La chute des ventes pendant le marché fermier concerne les activités de Salmon Arm

Joyce Skinner aimerait que le centre-ville de Salmon Arm repense l’emplacement du marché fermier du centre-ville.

Le marché se tient le samedi de 9 h à 13 h le long de la portion de l’avenue Hudson entre les rues Alexander et Ross ainsi qu’au Ross Street Plaza.

Skinner est le propriétaire de Ye Old Curiosity Shoppe, généralement accessible par une ruelle au large de Hudson près de Pharmasave mais sans façade sur rue, et également avec un accès à la ruelle depuis la route transcanadienne.

Elle a écrit une lettre au conseil en juin et a été interviewée par l’observateur en juillet. Son inquiétude est que ses ventes ont été considérablement réduites depuis que le marché fermier a déménagé sur l’avenue Hudson, où la rue est fermée à la circulation automobile.

Skinner a déclaré que le samedi était sa meilleure journée.

“Cela fait six semaines maintenant et la plus grosse vente que j’ai eue un samedi est de 25 $.”

Le 23 juillet, l’après-midi de l’interview, elle a déclaré que sa plus grosse vente à ce jour était de 7 $. La semaine précédente, zéro.

Elle a déclaré avoir entendu des inquiétudes concernant la fermeture, tant de la part des clients que d’autres entreprises.

« Je ne parle pas seulement de moi. J’ai eu le magasin ici pendant 28 ans, j’ai payé mes impôts, je paie toutes les cotisations; il est juste qu’une discussion ait peut-être eu lieu et m’a dit que la rue a été bloquée, sans accès.”

Elle a suggéré que d’autres emplacements potentiels pour le marché seraient Blackburn Park ou le parking du marché public de Westgate. Elle a dit qu’elle trouvait bizarre que davantage de places de stationnement soient supprimées en plus de celles perdues lors de la construction du passage inférieur de la rue Ross.

Com. Louise Wallace Richmond a soulevé la lettre de Skinner lors de la réunion du conseil du 27 juin. Elle a dit qu’elle voulait s’assurer que Downtown Salmon Arm (DSA) et Shuswap Food Action étaient au courant des préoccupations et que Skinner était au courant de la justification.

Le personnel de la ville a déclaré que DSA avait parlé à Skinner du nombre de personnes que le marché amène au centre-ville et avait suggéré qu’un marketing différent pourrait aider à attirer des gens dans son entreprise.

Skinner a déclaré qu’elle n’avait pas eu de nouvelles de la ville, mais a confirmé qu’elle avait entendu des représentants du centre-ville de Salmon Arm. Elle a dit que l’une des suggestions était d’avoir quelqu’un qui se promène dans des vêtements vintage pour attirer les clients, mais cela signifierait dépenser plus.

Jennifer Broadwell, directrice de la Downtown Salmon Arm Improvement Association, a déclaré à l’Observateur dans un e-mail que l’association, avec son conseil d’administration et son personnel, pense que l’ajout du Downtown Farmer’s Market “a été extrêmement positif pour nos membres depuis sa création en 2018. Nous assistons à une augmentation de 1 500 visiteurs au centre-ville le samedi pendant les heures d’ouverture du marché en haute saison, et nous pensons que c’est une excellente opportunité pour nos détaillants, fournisseurs de services et restaurateurs du centre-ville.

Elle a déclaré que, comme pour toute fermeture de rue au centre-ville, ils ne reçoivent pas toujours le soutien de tous les membres de la DSA.

“Lorsque cela se produit, nous faisons de notre mieux pour comprendre les préoccupations de ces propriétaires d’entreprise et essayons de trouver des solutions avec des visites du personnel aux entreprises. Avec nos membres, nous formons une équipe qui s’efforce toujours de faire du centre-ville de Salmon Arm un endroit plus agréable à visiter et à faire des affaires.

« Bien que nous soyons les intendants du centre-ville, nous n’en sommes pas les propriétaires. Les centres-villes sont au cœur de leurs communautés, et notre association croit que donner à nos voisins et visiteurs une raison de passer du temps ici est une bonne chose.

Skinner a déclaré qu’elle vendrait son entreprise d’ici la fin de l’année en raison de problèmes de santé.

