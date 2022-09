Ces chiffres surviennent alors que la Fed utilise une série de hausses agressives des taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation qui est toujours proche d’un sommet de plus de 40 ans. On s’attend à ce que la banque centrale approuve une troisième augmentation consécutive de 0,75 point de pourcentage lorsqu’elle se réunira à nouveau la semaine prochaine.

Dans ce sens, les consommateurs s’attendent désormais à ce que les prix de l’essence changent peu dans un an, selon l’enquête de la Fed. Les prix des aliments devraient continuer de grimper, mais la hausse de 5,8 % prévue d’ici un an est inférieure de 0,8 point de pourcentage à ce qu’elle était en juillet.

La baisse des perspectives est survenue au milieu d’une chute des prix de l’essence de plus de 5 $ le gallon plus tôt cet été, un record nominal. La moyenne nationale actuelle est d’environ 3,71 $ le gallon, toujours bien au-dessus du prix d’il y a un an, mais une baisse d’environ 26 cents par rapport au même point en août, selon AAA .

Les répondants à l’enquête d’août de la banque centrale sur les attentes des consommateurs ont indiqué qu’ils s’attendaient à ce que le taux d’inflation annuel soit de 5,7 % dans un an. C’est une baisse par rapport à 6,2% en juillet et le niveau le plus bas depuis octobre 2021.

Bien que les consommateurs s’attendent à ce que les pressions inflationnistes s’atténuent quelque peu, ils continuent de penser que le coût de la vie augmentera.

Les attentes médianes concernant les dépenses des ménages au cours de l’année prochaine ont augmenté de 1 point de pourcentage pour atteindre 7,8 % en août, une augmentation des perspectives tirée en grande partie par ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins et un groupe composé en grande partie de personnes à faible revenu.

De plus, les répondants ont déclaré que le crédit est plus difficile à obtenir maintenant. Ceux qui déclarent qu’il est maintenant plus difficile d’obtenir du crédit ont atteint un sommet, avec 57,8% déclarant que c’est plus difficile ou beaucoup plus difficile, a rapporté la Fed de New York.

De plus, ceux qui s’attendent à manquer un paiement de dette minimum au cours des trois prochains mois ont augmenté de 12,2 %, un gain de 1,4 point de pourcentage qui était le plus élevé depuis mai 2020.

Le Bureau of Labor Statistics publiera mardi la lecture de l’indice des prix à la consommation d’août. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent à ce que l’IPC ait augmenté de 8% par rapport à il y a un an, bien qu’ils voient une baisse de 0,1% par rapport à juillet. Hors alimentation et énergie, l’IPC de base devrait augmenter de 6 % d’une année sur l’autre et de 0,3 % d’un mois sur l’autre.