La chute du géant gazier russe émousse un outil clé du pouvoir de Poutine

(Bloomberg) – Le président russe Vladimir Poutine a exagéré en essayant d’utiliser Gazprom PJSC pour mettre l’Europe à genoux, et maintenant ses efforts pour renforcer le géant gazier contrôlé par l’État sont à la merci de la Chine.

Après avoir concentré pendant des années les exportations de Gazprom sur les gazoducs vers l’Europe et sous-investi dans la capacité de gaz naturel liquéfié, Poutine dispose d’options limitées pour le champion national, et cela sera évident lorsqu’il rencontrera son homologue Xi Jinping à Pékin la semaine prochaine.

Le Kremlin souhaite conclure de nouveaux accords d’exportation pour renforcer la présence internationale de Gazprom, qui a souffert de l’échec de Poutine à intimider les alliés de l’Ukraine en Europe avec des menaces de gel des maisons. La Chine est le plus grand marché étranger disponible, mais ne pourra pas le remplacer à parts égales.

Même dans le meilleur des cas du Kremlin – avec tous les projets en cours et prévus atteignant leur pleine capacité en temps opportun – la superpuissance asiatique ne représenterait qu’environ les deux tiers des volumes autrefois acheminés vers l’Europe. Mais les prix seront plus bas et les livraisons prendront encore des années et des investissements massifs pour démarrer.

« Poutine semble avoir mal calculé lorsqu’il a coupé l’Europe », a déclaré Maria Snegovaya, chercheuse principale au Centre d’études stratégiques et internationales, basé à Washington. « Une grande partie du marché européen a été perdue au profit de la Russie, et la pertinence géopolitique de Gazprom semble être en déclin – voilà pour l’ambition de « superpuissance gazière » de la Russie. »

Alors que les livraisons à l’Europe ne représentent qu’une fraction de ce qu’elles étaient avant l’invasion de l’Ukraine par Poutine, la pression monte en Russie pour remplacer ce qui était autrefois son plus grand marché avant que l’impact ne se répercute sur l’économie, selon l’Oxford Institute for Energy Studies. Mais la Chine n’a pas ce genre d’urgence.

« Je ne vois pas de grandes chances pour la Russie de remporter un nouvel accord gazier avec la Chine cette année, malgré l’empressement du côté russe », a déclaré Kevin Tu, directeur général de la société de recherche Agora Energy Transition China. Pékin a déjà augmenté ses importations d’énergie russe depuis le déclenchement de la guerre, mais les problèmes de dépendance excessive de l’Union européenne sont clairement une grande leçon pour le plus grand importateur mondial de combustibles fossiles, a ajouté Tu.

D’autres considérations géopolitiques entrent également en jeu pour Pékin. Si la nécessité d’équilibrer les fournisseurs reste primordiale, un nouveau gazoduc constitue également un moyen utile de réduire les besoins en GNL maritime, qui serait davantage exposé aux tensions mondiales.

Cependant, tout accord ne suffira pas à redonner à Gazprom son ancienne stature. Sa valeur marchande – autrefois la troisième plus élevée au monde – est désormais inférieure à la moitié de celle de l’Equinor ASA de la Norvège, et les initiés voient peu de chances de reprise.

« Gazprom n’a aucune perspective pour les 5 à 10 prochaines années », a déclaré par téléphone à Bloomberg Alexandre Riazanov, ancien vice-président, ajoutant qu’il avait vendu ses actions à perte cette année. « Il est difficile d’être d’accord avec la Chine et le prix ne sera pas bon. »

Les malheurs de l’entreprise montrent à quel point la Russie est vulnérable à la fois à la pression internationale et à l’intransigeance de Poutine. Il a enregistré une perte au deuxième trimestre et la production du plus grand fournisseur mondial a chuté de 25 % au premier semestre par rapport à l’année précédente, pour atteindre le niveau le plus bas de ses 30 ans d’histoire.

Malgré la baisse des exportations et des revenus gaziers, Poutine reste inébranlable. « Gazprom est confiant, calme et s’en sort », a-t-il déclaré mercredi lors de la conférence de la Semaine russe de l’énergie à Moscou. La demande chinoise va croître, a-t-il déclaré, reprochant à l’Europe de ne pas acheter de gaz russe. « Pourquoi vous créer des problèmes dans l’espoir que nous nous effondrerons ? Poutine a dit.

