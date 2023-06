La chute des exportations alimente les troubles des travailleurs dans l’usine du monde en Chine

Les grèves dans les usines chinoises ont atteint leur plus haut niveau en sept ans.

Celles-ci devraient devenir plus fréquentes car la faiblesse de la demande mondiale oblige les exportateurs à réduire les salaires des travailleurs et à fermer des usines.

Certaines usines ont fermé ou ont du mal à payer les salaires ou les indemnités de départ des travailleurs licenciés, selon des chercheurs chinois sur le travail.

Les exportations et la production industrielle de la deuxième économie mondiale ont chuté en mai, alors que les ralentissements imminents obligent les États-Unis et l’Europe à réduire les commandes de produits fabriqués en Chine.

Certaines usines ont fermé ou ont du mal à payer les salaires ou les indemnités de départ des travailleurs licenciés, selon des chercheurs chinois sur le travail. Cela a conduit à une flambée des conflits du travail qui nuit à la confiance des consommateurs et des entreprises au moment même où elle se remettait de trois ans de restrictions COVID-19, ont-ils déclaré.

« Nous pensons que la baisse des commandes de fabrication et que les fermetures d’usines vont se poursuivre », a déclaré Aidan Chau, chercheur au sein du groupe de défense des droits China Labour Bulletin (CLB) basé à Hong Kong.

« Les patrons veulent réduire les coûts en licenciant simplement des travailleurs. »

Le CLB a enregistré plus de 140 grèves dans des usines à travers le pays au cours des cinq premiers mois de cette année, le plus élevé depuis les 313 enregistrées au cours de la même période en 2016.

Les données du groupe de défense des droits sont principalement basées sur des manifestations signalées sur les réseaux sociaux, dont certaines ont pu être vérifiées par le CLB grâce à des contacts avec les syndicats ou les usines, bien que tous les rapports ne soient pas vérifiés.

La plupart des grèves sont concentrées dans le centre manufacturier chinois de la province du Guangdong et du delta du Yangtsé, et impliquent des exportateurs, notamment des usines de vêtements, de chaussures et de circuits imprimés, a déclaré le CLB.

Dans une vidéo référencée dans le journal cartographié du CLB des grèves nationales, des dizaines de travailleuses de Zhong Min Sportswear Goods Shenzhen Ltd. Co. sortent d’une usine.

La vidéo a été publiée le 24 mai sur Douyin, la version chinoise de TikTok, et sous-titrée « ce patron a payé les forces de l’ordre et trompe l’argent des travailleurs ».

Une autre vidéo publiée par le même utilisateur montre un directeur d’usine lisant un document refusant l’indemnisation des travailleurs, tandis que les travailleurs exigent qu’un tiers indépendant intervienne.

Dans une autre vidéo publiée le 26 mai, une poignée d’ouvriers se tient debout sur le toit de l’usine de câbles de Shenzhen Xin Dian Cable Ltd. Co., tenant une banderole qui dit « le patron nous doit des salaires ». Une autre vidéo publiée la semaine dernière montre les travailleurs de l’entreprise débattre de l’indemnisation avec un avocat de l’entreprise.

« Il faut recueillir les doléances des travailleurs et les transmettre », déclare une travailleuse.

Reuters a vérifié l’emplacement des vidéos et des photos en faisant correspondre la signalisation et les caractéristiques du bâtiment avec les données de la vue sur la rue, mais n’a pas pu confirmer le moment des manifestations. Les appels à Xin Dian sont restés sans réponse. Une personne qui a décroché le téléphone à Zhong Min a dit qu’elle ne pouvait pas faire de commentaire.

Les utilisateurs de Douyin n’ont pas répondu aux messages de Reuters. Les participants aux manifestations sont souvent surveillés par les forces de sécurité.

Le ministère chinois de la Sécurité publique, le ministère des Ressources humaines, la police de Shenzhen et la Fédération panchinoise des syndicats – une organisation faîtière dirigée par l’État pour tous les syndicats du pays – n’ont pas non plus répondu.

Risques d’instabilité

Les usines chinoises, qui produisent un tiers des produits manufacturés mondiaux, forment des chaînes d’approvisionnement complexes qui dépendent finalement beaucoup plus des exportations que de la demande intérieure, ce qui entraîne des excédents commerciaux géants dans une économie de 18 000 milliards de dollars.

Les fabricants utilisent une main-d’œuvre de centaines de millions de migrants ruraux, dont beaucoup sont sous contrat temporaire ou embauchés de manière informelle, disent les militants syndicaux.

Cela rend les travailleurs vulnérables aux heures supplémentaires non rémunérées, aux réductions de salaire impromptues ou aux licenciements sans procédure régulière ni indemnisation, alors que les usines cherchent à réduire les coûts.

Les travailleurs ont du mal à gagner dans n’importe quel conflit. Les forces de sécurité interviennent tôt pour disperser les manifestants et les censeurs nettoient les preuves de conflits sur les réseaux sociaux.

Les syndicats étaient au cœur des débuts du prolétariat du Parti communiste, mais ne jouent qu’un rôle marginal dans la Chine autoritaire moderne.

Cependant, certains analystes affirment que les grèves dans les usines pourraient devenir un casse-tête politique pour le Parti.

« Les entreprises s’adaptent à la réalité de la surcapacité par des réductions de salaire et des licenciements », a déclaré Xu Tianchen, économiste chinois senior à l’Economist Intelligence Unit.

Les suppressions d’emplois et de salaires « ne seront pas seulement préjudiciables à la croissance, mais pourraient également devenir une source d’instabilité », a déclaré Xu.