répétition d’une invasion ou d’un blocus. Pékin a également interrompu les discussions avec les États-Unis sur des questions telles que le changement climatique qui ne sont pas liées aux tensions militaires.

La semaine dernière, Mao a averti le successeur de Pelosi, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, de ne pas se rendre à Taïwan, laissant entendre que la réponse de la Chine serait tout aussi bruyante.

“La Chine défendra fermement sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts de développement”, a déclaré Mao. McCarthy a déclaré que la Chine n’avait pas le droit de dicter où et quand il pouvait voyager.

La Chine s’oppose également lorsque des avions de surveillance militaire étrangers volent au large de ses côtes dans l’espace aérien international et lorsque des navires de guerre américains et étrangers traversent le détroit de Taiwan, les accusant d’être activement provocateurs.

En 2001, un avion de la marine américaine effectuant une surveillance de routine près des côtes chinoises est entré en collision avec un avion de chasse chinois, tuant le pilote de chasse chinois et endommageant l’avion américain, qui a été contraint de faire un atterrissage d’urgence sur une base aérienne navale chinoise sur l’île du sud de la Chine. province de Hainan. La Chine a détenu les 24 membres d’équipage de la marine américaine pendant 10 jours jusqu’à ce que les États-Unis expriment leurs regrets pour la mort du pilote chinois et pour avoir atterri à la base sans autorisation.

La mer de Chine méridionale est une autre source majeure de tension. La Chine revendique la mer stratégiquement clé dans sa quasi-totalité et proteste lorsque des navires de la marine américaine passent devant des éléments militaires chinois là-bas.

Lors d’une conférence de presse vendredi avec son homologue sud-coréen, Blinken a déclaré que “la présence de ce ballon de surveillance au-dessus des États-Unis dans nos cieux est une violation claire de notre souveraineté, une violation claire du droit international et clairement inacceptable. Et nous avons l’a fait comprendre à la Chine.”

“Je pense que tout pays dont l’espace aérien serait violé de cette manière réagirait de la même manière, et je ne peux qu’imaginer quelle serait la réaction en Chine s’ils étaient à l’autre bout”, a déclaré Blinken.

L’explication du ballon météorologique de la Chine devrait être purement et simplement rejetée, a déclaré Oriana Skylar Mastro, experte des affaires militaires chinoises et de la politique étrangère à l’Université de Stanford.

“C’est comme une chose standard que les pays disent souvent à propos des actifs de surveillance”, a déclaré Mastro.

La Chine a peut-être commis une erreur et perdu le contrôle du ballon, mais il est peu probable qu’il s’agisse d’une tentative délibérée de perturber la visite de Blinken, a déclaré Mastro.

Pour l’administration américaine, la décision de rendre public puis d’abattre le ballon marque une rupture avec son approche habituelle consistant à traiter en privé avec Pékin sur de telles questions, peut-être dans l’espoir de changer le comportement futur de la Chine.

Cependant, a déclaré Mastro, il était peu probable que Pékin réponde positivement.

“Ils vont probablement rejeter cela et continuer comme les choses ont été. Je ne vois donc pas de voie vraiment claire vers l’amélioration des relations dans un avenir prévisible.”



Les journalistes de l’AP Tian Macleod Ji à Bangkok, Mari Yamaguchi à Tokyo et l’assistante de presse Caroline Chen à Pékin ont contribué à ce rapport