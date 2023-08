La chute du rouble souligne la pression sur l’économie de guerre russe

Commentez cette histoire Commentaire

Le rouble russe a chuté lundi à son plus bas niveau en 17 mois, glissant brièvement au-delà de 102 pour un dollar et incitant la Banque centrale du pays à convoquer une réunion extraordinaire mardi pour discuter du niveau de son taux directeur. Le rouble a perdu environ un quart de sa valeur par rapport au dollar depuis que la Russie a envahi l’Ukraine l’année dernière. Les sanctions occidentales ont nui à la balance commerciale de la Russie et les dépenses militaires ont grimpé en flèche alors que l’offensive éclair initialement envisagée par le Kremlin s’est transformée en une épuisante bataille d’usure sans fin en vue.

La Banque centrale de Russie a déclaré lundi que la baisse soudaine de la valeur ne menacerait pas la stabilité financière globale du pays, et elle a imputé la chute au retard des exportations parallèlement à une demande accrue d’importations.

« La principale source de l’affaiblissement du rouble et de l’accélération de l’inflation est une politique monétaire souple », a écrit Maxim Oreshkin, conseiller économique du président russe Vladimir Poutine, dans un éditorial pour l’agence de presse Tass. « La Banque centrale a tous les outils pour normaliser la situation dans un avenir proche. »

Un déficit budgétaire et une importante pénurie de main-d’œuvre ont également contribué à la hausse de l’inflation. Plus de 40 % des entreprises industrielles russes ont signalé une pénurie de main-d’œuvre le mois dernier, selon une récente enquête – une accélération d’une tendance qui s’est développée depuis septembre, lorsque Poutine a lancé une mobilisation militaire nationale pour renforcer les forces russes en Ukraine.

Les analystes économiques affirment que la récente mutinerie menée par le patron de Wagner Yevgeniy Prigozhin, ainsi que les rumeurs d’une nouvelle vague de mobilisation, pourraient également avoir entraîné la dépréciation.

Le rouble a franchi la barre des 100 lundi, en baisse de 30% depuis le début de l’année, avant de se renforcer légèrement plus tard dans la journée, passant à 98,5 pour un dollar.

Oleg Itskhoki, professeur d’économie à UCLA, a déclaré que la nouvelle baisse faisait partie d’une « tendance permanente de dépréciation » et d’accélération, plutôt que d’une crise spontanée.

« Peut-être que l’accélération actuelle conduira à une dépréciation du tsunami, mais cela ne s’est pas produit dans le passé », a déclaré Itskhoki. « Ce n’est donc pas très probable, bien que pas impossible, à moins que cela ne déclenche la panique et un transfert massif d’épargne des roubles vers les dollars par le grand public. »

Alors que la Russie affiche toujours un excédent commercial assez robuste, a déclaré Itskhoki, cela n’a pas été suffisant pour compenser la fuite des capitaux et stabiliser le taux de change. Et les ajustements standards de la politique budgétaire s’avèrent insuffisants.

Il n’y a « pas grand-chose » que la Banque centrale puisse faire, a ajouté Itskhoki, à part réintroduire le type de restrictions financières qu’elle a déployées au début de la guerre. La semaine dernière, la Banque centrale a annoncé qu’elle suspendait les achats de devises étrangères jusqu’à la fin de l’année.

« C’est aussi le bon moment pour l’Occident d’intensifier les sanctions financières et à l’exportation afin de limiter l’espace budgétaire pour les efforts de guerre russes actuels et futurs en Ukraine et ailleurs », a-t-il déclaré.

En Ukraine, pendant ce temps, des responsables de la ville portuaire d’Odessa, sur la mer Noire, ont déclaré que la Russie avait lancé lundi trois vagues d’attaques de drones et de missiles. Alors que les 15 drones et huit missiles ont été abattus, ont déclaré les responsables, les débris ont causé des dommages importants à un supermarché, un immeuble résidentiel et une école. Trois employés du supermarché ont été blessés, selon le gouverneur régional.

Odessa est au centre des attaques russes depuis le mois dernier, lorsque Poutine a mis fin à un accord négocié par les Nations Unies qui autorisait les exportations de céréales le long de la mer Noire. Les frappes russes ce mois-ci ont ciblé le centre-ville et les entrepôts de céréales le long du Danube – une voie alternative clé pour les exportations après l’effondrement de l’accord de la mer Noire – et semblaient viser à paralyser le secteur agricole du pays. L’agriculture représentait environ 20 % de l’économie ukrainienne avant l’invasion russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est également rendu lundi au poste de commandement de l’une des brigades postées près de la ville assiégée de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a revendiqué des avancées autour des flancs de Bakhmut, affirmant que les forces de Kiev avaient repris environ un mile carré au cours de la semaine dernière dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne lente. Elle a ajouté que la Russie continuait d’être à l’offensive au nord, près des villes de Koupyansk et de Lyman, que les troupes ukrainiennes ont libérées l’automne dernier.

L’administration Biden a annoncé lundi un programme d’aide militaire supplémentaire pour « répondre aux besoins critiques de sécurité et de défense de l’Ukraine », marquant la 44e tranche d’équipements fournis à Kiev depuis août 2021. Le programme de 200 millions de dollars comprend des munitions de défense aérienne supplémentaires pour Patriot et HIMARS, de l’artillerie et munitions de chars, armes antiblindés et systèmes de déminage.

Ebel a rapporté de Tunis et Khurshudyan de Kiev, en Ukraine.