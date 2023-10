La chute de Tommy Tuberville dans les escaliers d’un avion suscite un flot de moqueries

Le sénateur Tommy Tuberville, qui a déjà critiqué le président Joe Biden pour être tombé à la vue du public, a été moqué en ligne après être lui-même tombé dans les escaliers d’un avion.

Les utilisateurs de X, anciennement Twitter, ont inondé le site de réseautage social pour se moquer de Tuberville, qui a été vu en train de descendre plusieurs marches alors qu’il descendait d’un avion mercredi. Portant un petit bagage dans une main et un sac de sport dans l’autre, le républicain de l’Alabama a semblé perdre pied après trois pas et a glissé jusqu’au bout. Le personnel de l’aéroport a été vu en train de le surveiller en bas des escaliers.

« Tommy Tumbleville », a sous-titré Brett Meiselas, co-fondateur du parti libéral PAC MeidasTouch.

« La reine Karma a rendu visite à Tommy Tuberville. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez, madame. 🤣 », a tweeté le blogueur de gauche Brooklyn Dad.

D’autres n’ont pas tardé à souligner l’ironie de la chute de Tuberville, rappelant que le sénateur s’était déjà moqué de Biden pour sa chute dans les escaliers de l’avion.

« Vous regardez Joe Biden en Europe. Je veux dire, j’ai peur qu’il tombe à chaque fois que j’allume la télévision », a déclaré Tuberville aux journalistes en juillet.

Tommy Tuberville à propos du voyage de Biden en Europe : « J’ai peur qu’il tombe à chaque fois que j’allume la télévision. » Voici Tommy…. pic.twitter.com/QKLhlK0NUy – Voyou 🇺🇸 (@NotHoodlum) 11 octobre 2023

Le président a été filmé en train de tomber à plusieurs reprises au cours de l’année dernière, y compris une chute particulièrement violente cette année lors de la cérémonie d’ouverture de l’Air Force Academy, lorsqu’il a trébuché sur un sac de sable.

Biden a également été vu en train de glisser dans les escaliers menant à Air Force One, en montant et en descendant les escaliers. L’utilisation récente d’un escalier plus court et de panneaux avertissant le président de « surveillez où vous mettez les pieds » lors de l’embarquement a également alimenté les spéculations selon lesquelles l’âge du président lui imposerait des conséquences physiques.

« Les personnes âgées tombent tout le temps », a écrit un internaute à côté du clip de Tuberville. « Voici Tommy Tuberville, 60 ans, qui tombe dans des escaliers en 2014 avant de perdre contre UVA lors… attendez… le Military Bowl. »

« Je ne m’excuserai pas d’avoir aimé regarder Tommy Tuberville sortir d’un avion sur le cul. Cela semble tout à fait approprié après tous les ennuis qu’il cause », a déclaré un autre.

« Normalement, nous ne nous moquerions pas, mais comme Tommy Tuberville est un traître qui affaiblit notre préparation militaire et est un être humain sans âme, regarder le karma en temps réel nous procure une certaine joie », a déclaré le groupe pro-démocratie Resolute. Square a écrit. « Un ange prend ses ailes à chaque fois que Tommy fait une chute. »

Le sénateur Tommy Tuberville assiste à une audience du Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions à Capitol Hill le 14 septembre 2022, à Washington, DC. Tuberville a été moqué après être tombé dans un escalier.

Drew Angerer/Getty Images



Tuberville a été critiqué ces derniers mois des deux côtés du parti pour son refus de lever son blocus militaire, alors même que des combats ont éclaté au Moyen-Orient ce week-end. Pendant des mois, il a retenu plus de 300 candidats militaires pour protester contre la politique d’avortement du ministère de la Défense, qui permet aux militaires américains et à leurs familles de prendre congé pour subir une procédure à l’extérieur de l’État.

« Quand vous êtes un homme méchant comme Tuberville qui a affaibli l’armée américaine et s’est moqué de Joe Biden pour sa chute », a déclaré un utilisateur. « Le karma vient pour ça a–! »

Semaine d’actualités a contacté Tuberville par e-mail pour commentaires.