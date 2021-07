La chute de Todd Grimshaw de Coronation Street révélée alors que le maître-chanteur Will le surpasse

CORONATION Street a révélé la chute de Todd Grimshaw après avoir été déjoué par le maître-chanteur Will.

Le directeur de funérailles – qui est joué par l’acteur Gareth Pierce dans le feuilleton ITV – a été secrètement enregistré par Will se vantant de la façon dont il avait séparé Billy et Paul et volé la pompe à chaleur.

3 Todd se fait jouer par l’adolescent Will Crédit : ITV

3 Will continue de faire chanter Todd Crédit : ITV

Todd pensait qu’il payait simplement Will pour qu’il garde ses secrets.

Mais Will n’a pas tardé à déjouer l’intrigue de Todd.

Alors que Todd était distrait en récupérant ses alliances et en répondant au téléphone, Will a secrètement configuré son téléphone pour enregistrer.

Et puis il l’a installé – hameçon, ligne et plomb.

Il a dit : « Alors, nous avons tous fini ? Pas d’autres emplois pour lesquels vous avez besoin de moi ? Plus de familles heureuses à déchirer ?

Todd a répondu : « Je pense que ce petit partenariat a suivi son cours.

« Si Paul et Billy étaient si heureux, il n’aurait pas été si facile de les séparer – je leur ai juste donné un coup de coude.

« J’ai fait ce qu’il fallait. Paul n’a jamais été bon pour Billy, ils le savaient tous les deux, vous pouvez sûrement le voir.

« Écoutez, j’aime Billy – mais il le snobait et ne pouvait tout simplement pas le voir.

«J’avais juste besoin qu’il voie ce qu’est un canon lâche, Paul, et une fois que vous savez comment appuyer sur ses boutons.

« Il n’aurait pas dû s’absenter exactement au même moment où je coupais la pompe à chaleur. Ce n’est pas de ma faute s’il n’a pas d’alibi.

Todd a ensuite remis le briquet de Will et a ajouté: « N’oubliez jamais Will, ayez toujours une police d’assurance. »

Mais sa vantardise sur son propre plan s’avérera désormais être sa perte et les fans ne peuvent pas attendre.

L’un d’eux a écrit : « Génie. Enfin au revoir Todd. Encore une fois. »

Un deuxième a déclaré: « Comme si Todd allait craquer pour ça! #Corrie. »

Un autre a ajouté: « La chute de Todd est longue à venir et j’ai hâte de la voir! »