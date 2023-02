La chute d’un ballon chinois crée un spectacle sur un centre touristique

MYRTLE BEACH, SC (AP) – L’abattage d’un ballon espion chinois présumé juste au large de la côte de la Caroline du Sud a créé un spectacle sur l’un des centres touristiques de l’État et a attiré les foules réagissant avec un mélange de regards perplexes, de détresse et d’acclamations.

Le ballon a été frappé par un missile d’un chasseur F-22 juste à côté de Myrtle Beach samedi, fascinant les observateurs du ciel dans une zone peuplée connue sous le nom de Grand Strand pour ses kilomètres de plages qui attirent les retraités et les vacanciers. Des foules se sont rassemblées dans les quartiers, les parkings des hôtels et les plages pour regarder le ballon planer, avec quelques acclamations juste après sa chute.

L’ambiance festive démentait la gravité de la situation, les forces de l’ordre du comté de 366 000 personnes avertissant les gens de ne toucher aucun débris et d’appeler à la place des répartiteurs.

« Les membres de l’armée américaine se coordonnent pour ramasser les débris ; cependant, des fragments peuvent atteindre le littoral », a déclaré le département de police du comté de Horry dans un communiqué.

Ashlyn Preaux, 33 ans, est sortie chercher son courrier à Forestbrook, en Caroline du Sud, juste à l’intérieur de Myrtle Beach, lorsqu’elle a vu ses voisins rassemblés à l’extérieur. Curieuse, elle alla voir ce qu’ils regardaient. Il était facile de repérer le ballon dans le ciel bleu sans nuages, et ce qui semblait être des avions de chasse tournant au-dessus de nos têtes. Après la frappe, elle a pu voir le ballon commencer à se désagréger et tomber du ciel.

“Je ne m’attendais pas à me réveiller pour être dans un film ‘Top Gun’ aujourd’hui”, a-t-elle déclaré.

Le ballon a plané directement au-dessus de la famille Hardy alors qu’ils s’enregistraient dans leur hôtel en bord de mer à Myrtle Beach. La famille d’Anderson a rejoint plusieurs employés dans le parking prenant des vidéos de la scène se déroulant au-dessus avant de monter dans leur chambre avant la frappe du missile.

Logan Hardy, 12 ans, a déclaré que le moment de l’impact a généré un “boum” qui a secoué le bâtiment. Le balcon de sa chambre offrait au collégien une vue dégagée sur les débris qui tombaient.

“Cela ressemblait à des étoiles qui tombaient”, a-t-il dit, ajoutant: “Je n’oublierai jamais ce jour.”

Certains observateurs se sont précipités vers les plages voisines alors que le ballon s’approchait de l’océan. Travis Huffstetler, qui a pris des photos du ballon, a déclaré que la plage bondée de Garden City ressemblait presque à l’été par une froide journée d’hiver.

Lorsque le ballon a commencé à traverser l’eau, Mark Doss, 54 ans, a conduit une voiturette de golf à trois rues de chez lui jusqu’à Garden City Beach. Là, Doss a déclaré que lui et ses deux adolescents avaient passé 90 minutes à regarder la frappe et à attendre en vain que les débris s’échouent sur le rivage.

La taille de l’orbe blanc a intimidé Doss, qui a déclaré que l’avion de chasse qui approchait ressemblait à un modèle réduit d’avion. Doss s’est souvenu d’une “bouffée de fumée blanche” après que le missile a heurté le ballon.

“Ce jet s’est dirigé directement vers lui – wam!” dit Doss.

La vie a continué sans interruption pour beaucoup d’autres dans la soirée. Doss a décrit le spectacle depuis un bar de motards. Là, les amateurs de sensations fortes du samedi soir se sont rassemblés comme d’habitude comme si les tensions internationales ne s’étaient pas déroulées des heures plus tôt à 18 300 mètres au-dessus d’eux. Un groupe de reprises a joué pendant que les gens tiraient au billard et se blottissaient autour des radiateurs de terrasse. Le long de la promenade de Myrtle Beach, le personnel de la vie nocturne n’a pas été dérangé par les événements de la journée. D’autres qui faisaient la queue devant un club avaient complètement raté la nouvelle.

Mais la gravité de l’agitation diplomatique croissante n’a pas échappé à Doss. Il a déploré le stress que les événements ont placé sur ses deux enfants adolescents, dont l’exposition à de tels spectacles n’était auparavant passée que par le grand écran.

Le sénateur d’État Greg Hembree de Horry, qui représente la région à l’Assemblée générale de Caroline du Sud, a observé la grève depuis l’arrière-cour de son voisin.

La vue était à la fois impressionnante et “un peu effrayante” pour Hembree, qui a déclaré que les Américains s’attendent généralement à ce que de telles images viennent d’autres pays.

“C’était magnifique”, a déclaré Hembree. “Vous ne pensez jamais que vous allez voir un engagement en direct avec un adversaire dans une sorte de contexte militaire.”

Les débris qui ont suivi se sont répandus sur environ sept miles (11 kilomètres) et ont atterri dans 47 pieds (14 mètres) d’eau, moins profonde que ne l’avaient prévu les responsables.

Le lendemain, Brady Deal est parti pêcher, mais a fini par capturer une vidéo de ce qui aurait pu être une partie du ballon abattu ramené à terre en Caroline du Sud. Un porte-parole du Pentagone interrogé sur les images a refusé de commenter dimanche.

Deal a déclaré avoir vu des membres de la marine arriver au Johnny Causey Boat Landing à North Myrtle Beach avec ce qui semblait être un ballon blanc dégonflé à travers la proue de deux bateaux différents. Un troisième bateau semblait avoir une grue et des boîtes dessus.

“J’étais juste au bon endroit au bon moment et j’ai pensé que c’était plutôt cool”, a déclaré Deal, un ouvrier du bâtiment de North Myrtle Beach.

Samedi, Deal a publié une vidéo en direct sur les réseaux sociaux lorsque le ballon a été abattu.

Dimanche, « quand je suis allé là-bas et que j’ai vu les bateaux de la Marine, je me suis dit : ‘Eh bien, je suppose qu’ils vont les ramener aujourd’hui.’ Nous sommes donc retournés là-bas et nous l’avons frappé au bon moment.

Alors qu’une opération fédérale de récupération des débris se poursuivait, la vie dans la ville balnéaire est en grande partie revenue à la normale.

Une douzaine de personnes se sont promenées le long de Surfside Beach par une matinée pluvieuse et brumeuse. Un couple a repéré un navire au loin à travers des jumelles. Une boulangerie à proximité qualifie la région de “The Family Beach”. Les habitants ont décrit la ville comme généralement calme, à l’exception du tapage du jour précédent.

Pour Sandy et Bob Grubb, la situation du ballon ne figurait pas dans l’itinéraire de voyage. Le couple de retraités du Liban, en Pennsylvanie, y passe ses vacances depuis plus de 30 ans. Les deux ont dit qu’ils avaient plaisanté sur la perspective de débris échoués alors qu’ils ramassaient des coquillages lors de leur promenade du dimanche matin.

« C’est un endroit assez paisible, ça nous a donné de l’excitation », a dit Sandy Grubb en riant. “Pas le genre d’excitation dont vous avez besoin.”

___

L’écrivain de l’Associated Press John Raby a rapporté de Charleston, W.Va. James Pollard est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

James Pollard et John Raby, Associated Press