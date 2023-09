La chute de l’enclave arménienne stupéfie la diaspora arménienne : NPR

basculer la légende Hussein Malla/AP

BEYROUTH (AP) — La chute rapide de l’enclave à majorité arménienne du Haut-Karabakh aux mains des troupes azerbaïdjanaises et l’exode d’une grande partie de sa population ont stupéfié l’importante diaspora arménienne du monde entier. Traumatisés par le génocide il y a un siècle, ils craignent désormais l’effacement de ce qu’ils considèrent comme une partie centrale et bien-aimée de leur patrie historique.

Le gouvernement séparatiste arménien du Haut-Karabagh a annoncé jeudi qu’il était en train de se dissoudre et que la république non reconnue cesserait d’exister d’ici la fin de l’année – ce qui semble sonner le glas de ses 30 ans d’indépendance de facto.

L’Azerbaïdjan, qui a mis en déroute les forces arméniennes de la région lors d’une offensive éclair la semaine dernière, s’est engagé à respecter les droits de la communauté arménienne du territoire. Mais jeudi matin, 74 400 personnes – plus de 60 % de la population du Haut-Karabakh – avaient fui vers l’Arménie, et l’afflux se poursuit, selon les responsables arméniens.

Beaucoup en Arménie et dans la diaspora craignent qu’une communauté vieille de plusieurs siècles dans le territoire qu’ils appellent Artsakh ne disparaisse dans ce qu’ils appellent une nouvelle vague de nettoyage ethnique. Ils accusent les pays européens, la Russie et les États-Unis – ainsi que le gouvernement arménien lui-même – de ne pas avoir protégé les Arméniens de souche pendant les mois de blocus du territoire par l’armée azerbaïdjanaise et lors du blitz éclair du début du mois qui a vaincu les forces séparatistes.

Les Arméniens estiment que cette défaite constitue un coup historique. En dehors du pays moderne qu’est l’Arménie elle-même, cette terre montagneuse était l’une des seules parties survivantes d’un cœur qui s’étendait il y a des siècles à travers ce qui est aujourd’hui l’est de la Turquie, dans la région du Caucase et à l’ouest de l’Iran.

De nombreux membres de la diaspora rêvaient d’accéder à l’indépendance ou de rejoindre l’Arménie.

Le Haut-Karabakh a été « une page d’espoir dans l’histoire arménienne », a déclaré jeudi Narod Seroujian, professeur à l’université libano-arménienne de Beyrouth.

« Cela nous a montré qu’il y a un espoir de récupérer une terre qui nous appartient de droit… Pour la diaspora, le Haut-Karabakh faisait déjà partie de l’Arménie. »

Des centaines d’Arméniens libanais ont manifesté jeudi devant l’ambassade d’Azerbaïdjan à Beyrouth. Ils ont brandi des drapeaux de l’Arménie et du Haut-Karabakh et brûlé des portraits des présidents azerbaïdjanais et turc. La police anti-émeute a lancé des gaz lacrymogènes lorsqu’elle a lancé des pétards sur l’ambassade.

Les Arméniens de souche ont des communautés en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Le Liban abrite l’un des plus grands pays, avec environ 120 000 personnes d’origine arménienne, soit 4 % de la population.

La plupart sont des descendants de ceux qui ont fui la campagne de 1915 menée par les Turcs ottomans, au cours de laquelle quelque 1,5 million d’Arméniens sont morts dans des massacres, des déportations et des marches forcées. Les atrocités, qui ont vidé de nombreuses zones de souche arménienne dans l’est de la Turquie, sont largement considérées par les historiens comme un génocide. La Turquie rejette la description du génocide, affirmant que le bilan a été gonflé et que les personnes tuées ont été victimes de la guerre civile et des troubles de la Première Guerre mondiale.

À Bourj Hammoud, principal quartier arménien de la capitale Beyrouth, les souvenirs sont encore vifs, avec des graffitis anti-turcs fréquents sur les murs. Le drapeau arménien rouge, bleu et orange flotte sur de nombreux bâtiments.

« C’est la dernière migration pour les Arméniens », a déclaré Harout Bshidikian, 55 ans, assis devant un drapeau arménien dans un café Bourj Hamoud. « Il n’y a plus d’autre endroit d’où nous pouvons migrer. »

L’Azerbaïdjan affirme réunifier son territoire, soulignant que même le Premier ministre arménien a reconnu que le Haut-Karabakh faisait partie de l’Azerbaïdjan. Bien que sa population soit majoritairement composée de chrétiens arméniens, les Azéris musulmans turcs ont également des communautés et des liens culturels avec le territoire, en particulier la ville de Shusha, célèbre comme berceau de la poésie azérie.

Le Haut-Karabakh est passé sous le contrôle des forces de souche arménienne soutenues par l’armée arménienne lors de combats séparatistes qui ont pris fin en 1994. L’Azerbaïdjan a pris une partie de la région lors d’une guerre en 2020. Aujourd’hui, après la défaite de ce mois-ci, les autorités séparatistes ont rendu les armes et mènent des négociations avec l’Azerbaïdjan sur la réintégration du territoire à l’Azerbaïdjan.

Thomas de Waal, chercheur principal au groupe de réflexion Carnegie Europe, a déclaré que le Haut-Karabakh était devenu « une sorte de nouvelle cause » pour une diaspora arménienne dont les ancêtres avaient subi le génocide.

« C’était une sorte de nouvel Etat arménien, une nouvelle terre arménienne en train de naître, sur laquelle ils projetaient beaucoup d’espoirs. Des espoirs très irréalistes, je dirais », a-t-il dit, ajoutant que cela encourageait les Arméniens du Karabagh à tenir tête à l’Azerbaïdjan malgré le manque de soutien. de reconnaissance internationale pour leur gouvernement séparatiste.

Les Arméniens considèrent le territoire comme le berceau de leur culture, avec des monastères datant de plus d’un millénaire.

« L’Artsakh ou Haut-Karabakh est une terre pour les Arméniens depuis des centaines d’années », a déclaré le législateur libanais Hagop Pakradounian, chef du plus grand groupe arménien du Liban, la Fédération révolutionnaire arménienne. « Le peuple de l’Artsakh est soumis à un nouveau génocide, le premier génocide du 21e siècle. »

La chute du Haut-Karabakh n’est pas seulement un rappel du génocide, « c’est le revivre », a déclaré Diran Guiliguian, un militant arménien basé à Madrid mais possédant la nationalité arménienne, libanaise et française.

Il a expliqué que sa grand-mère lui racontait comment elle avait fui en 1915. Le génocide « n’est en fait pas une chose du passé. Ce n’est pas une chose qui date d’un siècle. En fait, c’est toujours le cas », a-t-il déclaré.

Seroujian, l’instructrice à Beyrouth, a déclaré que ses arrière-grands-parents étaient des survivants du génocide et que les histoires d’atrocités et de dispersion étaient évoquées à la maison, à l’école et dans la communauté au fur et à mesure qu’elle grandissait, tout comme la cause du Haut-Karabagh.

Elle a visité le territoire à plusieurs reprises, la dernière fois en 2017. « Nous avons grandi avec ces idées, romantiques ou non, du pays. Nous avons appris à l’aimer même lorsque nous ne le voyions pas », dit-elle. dit. « Je n’y ai jamais pensé comme quelque chose de distinct » du pays arménien.

Un groupe de la diaspora appelé Européens pour l’Artsakh prévoit un rassemblement à Bruxelles la semaine prochaine devant les bâtiments de l’Union européenne pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme un nettoyage ethnique et des violations des droits de l’homme par l’Azerbaïdjan et pour appeler à des sanctions de l’UE contre les responsables azerbaïdjanais. Le rassemblement a lieu avant le sommet des dirigeants européens en Espagne le 5 octobre, où le Premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais devraient s’entretenir sous la médiation du président français, de la chancelière allemande et du président du Conseil européen.

Aux États-Unis, la communauté arménienne de la région de Los Angeles – l’une des plus importantes au monde – a organisé plusieurs manifestations pour tenter d’attirer l’attention sur la situation. Le 19 septembre, ils ont utilisé une remorque pour bloquer une autoroute importante pendant plusieurs heures, provoquant d’importants embouteillages.

Kim Kardashian, peut-être l’Arménien-Américain le plus connu aujourd’hui, est allé sur les réseaux sociaux pour exhorter le président Joe Biden « à mettre fin à un autre génocide arménien ».

Plusieurs groupes de la diaspora collectent de l’argent pour les Arméniens du Karabagh qui fuient leur foyer. Mais Seroujian a déclaré que beaucoup se sentent impuissants.

« Il y a des moments où personnellement, en famille ou entre amis, nous nous sentons désespérés », a-t-elle déclaré. « Et quand nous nous parlons, nous perdons un peu la tête.