Lire la suite : Comment le rouble et l’économie russe ont été mis à rude épreuve par les sanctions

La Chine a fait attendre Gazprom pendant plus d’une décennie avant que le gazoduc Power of Siberia ne soit approuvé et construit. Un accord bien plus modeste concernant l’approvisionnement en gaz via la route dite d’Extrême-Orient a été conclu en 2022, mais le prochain accord s’est avéré difficile à conclure.

L’incertitude suscitée par la guerre et la perte de la majeure partie du marché européen ont affaibli la position de négociation de la Russie, laissant les négociations sur un troisième lien au point mort pendant des mois et un accord improbable lorsque Poutine et Xi se rencontreront.

L’ambiance est pessimiste chez Gazprom. Même si Pékin fait preuve de bonne volonté envers Poutine avec un accord gazier, il n’offrira pas les mêmes conditions financières que l’Europe, a déclaré un ancien cadre de l’entreprise sous couvert d’anonymat, ajoutant que la faute en revient à Gazprom qui se laisse entraîner dans la politique.

L’une des premières grandes campagnes économiques de Poutine après son arrivée au pouvoir en 2000 a été de réaffirmer le contrôle de l’énorme richesse énergétique du pays, ce qui comprenait l’installation d’alliés chez Gazprom et la récupération des actifs. Puis il en a fait un outil de politique étrangère, en utilisant le gaz comme une arme et en franchissant une ligne que l’Union soviétique n’osait pas.

Poutine a passé des années à cultiver les relations en Europe – notamment en courtisant l’ancien chancelier allemand Gerhard Schroeder, devenu depuis un lobbyiste bien payé pour la Russie. Au moment de l’attaque de Kiev l’année dernière, le président russe pensait avoir suffisamment de poids pour convaincre l’Europe de renoncer à son soutien à l’Ukraine, selon d’anciens hauts dirigeants du géant gazier.

Gazprom et le Kremlin n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le pari s’est finalement retourné contre lui. L’Europe a évité les pénuries grâce à un hiver exceptionnellement doux, à des livraisons norvégiennes plus élevées et à des cargaisons de GNL plus élevées. Même si le gaz russe bon marché reste un puissant attrait – et que l’Europe importe toujours du GNL russe – la majeure partie de l’Europe a désormais tourné la page.

Depuis des mois, le gouvernement russe affirme que les négociations avec la Chine sur le projet de gazoduc Power of Sibérie 2 sont « dans la phase finale », mais n’ont pas montré de progrès concrets. Le projet contribuerait à porter les expéditions totales de gaz russe vers la Chine à près de 100 milliards de mètres cubes, contre environ 150 milliards de mètres cubes vers l’Europe avant la guerre.

Malgré les explosions qui ont paralysé les gazoducs Nord Stream l’année dernière, Poutine considère toujours la reprise des livraisons vers l’Europe comme une option. Lors du forum du Valdai Club la semaine dernière, il a déclaré que la Russie était prête à fournir du gaz via la liaison non ouverte Nord Stream 2, qui atterrit sur la côte baltique allemande.

Berlin a jeté de l’eau froide sur cette perspective. Le ministère allemand de l’Économie a déclaré qu’aucun effort n’était fait pour certifier l’exploitation de Nord Stream 2 et que les entreprises du pays avaient réussi à se diversifier en s’éloignant des importations d’énergie russes.

Poutine considère toujours Gazprom comme important, mais son administration reconnaît que c’était une erreur de parier sur l’Europe et de ne pas investir davantage dans la capacité d’exportation de GNL, selon une source proche du Kremlin.

Pour conserver un certain degré d’influence sur la Chine, Gazprom cherche également à resserrer les liens gaziers avec la Turquie et a proposé d’établir une plateforme d’échange de gaz dans le pays. Lors de sa dernière rencontre avec le président Recep Tayyip Erdogan le 4 septembre, Poutine a déclaré qu’un accord était proche, mais aucun détail n’a été révélé depuis.

Quelles que soient ses ambitions d’exportation, Gazprom a la responsabilité d’alimenter le marché intérieur russe, même s’il n’est pas rentable. Le gouvernement a fixé cette année le prix industriel à environ 5 000 roubles (51 dollars) pour 1 000 mètres cubes, soit moins d’un huitième des tarifs actuels du marché.

« Gazprom est considérablement émoussé en tant qu’arme économique », a déclaré Maximilian Hess, chercheur au Foreign Policy Research Institute.

–Avec l’aide de Konrad Krasuski, Kathy Chen et Petra Sorge.

