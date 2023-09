La Chute de la maison Usher Date de sortie, intrigue, distribution et bande-annonce

Pendant longtemps, Mike Flanagan a été considéré comme le cerveau de l’horreur à plein temps de Netflix. Dans le cadre d’un accord exclusif avec la plateforme, il a créé des émissions telles que The Haunting of Hill House, Midnight Mass, The Haunting of Bly Manor et le film Gerald’s Game. Il est également l’auteur de The Midnight Club, basé sur les romans pour jeunes adultes de Christopher Pike. Cependant, la série a été annulée par Netflix après une seule saison et le contrat de Flanagan a expiré. Peu de temps après, il a signé un contrat global avec Amazon Studios.

Cependant, avant de voir les fruits de cette nouvelle collaboration, il y aura encore une production de Flanagan à voir sur Netflix. La Chute de la maison Usher est une adaptation de la célèbre histoire de fantômes d’Edgar Allan Poe, qui a été transférée à l’écran plus de 200 fois. Découvrez comment ce conte sombre emblématique sera interprété par Flanagan et quand la mini-série sortira sur Netflix.

Une adaptation de la nouvelle de Poe est une bonne chose à regarder dans la prochaine saison effrayante. Il est donc normal que La Chute de la Maison Usher soit diffusée sur Netflix. le jeudi 12 octobre 2023. La série comprendra 8 épisodes.

Netflix

L’intrigue de la chute de la maison Usher

Publiée pour la première fois en 1839, l’histoire d’Edgar Allan Poe est un conte d’horreur intime doté d’une signification psychologique et de nombreux éléments symboliques. Dans La Chute de la Maison Usher, un narrateur anonyme rend visite à son ami malade Roderick, qui réside dans un manoir isolé. À l’arrivée, il s’avère que la sœur jumelle de l’hôte, Madeline, est également gravement malade. Au bout de quelques jours, la femme meurt et son corps est déposé dans la crypte familiale. Peu de temps après, le narrateur et Roderick commencent à expérimenter d’étranges phénomènes.

Tout au long de sa carrière, Mike Flanagan a été plus qu’heureux de s’inspirer de la littérature. Par exemple, Doctor Sleep et Gerald’s Game sont des adaptations cinématographiques de livres de Stephen King, The Haunting of Hill House était basé sur une nouvelle de Shirley Jackson et The Haunting of Bly Manor était une réimagination de The Turn of the Screw d’Henry James. Dans chacune de ses adaptations, Flanagan a traité le matériel source assez librement, sélectionnant certains éléments et les mélangeant à ses propres idées.

La chute de la maison Usher ne sera pas différente. D’abord et avant tout, l’action se déroulera de nos jours. Flanagan a également élargi la famille : l’histoire de Poe ne présente que les deux derniers descendants, mais dans la série, la famille comprendra un certain nombre de membres. Roderick Usher est le PDG de Fortunato Pharmaceuticals, qu’il dirige avec sa sœur Madeline. Cependant, les racines de leur empire se trouvent dans un passé sombre. Lorsque des membres de la famille de Roderick commencent à mourir dans des circonstances terribles, il se rend compte que l’heure des comptes est venue.

Netflix

Casting de La Chute de la maison Usher

Mike Flanagan est connu pour présenter les mêmes acteurs dans ses productions. Dans La Chute de la Maison Usher, vous verrez de nombreux visages familiers de séries telles que The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor.

Voici tous les acteurs qui incarnent les membres de la famille Usher :

Bruce Greenwood – Roderick Usher, le chef de famille

– Roderick Usher, le chef de famille Marie McDonnell – Madeline, la sœur jumelle de Roderick

– Madeline, la sœur jumelle de Roderick Katie Parker – Annabel Lee, la première épouse de Roderick

– Annabel Lee, la première épouse de Roderick Ruth Codd – Junon, la seconde épouse de Roderick

– Junon, la seconde épouse de Roderick Henri Thomas – Frederick, le premier fils de Roderick

– Frederick, le premier fils de Roderick Cristal Balint – Morella « Morrie », l’épouse de Frederick

– Morella « Morrie », l’épouse de Frederick Kyleigh Curran – Lenore, la fille de Frederick et Morrie

– Lenore, la fille de Frederick et Morrie Rahul Kohli – Napoléon, le deuxième fils de Roderick

– Napoléon, le deuxième fils de Roderick Sauriyan Sapkota – Prospero « Perry », le troisième fils de Roderick

– Prospero « Perry », le troisième fils de Roderick Samantha Sloyan – Tamerlan, la fille de Roderick

– Tamerlan, la fille de Roderick Matt Biedel – Bill, le mari de Tamerlan

– Bill, le mari de Tamerlan T’Nia Miller – Victorine Lafourcade, la fausse enfant de Roderick

Netflix

De plus, la série comprendra :

Marc Hamill – Arthur Pym, l’avocat de la famille

– Arthur Pym, l’avocat de la famille Carl Lumbly – C. Auguste Dupin, l’enquêteur

– C. Auguste Dupin, l’enquêteur Kate Siegel – Camille L’Espanaye, responsable des relations publiques des Ushers

– Camille L’Espanaye, responsable des relations publiques des Ushers Carla Gugino – Verna, un démon métamorphe

– Verna, un démon métamorphe Annabeth Gish – Élisa

– Élisa Michael Trucco -Rufus Griswold

Bande-annonce de La Chute de la maison Usher

Netflix a publié la première bande-annonce de la série, qui vous fera découvrir un monde de richesse, de pouvoir et de vengeance sanglante :

Articles Liés: