La chute de Sam Bankman-Fried envoie des ondes de choc à travers la crypto

Sam Bankman-Fried a reçu de nombreux applaudissements alors qu’il atteignait rapidement le statut de superstar à la tête de l’échange de crypto-monnaie FTX : le sauveur de la crypto, la nouvelle force de la politique démocrate et potentiellement le premier milliardaire au monde.

Maintenant, les commentaires sur le Bankman-Fried, âgé de 30 ans, ne sont pas si gentils après que FTX a déposé une demande de mise en faillite vendredi, laissant ses investisseurs et ses clients se sentir dupés et de nombreux autres dans le monde de la cryptographie craignant les répercussions. Bankman-Fried lui-même pourrait faire face à des accusations civiles ou pénales.

“Sam, qu’as-tu fait ?”, a tweeté Sean Ryan Evans, animateur du podcast de crypto-monnaie Bankless, après le dépôt de bilan.

Sous Bankman-Fried, FTX est rapidement devenu le troisième échange en volume. L’effondrement stupéfiant de cet empire naissant a envoyé des vagues semblables à un tsunami dans l’industrie de la crypto-monnaie, qui a connu une bonne part de volatilité et d’agitation cette année, y compris une forte baisse du prix du bitcoin et d’autres actifs numériques. Pour certains, les événements rappellent les échecs en domino des entreprises de Wall Street pendant la crise financière de 2008, en particulier maintenant que des entreprises supposées saines comme FTX échouent.

Un fonds de capital-risque a déprécié des investissements dans FTX d’une valeur de plus de 200 millions de dollars. Le prêteur de crypto-monnaie BlockFi a suspendu les retraits des clients vendredi après que FTX a demandé la protection contre la faillite. L’échange basé à Singapour Crypto.com a vu les retraits augmenter ce week-end pour des raisons internes, mais une partie de l’action pourrait être attribuée aux nerfs bruts de FTX.

Bankman-Fried et sa société font l’objet d’une enquête du ministère de la Justice et de la Securities and Exchange Commission. Les enquêtes se concentrent probablement sur la possibilité que l’entreprise ait utilisé les dépôts des clients pour financer des paris sur le fonds spéculatif de Bankman-Fried, Alameda Research, une violation de la loi américaine sur les valeurs mobilières.

“C’est le résultat direct d’un acteur voyou qui enfreint toutes les règles de base de la responsabilité fiscale”, a déclaré Patrick Hillman, directeur de la stratégie chez Binance, le plus grand concurrent de FTX. Au début de la semaine dernière, Binance semblait prêt à intervenir pour renflouer FTX, mais a reculé après un examen des livres de FTX.

L’impact ultime de la faillite de FTX est incertain, mais son échec entraînera probablement la destruction de milliards de dollars de richesse et encore plus de scepticisme pour les crypto-monnaies à un moment où l’industrie pourrait utiliser un vote de confiance.

“Je m’en soucie parce que ce sont les investisseurs particuliers qui souffrent le plus, et parce que trop de gens associent encore à tort le bitcoin à l’espace ‘crypto’ frauduleux”, a déclaré Cory Klippsten, PDG de Swan Bitcoin, qui pendant des mois a fait part de ses inquiétudes concernant le modèle commercial de FTX. Klippsten est publiquement enthousiaste à l’égard du bitcoin, mais a longtemps été profondément sceptique à l’égard d’autres parties de l’univers de la cryptographie.

Bankman-Fried a fondé FTX en 2019, et il a connu une croissance rapide – il a récemment été évalué à 32 milliards de dollars. Fils de professeurs de l’Université de Stanford, connu pour jouer au jeu vidéo “League of Legends” lors de réunions, Bankman-Fried a attiré des investissements des plus hautes sphères de la Silicon Valley.

Sequoia Capital, qui a investi dans Apple, Cisco, Google, Airbnb et YouTube, a décrit leur rencontre avec Bankman-Fried comme une « conversation probable avec le premier milliardaire du monde ». Sequoia a investi avec enthousiasme dans FTX après une réunion Zoom en 2021.

« Je ne sais pas comment je sais, je le sais. SBF est un gagnant », a écrit Adam Fisher de Sequoia Capital dans un profil de Bankman-Fried pour la société, faisant référence à Bankman-Fried par son surnom en ligne populaire. L’article, publié fin septembre, a été retiré du site Web de Sequoia.

Sequoia a réduit à zéro ses 213 millions de dollars d’investissements. Un fonds de pension en Ontario, au Canada, a également réduit son investissement à zéro.

Dans une déclaration laconique, la Caisse de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario a déclaré : « Naturellement, tous les investissements dans cette classe d’actifs de démarrage ne répondent pas aux attentes.

Mais jusqu’à la semaine dernière, Bankman-Fried était considéré comme un chevalier blanc de l’industrie. Chaque fois que l’industrie de la cryptographie connaissait une de ses crises, Bankman-Fried était la personne susceptible de voler avec un plan de sauvetage. Lorsque la plateforme de trading en ligne Robinhood était en difficulté financière plus tôt cette année – dommage collatéral de la baisse des prix des actions et de la cryptographie – Bankman-Fried a sauté pour acheter une participation dans la société en signe de soutien.

Lorsque Bankman-Fried a racheté les actifs de la société de cryptographie en faillite Voyager Digital pour 1,4 milliard de dollars cet été, cela a soulagé les titulaires de comptes Voyager, dont les actifs ont été gelés depuis sa propre faillite. Ce sauvetage est maintenant remis en question.

En tant que roi de la crypto, son influence commençait à se répandre dans la culture politique et populaire. FTX a acheté des sponsors sportifs de premier plan avec Formula Racing et a acheté les droits de dénomination d’une arène à Miami. Il s’est engagé à donner 1 milliard de dollars aux démocrates au cours de ce cycle électoral – ses dons réels s’élevaient à des dizaines de millions – et d’éminents politiciens comme Bill Clinton ont été invités à prendre la parole lors de conférences FTX. La star du football Tom Brady a investi dans FTX.

Bankman-Fried avait fait l’objet de critiques avant l’effondrement de FTX. Alors qu’il exploitait en grande partie FTX hors de la juridiction américaine depuis son siège social aux Bahamas, Bankman-Fried s’exprimait de plus en plus sur la nécessité d’une réglementation accrue de l’industrie de la crypto-monnaie. De nombreux partisans de la cryptographie s’opposent à la surveillance gouvernementale. Maintenant, l’effondrement de FTX a peut-être contribué à plaider en faveur d’une réglementation plus stricte.

L’un de ces critiques était le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao. La querelle entre les deux milliardaires s’est propagée sur Twitter, où Zhao et Bankman-Fried ont collectivement commandé des millions de followers. Zhao a aidé à lancer les retraits qui ont condamné FTX lorsqu’il a déclaré que Binance vendrait ses avoirs dans le jeton crypto FTT de FTX.

“Qu’est-ce que (astérisque) (astérisque) ne montre pas … et ce sera la faute de la crypto (au lieu de la faute d’un gars”, a écrit Zhao sur Twitter samedi.

