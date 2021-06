La chute du bitcoin en dessous de 30 000 $ fait craindre un autre hiver crypto

Un client utilise un guichet automatique (ATM) bitcoin dans un kiosque à Barcelone, en Espagne, le mardi 23 février 2021. Ange Garcia | Bloomberg | Getty Images

La brève chute de Bitcoin en dessous du seuil de prix symbolique de 30 000 $ mardi a ravivé les discussions sur un hiver crypto. Cela n’aide pas que d’autres crypto-monnaies comme le dogecoin, le XRP et d’autres aient connu de fortes baisses au cours des dernières 24 heures. Mais les experts disent à CNBC que les fondamentaux du bitcoin sont bons et que les conditions du marché en 2021 sont très différentes de celles du dernier grand crash de crypto en 2018. « Nous sommes loin d’un marché baissier, seuls les traders paniquent à cause des aspects techniques observés sur les bourses comme les volumes et l’action des prix », a déclaré Willy Woo, analyste et statisticien en chaîne populaire.

Qu’arrive-t-il au bitcoin

L’augmentation de Bitcoin au cours des 12 derniers mois a beaucoup à voir avec les milliardaires et les entreprises qui achètent des bitcoins en grande quantité. Le regain d’intérêt des principaux acteurs financiers a non seulement réformé l’image du bitcoin, mais a également fomenté une pénurie d’approvisionnement, ce qui a contribué à faire grimper le prix du jeton. Mais puisque le prix du bitcoin a culminé à plus de 63 000 $ en avril, les derniers mois ont été difficiles pour la plus grande crypto-monnaie du monde. La répression à l’échelle nationale de la Chine contre les mineurs de bitcoins du pays n’aide certainement pas. « Les dernières nouvelles sur la fermeture de l’exploitation minière en Chine rappellent beaucoup la Chine toutes les quelques années. Ils ont interdit aux banques d’utiliser le bitcoin, mais c’est en fait différent. Je n’ai jamais vu un exode comme celui-ci auparavant », a déclaré Darin Feinstein, fondateur de Blockcap, l’un des plus grands opérateurs miniers de bitcoins en Amérique du Nord. Plus de la moitié des mineurs de bitcoins dans le monde se trouvent en Chine, et Pékin a clairement indiqué qu’ils voulaient qu’ils en sortent. En mai, le gouvernement a demandé une sévère répression de l’extraction et du commerce de bitcoins, déclenchant ce qui a été surnommé « la grande migration minière ». « Une grande partie de cette dynamique à la baisse du prix du bitcoin a été attribuée aux derniers mouvements de la Chine avec l’exploitation minière qui ont conduit à un hachage mondial plus faible », a déclaré Jason Deane, analyste chez Quantum Economics, spécialisé dans la recherche et l’analyse sur les marchés financiers et la crypto-monnaie. « Alors que les bitcoiners à long terme considèrent cela comme un mouvement extrêmement positif pour le réseau … les traders à court terme sont effrayés par l’incertitude. » A l’heure actuelle, le Indice de peur et de cupidité montre une lecture de 10, indiquant une « peur extrême ». « Les marchés sont souvent entraînés par une dynamique qui peut parfois dépasser les fondamentaux et le sentiment actuel semble refléter que c’est ce que nous voyons ici », a déclaré Deane.

2021 vs 2018