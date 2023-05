La chute de Phillip Schofield et l’étrange relation de la Grande-Bretagne avec la « célébrité »

Après des semaines de gros titres de tabloïds selon lesquels sa relation purement platonique avec sa co-animatrice de longue date, Holly Willoughby, s’était effondrée, la carrière de 40 ans de Schofield implose maintenant après avoir admis qu’il était un menteur, un tricheur et qu’il était désolé. Dans une déclaration dramatique vendredi soir, heure du Royaume-Uni, l’homme de 61 ans a quitté la télévision, confirmant des années de spéculations et d’insinuations en ligne selon lesquelles il avait une relation inappropriée avec « un homme plus jeune » qui travaillait comme show runner sur Ce matin. Phillip Schofield a pleuré sur l’épaule de sa co-présentatrice, Holly Willoughby lorsqu’il est devenu gay. Sa carrière a depuis implosé. Crédit: itv.co.uk « Alors que j’ai rencontré l’homme quand il était adolescent et qu’on m’a demandé de l’aider à entrer dans la télévision, ce n’est qu’après qu’il a commencé à travailler sur la série que c’est devenu plus qu’une simple amitié », a-t-il déclaré dans un communiqué. Courrier quotidien. « Cette relation était imprudente, mais pas illégale. C’est maintenant terminé.

Schofield a déclaré qu'il était « douloureusement conscient » qu'il avait menti à ses employeurs, collègues, amis, agents, aux médias et donc au public, et qu'il était « très, vraiment désolé » pour sa famille ainsi que pour « avoir été infidèle à ma femme ». À moins que vous n'ayez vécu à Londres pendant un certain temps au cours des 20 dernières années, vous n'auriez absolument aucune raison de savoir qui est Schofield. Contrairement à quelqu'un comme Piers Morgan, il n'a jamais été journaliste ou rédacteur en chef d'un tabloïd, ni provocateur professionnel. Contrairement à notre propre David Koch, de Channel 7 Lever du soleil, il n'a pas fait carrière comme commentateur financier. Il n'était pas non plus un journaliste à succès, comme Aujourd'hui Karl Stefanovic, sur Neuf. Il n'avait jamais vraiment fait de moments télévisés mémorables non plus, au-delà des crises de rire face aux insinuations sexuelles et aux doubles sens aux côtés de son co-animateur de longue date, le glamour et beaucoup plus jeune Willoughby.

Schofield a été une fois attaquée par des alpagas à l’antenne, a interviewé la femme aux plus gros seins du monde et a discuté avec une grand-mère de 80 ans d’une nuit de ‘rumpy pumpy’ avec un toyboy égyptien Mohammed, 35 ans, où elle a utilisé « un tube entier de KY Jelly ». Mais il était en grande partie banal, inoffensif, parfois chaleureux et ressemblait un peu à un modèle Gazman. Ancien animateur de télévision pour enfants, le grand moment culturel de Schofield est survenu il y a quelques années lorsqu’il a annoncé, en larmes, à la télévision nationale, qu’il était gay malgré sa personnalité de père de famille de longue date et son mariage de 27 ans avec sa femme et ses deux filles adultes. Il a exprimé sa culpabilité pour la douleur qu’il leur avait causée. Phillip Schofield et sa co-présentatrice Holly Willoughby lorsqu’il a fait son coming-out il y a un an. Crédit: itv.co.uk Willoughby l’a réconforté en faisant l’annonce, l’embrassant à la fin quand il l’a appelée la « sœur qu’il n’a jamais eue ». Les téléspectateurs ont adoré leur chimie. Et ils aimaient apparemment Schofield. C’était jusqu’en septembre dernier lorsque, au cours de la période nationale de deuil de 10 jours à la suite de la mort de la reine, les deux hommes ont été accusés d’avoir « sauté la file d’attente » de centaines de milliers de personnes pour rendre hommage au défunt monarque qui mentait. . Il a dominé les tabloïds pendant des jours et a forcé des excuses publiques.

Une étude trimestrielle du sondeur YouGov cette année a mis Schofield et Willoughby – également les cinquièmes stars de la télévision les plus célèbres dans l'esprit des Britanniques – avec 97% des répondants sachant qui ils étaient. C'est derrière le célèbre chef Gordan Ramsey (99%), Morgan (98%) mais devant Oprah Winfrey, David Attenborough (96%) et Stephen Fry (95%). Schofield a passé toute sa vie d'adulte à être une personnalité et au cours des 20 dernières années, il s'est assis sur un canapé de 10 h 30 à midi, tirant la brise avec une variété de co-animateurs. Mais comme tant de mariages télévisés, les choses n'étaient pas ce qu'elles paraissent. Les gros titres constants sur la façon dont les choses étaient devenues si mauvaises qu'ils ne pouvaient pas s'asseoir l'un à côté de l'autre sur un canapé et interviewer d'autres célébrités sur des choses inutiles ont duré des semaines alors que les cotes d'écoute baissaient. À la télévision de fin de soirée et dans les colonnes de potins de célébrités, il avait fait l'objet d'insinuations constantes sur son comportement et ses attitudes envers ses collègues – en particulier les femmes – ainsi que de spéculations sur ses relations inappropriées avec un membre du personnel plus jeune.

Il a pris des pouces de colonnes dans la presse populaire et les journaux grand format et sur leurs pages d’accueil.

Les choses ont récemment atteint un point de basculement après la condamnation du frère de Schofield, Timothy, qui a été reconnu coupable d'infractions sexuelles sur des enfants. Le week-end dernier, lorsque Schofield a annoncé qu'il quittait la série, mais qu'il continuerait à présenter des événements tels que les British Soap Awards pour ITV, la BBC a envoyé une alerte aux téléphones portables. Aujourd'hui, sept jours plus tard, il a complètement démissionné et ses pairs de la télévision accusent maintenant publiquement la direction de connaître et de dissimuler son comportement. Il a également été lâché par son agent de 35 ans. Eamonn Holmes, un ancien collègue d'ITV qui s'est également assis à côté de Schofield pour son coming out, a tweeté vendredi soir (heure du Royaume-Uni) qu'il s'était senti « trompé et menti ». « Nous n'avions aucun problème avec le fait qu'il soit gay, seulement du soutien », a-t-il déclaré. « Ce qui s'est passé nous a pris pour des imbéciles. L'homme nous a dit des mensonges complets, et nous l'avons malheureusement cru.