La Chute de La Maison Usher : qui est dans le casting ?

UN PAR un, les membres d’une famille aisée sont tués dans La Chute de la Maison Usher.

La série d’horreur Netflix est basée sur une nouvelle du même nom d’Edgar Allen Poe.

Qui est dans le casting de La Chute de la Maison Usher ?

Le casting de La Chute de la Maison Usher comprend :

Carla Gugino dans le rôle de Verna

Bruce Greenwood dans le rôle de Roderick Usher

Zach Gilford dans le rôle du jeune Roderick Usher

Mary McDonnell dans le rôle de Madeline Usher

Willa Fitzgerald dans le rôle de la jeune Madeline Usher

Henry Thomas comme Frederick Usher

Kate Siegel dans le rôle de Camille L’Espanaye

Rahul Kohli dans le rôle de Leo Usher

Sauriyan Sapkota dans le rôle de Perry Usher

Samantha Sloyan dans le rôle de Tamerlan Usher

Crystal Balint dans le rôle de Morella Usher

T’Nia Miller dans le rôle de Victorine LaFourcade

Katie Parker dans le rôle d’Annabel Lee

Kyleigh Curran dans le rôle de Lenore

Michael Trucco dans le rôle de Lucas Griswald

Matt Biedel dans le rôle de William « Bill-T » Wilson

Ruth Codd comme Junon

Carl Lumbly comme Auguste Dupin

Concernant son rôle principal de Verna dans House of Usher, Carla Gugino a déclaré aux abonnés de la plateforme : « C’est complètement fou de la meilleure des manières.

« Il y a beaucoup d’humour très noir mais il touche aussi vraiment l’âme.

« Il y a un élément surnaturel fantastique dans l’histoire et elle en est la manifestation.

« On pourrait dire qu’elle est l’exécuteur du destin ou l’exécuteur du karma. »

Elle a ajouté : « Malheureusement, la plupart des gens sont faits de ce qu’ils sont dès le départ et changent donc rarement d’avis.

«Mais je pense que ce qui est cool chez Verna, c’est qu’elle a toujours une sorte de… sinon de foi, du moins de fascination pour les êtres humains.

« Elle attend toujours quelqu’un de temps à autre qui lui permettra de prendre une décision différente. »

La Verna de Gugino est censée être une entité inspirée de The Raven, une autre œuvre d’Edgar Allen Poe.

Dans la série, Verna cible les riches frères et sœurs Roderick et Madeline Usher ; joué par Bruce Greenwood et Mary McDonnell.

« Roderick Usher est un gars qui n’a jamais eu à payer pour une quelconque intrusion », a déclaré Greenwood en décrivant son personnage.

Il a partagé avec Netflix : « Il a avancé dans sa vie sans entrave, au détriment de tout le monde et de tout ce qui l’entourait. »

McDonnell est intervenu et a expliqué : « Mike examinait vraiment l’avidité qui est au cœur de tous nos problèmes sur la planète, ainsi que le narcissisme de l’avidité et les ravages qu’elle peut causer. »

Kate Siegel dans le rôle de Camille L'Espanaye dans La Chute de la maison Usher

De quoi parle House of Usher ?

Les frères et sœurs et partenaires commerciaux Madeline et Roderick Usher sont à la tête de Fortunato Pharmaceuticals, l’entreprise familiale prospère qu’ils supervisent tous deux.

Les secrets d’avidité et de pouvoir de la famille Usher sont revisités lorsqu’ils sont attaqués par Verna, une métamorphe déterminée à faire payer les Ushers pour leurs méfaits.

Les héritiers de la fortune sont choisis au fur et à mesure que les Ushers subissent perte après perte.

En plus de House of Usher et The Raven, les intrigues et les intrigues secondaires de la série sont également inspirées des autres écrits de Poe.

Où puis-je regarder House of Usher ?

Le 12 octobre 2023, La Chute de la maison Usher est sorti sur Netflix.

Réalisée par Mike Flanagan, la mini-série s’étend sur huit épisodes.