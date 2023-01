La chute des actions du groupe Adani se poursuit après les allégations d’une société de recherche américaine

Les actions du groupe Adani ont été battues pour une deuxième session consécutive vendredi, chutant jusqu’à 20% et perdant plus de Rs 4,17 lakh crore par rapport à la valorisation boursière combinée des sociétés cotées après que la société américaine de recherche en investissement Hindenburg Research ait fait des allégations préjudiciables.

Les actions d’Adani Total Gas ont chuté de 20 %, Adani Transmission a chuté de 19,99 %, Adani Green Energy a plongé de 19,99 % et Adani Enterprises a chuté de 18,52 % sur l’ESB.

En outre, les ports d’Adani et la zone économique spéciale ont chuté de 16,03 %, Adani Wilmar de 5 % et Adani Power de 5 %.

Ambuja Cements a chuté de 17,16 % et ACC de 13,04 %.

Sur le marché au sens large, l’indice de référence de l’ESB à 30 actions a chuté de 874,16 points ou 1,45 % pour s’établir à 59 330,90.

En deux jours, les entreprises du groupe Adani ont perdu un énorme Rs 4 17 824,79 crore de leur valorisation boursière.

La valorisation boursière d’Adani Total Gas a chuté de Rs 1 04 580,93 crore, tandis que celle d’Adani Transmission s’est érodée de Rs 83 265,95 crore.

La capitalisation boursière d’Adani Enterprises (mcap) a chuté de Rs 77 588,47 crore, Adani Green Energy a perdu Rs 67 962,91 crore et Adani Ports (Rs 35 048,25 crore).

La valorisation boursière d’Ambuja Cements a diminué de Rs 23 311,47 crore, Adani Power de Rs 10 317,31 crore, ACC de Rs 8 490,8 crore et Adani Wilmar de Rs 7 258,7 crore.

Les guichets bancaires et Life Insurance Corporation of India (LIC) ont également été durement touchés par les inquiétudes suscitées par leur exposition aux sociétés du groupe Adani.

La Bank of Baroda a chuté de 7,36%, la State Bank of India de 5,03%, la Bank of India de 5,63%, la Punjab National Bank de 5,31% et la Central Bank of India de 4,03% sur l’ESB.

Les actions de LIC ont chuté de 3,45 %.

Le groupe Adani a déclaré jeudi qu’il examinait les options juridiques pour prendre des “mesures punitives” contre Hindenburg Research pour sa tentative “téméraire” de saboter une méga vente d’actions dans la société phare du conglomérat – une déclaration à laquelle l’investisseur activiste américain a répondu en le disant s’en tient à son rapport alléguant une manipulation “effrontée” du marché et une fraude comptable par le groupe.

“Le rapport malveillant et malveillant publié par Hindenburg Research le 24 janvier 2023 a nui au groupe Adani, à nos actionnaires et à nos investisseurs. La volatilité des marchés boursiers indiens créée par le rapport est très préoccupante et a provoqué une angoisse indésirable pour Citoyens indiens”, a déclaré le chef du groupe Adani, Jatin Jalundhwala, dans un communiqué.

Le rapport et son contenu non fondé ont été conçus pour avoir un effet délétère sur la valeur des actions des sociétés du groupe Adani, car Hindenburg Research, de son propre aveu, est bien placé pour bénéficier d’une baisse des actions d’Adani, a-t-il déclaré.

“Nous sommes profondément troublés par cette tentative intentionnelle et imprudente d’une entité étrangère d’induire en erreur la communauté des investisseurs et le grand public, de saper la bonne volonté et la réputation du groupe Adani et de ses dirigeants, et de saboter le FPO (Follow-on Public Offering) de Adani Enterprises », a-t-il déclaré.

“Nous évaluons les dispositions pertinentes des lois américaines et indiennes concernant les mesures correctives et punitives contre Hindenburg Research.” Hindenburg, une société américaine de recherche en investissement spécialisée dans la vente à découvert activiste, a déclaré mercredi que son enquête de deux ans avait révélé qu’Adani Group s’était “engagé dans un stratagème éhonté de manipulation d’actions et de fraude comptable au cours des décennies”.

Avertissement : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani