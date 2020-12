S am Zair est l’évêque Auckland né, élevé et si fier d’être d’ici, dit-il, que si vous le coupiez en deux, vous verriez le nom de la ville de marché du nord-est «me traverser».

Mais marcher le long de la rue principale avec ce propriétaire de café et grand-père de deux enfants est une sombre affaire.

«Vous regardez l’architecture de ces vieux bâtiments et c’est un endroit magnifique», dit le jeune homme de 65 ans. « Ensuite, vous regardez les devantures des magasins et c’est la chose la plus déprimante que vous ayez jamais vue. »

Près d’un quart de tous les magasins ici sont vides.

Le déclin de la rue principale de cette communauté charbonnière autrefois prospère a été brutal, même à une époque de rues commerçantes en déclin.

Les principaux acteurs, dont M&S, H Samuel et Argos, sont partis et ne sont jamais revenus. Les bâtiments victoriens classés Grade II – comme le vaste site occupé par le grand magasin Beales jusqu’en 2017 – sont abandonnés. Dominant les deux côtés de ce qui devrait être un marché historique se trouvent quatre grands pubs abandonnés. Ils sont comme ça depuis près d’une décennie.

Ceci, dit Zair, est la représentation visuelle de la raison pour laquelle, il y a un an cette semaine, l’évêque Auckland – autrefois l’une des briques électorales les plus solides du grand mur rouge du Labour – a voté pour la première fois un député conservateur.

«Nous avons eu plus ou moins un siècle de travail», dit Zair, qui siège également en tant que conseiller indépendant au conseil du comté de Durham. «Et les choses n’ont fait qu’empirer. Les gens en avaient assez. J’en avais marre. Nous avions besoin de changement. »

Tout cela soulève une question pertinente: 12 mois plus tard, que pensent les gens d’ici maintenant de se tourner vers le parti de Thatcher, l’austérité et – un point sensible ici – les fermetures de mines?

«Je vais le dire de cette façon», dit Zair, «si vous aviez un autre [election] cette semaine, je pense que les conservateurs gagneraient à nouveau. Le travail a perdu trop de terrain.

Centre-ville de Bishop Auckland (Capture d’écran / Le projet Auckland)

Son café est en quelque sorte une institution de la ville. Il se tient à Fore Bondgate – «la pagaille de Bishop» – depuis 1898 lorsque ses arrière-grands-parents, fraîchement débarqués du bateau d’Italie, l’ont érigé en bar de tempérance. Lui-même est né dans l’appartement à l’étage. Sa mère lui a donné naissance dans la même chambre que sa grand-mère a donné naissance à son père.

Aujourd’hui, il dirige l’endroit – maintenant simplement appelé Sam Zair’s Cafe – avec sa femme Leslie, elle-même ancienne maire du conseil municipal et une présence formidable derrière le comptoir.

«Vous beaucoup [the media] a dit que c’était une surprise quand ça s’est passé [Conservative]», Dit l’homme de 57 ans en cuisinant un hamburger. «Je vais vous dire, ce n’était pas une surprise ici. Tous ceux qui sont entrés ont dit qu’ils voteraient de cette façon. Regardez la ville. C’est merveilleux mais dans quel état il se trouve.

Peter Grainger, qui dirige le salon de coiffure à proximité de North Bondgate, a un tour de phrase plus brutal: «C’est sur les os de son cul, mec», note l’homme de 58 ans. «Je regarde autour de moi et je ne peux pas croire que c’est le même endroit où j’ai grandi.

Comment a-t-il voté? Il ne l’a pas fait, il n’est pas en politique, dit-il, avant de passer 20 minutes à discuter, eh bien, de politique. Le résumé: «Je n’ai aucun problème avec Boris», conclut Grainger. «Le soutien du gouvernement a maintenu mon magasin à flot grâce au coronavirus … et il dit qu’il accordera la priorité au nord – pourquoi ne pas lui donner une chance?»

(Colin Drury)

Le déclin de Bishop Auckland a été causé par plusieurs facteurs: les achats sur Internet, la vente au détail à l’extérieur de la ville et, plus particulièrement peut-être, la fin de l’industrie minière de la région environnante. Ce qui était une communauté relativement prospère dans les années 1970 est maintenant tombé dans les 20 pour cent des régions les plus défavorisées d’Angleterre. Selon une étude réalisée en 2018 par le Child Poverty Action Group, environ 39% des enfants vivent dans la pauvreté. Les salaires sont inférieurs à la moyenne nationale; chômage au-dessus.

Personne ne blâme nécessairement les travaillistes pour ces choses. On a le sentiment que les problèmes vont plus loin que la politique des partis; qu’un retour structurel vers l’industrie lourde est nécessaire ici; retour à la création d’acier et d’énergie.

Mais on a aussi le sentiment que l’ancien parti – qui avait jadis une majorité de 21 000 personnes – a cessé d’écouter les préoccupations de cette communauté; que ses priorités se sont déplacées vers les villes du sud, les guerres culturelles et – sous le dernier bloke au moins – les problèmes insolubles du Moyen-Orient qui sont loin, par exemple, de Spennymoor.

«Le Parti travailliste est-il toujours le parti du travailleur?» songe une grand-mère, faisant la queue devant Card Factory. « Je ne suis pas sûr. Ce n’est pas la même fête pour laquelle mon père faisait campagne, je le sais. «

La femme de ménage à la retraite, qui refuse de donner son nom, est l’une des rares personnes L’indépendant parle à aujourd’hui qui n’a pas voté conservateur. «Je ne pouvais pas me résoudre à le faire, mon amour», dit-elle. Un coup d’œil dans la rue principale. «Même s’ils peuvent améliorer les choses ici…»

Bishop a sans aucun doute du potentiel. Investisseur dans une ville millionnaire et hors de la tour, Jonathan Ruffer investit actuellement 150 millions de livres sterling dans le lieu dans une campagne surréaliste pour en faire une destination touristique.

L’histoire – vraie ou non – raconte qu’il a acheté des peintures du château historique d’Auckland, qui se trouve juste derrière la place du marché, mais quand il a essayé de les faire déplacer, on lui a dit qu’une clause signifiait qu’ils devaient rester au château – alors il l’a acheté aussi. Puis il a acheté tout un tas d’autres bâtiments à proximité pour faire bonne mesure.

Aujourd’hui, au cours des huit dernières années, il a rénové et ouvert l’ancien fort, construit une tour d’observation de 29 mètres sur la place du marché et développe actuellement un projet de galerie d’art et d’hôtel espagnol.

Quoi qu’il en soit, 12 mois après les élections, les investissements réels du gouvernement restent minces sur le terrain – à moins que vous ne comptiez une subvention de 750 000 £ pour améliorer la signalisation routière. Dans un e-mail à L’indépendant, Davison elle-même dit que le nivellement «est très proche de mon cœur» mais – à l’exception du doublage proposé d’une route longeant le bas de la circonscription – ne fournit pas d’exemples de projets concrets.

«En ont-ils fait assez en ce qui concerne la mise à niveau?» songe Christian Burns, un propriétaire qui dirige six pubs, dont The Merry Monk et les salles de lecture. «Non», répond-il simplement.

Pourtant, comme beaucoup de gens ici, il tolère cela.

«Avec le coronavirus, il n’y a pas un gouvernement dans le monde qui aurait pu se mettre à niveau tout en faisant face à cela», dit-il. «Est-ce que Jeremy Corbyn aurait pu le faire? Pas un chat dans la chance de l’enfer.

Burns lui-même a été un électeur travailliste de longue date jusqu’en 2019, date à laquelle il s’est tourné vers les conservateurs après avoir été déçu à la fois par le chef du parti et Goodman. «Elle n’a rien fait pour la région», dit-il. «Elle s’est assise à regarder son déclin tout en lui prenant 80 000 £ par an.»

En tant que publicain dans une zone de niveau 3, il a lui-même été en première ligne de nombreuses décisions les plus difficiles concernant Covid-19 – les verrouillages, le couvre-feu de 22 heures et le nouveau système d’alerte inclus – mais il dit que les congés et le soutien aux entreprises ont maintenu ses bars (et son personnel) flottent tout en permettant de gérer la crise sanitaire plus large.

«Je n’aurais pas voulu le travail de Boris pour une vache d’or», dit le jeune homme de 62 ans, dont le père et le grand-père tenaient également des pubs ici. «C’était une catastrophe internationale. A-t-il fait des erreurs? Oui. Est-ce que je lui reproche de les avoir créés? Pas vraiment. C’était un travail impossible.

Voudrait-il de nouveau voter conservateur? Il aime ce qu’il a vu de Sir Kier Starmer mais il resterait bleu pour le moment. Pas de regrets? «Un an plus tard, pas du tout», répond-il.

Une partie de cela est due à Davison elle-même.

Elle est populaire dans la circonscription – qui comprend également Shildon et un certain Barnard Castle (pour info: il aurait dû être limogé est le consensus écrasant). «Ses principes sont entièrement Red Wall», dit Burns. «Il se trouve que la jeune fille est une conservatrice.

Peter Grainger (L’indépendant)

Le Brexit est bien entendu un élément clé de ces principes.

Environ 61% des personnes ici ont voté pour quitter l’UE en 2016, et lorsque la transition se termine à la fin de cette année, accord ou pas d’accord, ce retour à la «souveraineté» peut concrétiser le soutien de Johnson ici pour les années à venir.

«Je pense qu’il sera traité comme un héros parmi certaines personnes», déclare Barry Coats, qui dirige Windrow Country Sports, un magasin vendant du matériel de pêche, des vêtements d’extérieur et des fusils de chasse. («C’est bizarre, pour le moment», note le jeune homme de 63 ans. «Nous vendons des armes à des personnes portant des masques.»)

À propos du Brexit, il dit qu’il est conscient que cela pourrait entraîner des difficultés économiques, y compris pour sa propre entreprise.

«Mais ce débat a eu lieu en 2016 et le pays a décidé», dit-il. «Le travail n’aurait pas dû contrarier ce que les gens voulaient. C’est devenu antidémocratique.

Le vote des conservateurs ici était-il une chose ponctuelle pour atteindre cet objectif politique unique? «Je ne pense pas», dit-il. «Des endroits comme celui-ci pourraient voter à nouveau pour les travaillistes, mais ce ne sera plus jamais garanti comme c’était le cas autrefois.»

De retour chez Sam, c’est un point de vue qui se répercute parmi les clients (à emporter uniquement). Alors qu’il attend une tarte et un latte dans la fraîcheur à l’extérieur, un installateur de tapis qui a voté le Brexit puis Boris après une vie penchée par les travaillistes envisage le concept du mur rouge.