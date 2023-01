La chute du toit d’une piscine chaude dans l’Idaho envoie 7 personnes dans les hôpitaux, cause inconnue

BOISE, Idaho (AP) – Un toit s’est effondré sur les baigneurs d’une source chaude de l’Idaho, envoyant sept personnes à l’hôpital avec diverses blessures.

Les blessés étaient âgés de 9 à 70 ans. Tous étaient conscients et dans un état stable lorsqu’ils ont été emmenés pour des soins médicaux supplémentaires après l’effondrement samedi après-midi à Givens Hot Springs, a déclaré le bureau du shérif du comté d’Owyhee dans un communiqué.

Des témoins ont déclaré que 15 à 20 personnes se trouvaient dans la piscine lorsque des morceaux de bois ont commencé à tomber dans l’eau, a rapporté KTVB-7.

« J’ai vu le premier morceau de bois descendre du plafond. Je l’ai entendu craquer, puis tout s’est effondré », a déclaré Lee Wilson. “J’ai été touché et assommé et je suis allé sous l’eau. Un pompier m’a sauvé et mon neveu m’a sorti. Mais c’était effrayant.

Wilson a subi une commotion cérébrale mais a été libéré de l’hôpital samedi, a-t-il déclaré.

Nicole Caffrey a déclaré qu’elle avait emmené sa fille de 2 ans dans un vestiaire et qu’elle avait entendu l’effondrement peu de temps après.

“Cela ressemblait littéralement à un tremblement de terre juste derrière mon dos”, a déclaré Caffrey.

La cause de l’effondrement du toit de la piscine privée située à 32 kilomètres au sud-ouest de Boise était inconnue. Il n’y a pas eu d’accumulation de neige dans la région, selon le communiqué du shérif.

La source chaude a été fermée “en raison d’un problème structurel”, a indiqué dimanche son site Internet.

Un message téléphonique laissé au bureau du shérif demandant une mise à jour sur l’effondrement n’a pas été immédiatement renvoyé dimanche.

The Associated Press