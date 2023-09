La chute du « pape » du New Jersey

Menendez semble toujours croire qu’il est enveloppé de téflon, insistant lors d’un événement de presse lundi sur le fait qu’il ne démissionnera pas de son siège au Sénat après avoir été inculpé pour la deuxième fois de corruption.

Mais son parcours remarquable d’un demi-siècle en politique semble presque terminé après qu’un jeune procureur à l’étroit a exposé vendredi l’ampleur de sa dernière corruption présumée.

Les accusations étaient si flagrantes et démontraient un tel schéma de vénalité que les démocrates fidèles qui lui ont prodigué des éloges et des dons pendant des années, alors même qu’il faisait face à des accusations de corruption antérieures, n’ont eu d’autre choix que de quitter le navire. Vendredi à 17 heures, le gouverneur Phil Murphy a appelé à la démission immédiate de Menendez, et bien d’autres ont suivi. Samedi matin, un autre collègue démocrate, Rep. Andy Kima déclaré qu’il briguait le siège de Menendez.

Cela a marqué une chute abrupte et rapide – et que Menendez ne semble toujours pas reconnaître. Il a publié vendredi une longue déclaration provocante, suggérant qu’il est une cible politique et que son appartenance ethnique est un facteur de motivation. Il l’a encore fait lundi dans sa ville natale d’Union City, affirmant que « les procureurs se trompent. Malheureusement, je le sais.

La réponse de Menendez ouvre une fenêtre sur un style de fonctionnement qui a fait de lui un homme politique extraordinairement puissant, doté du statut papal dans son pays d’origine, dans le Garden State : marchez avec une puce sur l’épaule, attaquez vos adversaires, ne reculez jamais. Il est simplement câblé différemment. La plupart des personnes qui se sont évadées de prison grâce à un jury sans majorité pourraient y réfléchir à deux fois avant de se promener. Menendez a plutôt menacé ses adversaires juste après l’annulation du procès, a remporté un autre mandat un an plus tard et, selon plusieurs personnes qui le connaissent après l’acte d’accusation de vendredi, semblait enhardi par tout cela.

Mais il y a eu une différence remarquable lorsqu’il s’est présenté lundi devant des dizaines de journalistes, insistant sur le fait qu’il prouverait son innocence et resterait en fonction. Il n’était pas présent avec son ami et collègue sénateur Cory Booker (et Booker demanderait la démission de Menendez mardi). Il n’y avait pas le gouverneur Phil Murphy. Il n’avait à ses côtés aucune personne ayant une influence à l’échelle de l’État. Tout ce qu’il a eu, c’est une réponse partielle à l’acte d’accusation et la tactique offensive familière selon laquelle ses opposants « voient une opportunité politique pour eux-mêmes ».

« Cela a fonctionné pour lui tant qu’il s’en est sorti, et il s’en est sorti pendant longtemps », a déclaré Rasmussen. « Maintenant, tout d’un coup, cela ne fonctionne plus pour lui, et c’est ce qui arrive à un tyran. »

Dans le comté d’Hudson, Là où Menendez a grandi, la politique est connue pour être un sport sanglant dirigé par les patrons. Juste à l’est d’Union City, à Weehawken, Aaron Burr a tué Alexander Hamilton lors d’un duel. À quelques pâtés de maisons au sud se trouve l’endroit où le maire de Jersey City, Frank « Je suis la loi » Hague, a régné tristement pendant plus de trois décennies. Rien qu’à Union City – 1,3 miles carrés de béton et de trottoirs à l’ombre de Manhattan – deux maires consécutifs ont été reconnus coupables de corruption et pendant de nombreuses années, la ville a été un avant-poste de la mafia.

Fils d’immigrés cubains élevés dans un immeuble d’un comté notoirement à l’éthique contestée, Menendez s’est fait un nom très tôt en tant que jeune membre du conseil scolaire d’Union City qui s’est retourné contre son mentor – le maire de la ville – et a porté un gilet pare-balles au tribunal pour témoigner contre lui. Le gilet n’avait rien de spectaculaire. Menendez ne s’était pas seulement retourné contre l’ancien maire d’Union City, William Musto, mais essentiellement contre le gouvernement de la ville et les chefs de la mafia, alléguant la corruption publique (Musto a été reconnu coupable de racket mais a été réélu un jour plus tard). après être condamné à la prison; son successeur immédiat, Robert Botti, a été reconnu coupable et condamné dans le cadre d’un stratagème de trucage des offres.)

« Je n’avais pas besoin que quelqu’un me dise de me protéger », a déclaré Menendez. aurait dit.

Menendez craignait peut-être pour sa vie à ce moment-là, mais politiquement, cela ne faisait que commencer.

Menendez a acquis une influence locale en tant que maire et est devenu une sorte de héros populaire dans son pays une fois qu’il a rejoint le Capitole de l’État à Trenton, où il était représentant, puis à Washington, DC. Au cours des 17 dernières années, il a été un immense puissant sénateur. Il est devenu connu comme un législateur efficace maîtrisant les services aux électeurs. Même en tant que puissant président de la commission sénatoriale des relations étrangères – où il s’occupait des dictateurs et de questions aux conséquences mondiales telles que les accords nucléaires iraniens – Menendez a reconnu le pouvoir de la politique de détail locale. Par exemple, un seul jour du mois d’août, il a tenu une conférence de presse sur le financement d’un nouveau programme hospitalier, a organisé une table ronde avec des agriculteurs et s’est présenté avec des familles de victimes d’overdose pour faire pression sur une législation visant à sévir contre le fentanyl.

« Si vous avez déjà suivi Bob Menendez dans l’un des défilés… ce type, c’est le pape », a déclaré un responsable démocrate proche de la réunion entre Murphy et les dirigeants de l’État qui a suivi l’acte d’accusation. « Les gens viennent vers lui, prennent des photos, le serrent dans leurs bras. Les gens le voient simplement comme ce que leurs enfants peuvent devenir.

Bien sûr, au fur et à mesure de son ascension, il avait accumulé des nuages ​​de corruption et avait même été jugé pour corruption en 2017. Mais cela s’est soldé par un jury sans majorité et Menendez a poussé un récit trumpien selon lequel ses opposants politiques étaient après lui. S’échapper d’un procès pour corruption sur un point technique ne lui a coûté exactement aucun capital politique. En fait, la machinerie démocrate du New Jersey s’est rapidement ralliée à lui pour une réélection qu’il remporterait un an plus tard. Comme l’a dit un agent du North Jersey, l’implication continue de Menendez dans la politique du comté d’Hudson a fait de lui à la fois un sénateur puissant et un chef de facto du comté.

«Il était capable de collecter des fonds, il avait une portée considérable, il pouvait confirmer les menaces qu’il avait formulées. Cela a évidemment prolongé la durée de son influence et de son pouvoir », a déclaré l’agent.

Et dans l’exemple peut-être le plus clair de son influence durable après le procès, Menendez a effectivement installé son fils, Rob Menendez, un avocat sans expérience politique, au Congrès sans opposition et avec le plein soutien des dirigeants des partis de l’État.

L’instinct de tueur qui a fait de Menendez l’un des hommes politiques les plus puissants et les plus durables d’un État notoirement impitoyable n’a jamais été bien loin de la surface. Dans ce qui est devenu un exemple célèbre de la politique vindicative de Jersey, Menendez s’est tenu devant le palais de justice fédéral de Newark après l’annulation de son procès en 2017 et a lancé un avertissement à ses rivaux.

« À ceux qui ont creusé ma tombe politique pour pouvoir sauter à ma place », a-t-il déclaré, « je sais qui vous êtes et je ne vous oublierai pas. »

Menendez a remporté un autre mandat de six ans en 2018. Les procureurs affirment que cette année-là est exactement le moment où il a commencé à exploiter son influence. Entre 2018 et 2022, il aurait accepté des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin – en or, en espèces, une Mercedes-Benz et des versements hypothécaires pour sa femme – de la part de trois hommes d’affaires du New Jersey.

Son « arrangement de corruption » consistait notamment à fournir « des informations sensibles et non publiques du gouvernement américain aux responsables égyptiens », à aider secrètement le gouvernement égyptien et à aider une entreprise du New Jersey à obtenir le monopole de l’exportation de viande certifiée halal vers l’Égypte, ce qui a entraîné une augmentation des coûts. des fournisseurs de viande et « était préjudiciable aux intérêts américains », ont déclaré les autorités fédérales.

Le simple fait d’être inculpé une seconde fois n’est peut-être pas la seule raison pour laquelle on estime que la carrière politique de Menendez est désormais dans sa phase terminale. Le timing est un élément. Menendez a été inculpé pour la première fois en 2015 et a subi un procès de deux mois qui s’est terminé en novembre 2017 – un an avant sa prochaine élection, ce qui lui donne en fait un bilan de santé politique impeccable.

Cette fois, il risque d’attendre son procès alors qu’il cherche à être réélu en 2024, et le Parti démocrate ne voudra guère investir d’argent et de ressources dans ce qui serait autrement un siège sûr lors d’une année d’élection présidentielle.

« Il suffirait que quelqu’un ait un demi-profil et il perdrait », a déclaré l’agent de North Jersey. « La réalité est qu’il en a fini avec son poste de sénateur aux États-Unis. »

Une autre raison à cela est le cas lui-même. Alors que les procureurs avaient eu du mal en 2017 à faire le lien entre les dons de financement de campagne, les voyages de luxe et les faveurs officielles accordées à un ami, ils ont maintenant dévoilé un ensemble d’allégations immédiatement identifiables par quiconque a regardé « Les Sopranos ».

« Si vous présentiez à quelqu’un un scénario de film et disiez qu’une partie de l’histoire était que nous échangerions des lingots d’or et de l’argent liquide et que nous les tracerions avec l’ADN, et ensuite nous trouverions l’argent… vous diriez que nous devons supprimez cela du scénario parce que ce n’est pas crédible », a déclaré le maire de Jersey City, Steven Fulop, qui entretient une relation glaciale avec Menendez et qui est candidat au poste de gouverneur en 2025. « Les seules personnes qui vendent des lingots d’or sont des méchants de dessins animés. »

L’ancien sénateur démocrate Bob Torricelli, qui envisageait de briguer le siège de Menendez s’il était reconnu coupable en 2017 – et qui était probablement l’une des cibles visées par la menace du palais de justice de Menendez – a déclaré que les crimes dont Menendez est accusé d’avoir commis pourraient se démarquer bien au-delà du New Jersey. Il le sait mieux que quiconque : il a mis fin à sa campagne de réélection au Sénat en 2002, sous la pression de violations de l’éthique.

« Il y a toujours des indiscrétions en politique, comme dans n’importe quelle profession », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas seulement atypique pour le Congrès américain, c’est sans précédent. C’est sans précédent non seulement dans ce Congrès, mais dans tous les Congrès que j’ai jamais connus et tous ceux qui nous ont précédés.

À moins d’une nouvelle annulation du procès ou d’une autorisation judiciaire de la conduite de Menendez, le conte de fées de l’idéal américain sur lequel il a bâti sa carrière pourrait n’être qu’une note de bas de page de l’histoire plus sombre que le monde est sur le point de voir se dérouler dans une salle d’audience de Manhattan.

« C’est fini. Il n’est même pas en hospice », a déclaré un agent démocrate de longue date qui connaît bien Menendez. « Le curé est là. Il suffit de regarder l’horloge pour accéder aux derniers rites.