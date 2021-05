La chute de la grâce de Sushil Kumar et d’autres athlètes indiens après des affrontements infâmes avec le crime

«.. Les enfants aiment les athlètes parce qu’ils poursuivent leurs rêves.» C’est un célèbre dialogue du film de George Clooney «Up in the Air». Personne ne peut être en désaccord avec cela. Le sport a le pouvoir d’inspirer les gens, il nous donne cet espoir. Des sports individuels aux sports d’équipe, chacun nous apprend quelque chose ou l’autre. Heck, nous utilisons souvent le sport comme une métaphore de la vie. En raison de leur travail acharné, talent absolu et histoires inspirantes, les sportifs deviennent souvent des idoles pour des millions de personnes à travers le monde. Cependant, tout le monde ne parvient pas à répondre aux attentes et tombe souvent en disgrâce après avoir été impliqué dans des actes antisportifs et même des activités criminelles dans certains cas et gâcher la réputation de toute leur vie.

Nous avons souvent vu nos athlètes préférés écraser nos attentes en s’impliquant dans des activités peu recommandables.

Le dernier à rejoindre cette liste est le double médaillé olympique indien Sushil Kumar. Le lutteur le plus décoré d’Inde a été arrêté dimanche matin pour implication présumée dans le meurtre d’un autre lutteur Sagar Rana à Delhi. Kumar s’est enfui pendant près de 20 jours.

La police de Delhi avait annoncé une récompense de Rs 1 lakh pour les informations conduisant à l’arrestation de Sushil Kumar. Une récompense de Rs 50 000 a également été annoncée pour l’arrestation de son associé Ajay Kumar.

Ils avaient également déposé un FIR dans l’affaire en vertu des articles 302 (meurtre), 308 (homicide coupable), 365 (enlèvement), 325 (causant des blessures graves), 323 (blessant volontairement), 341 (contention injustifiée) et 506 (crime intimidation entre autres.

Voici une liste de sportifs indiens qui ont eu des démêlés avec la police:

1. S Sreesanth: Il a été arrêté par la police de Delhi pour avoir été réparé sur place en 2013

2. Navjot Singh Sidhu: il a été arrêté par la police en 1991 pour avoir agressé Gurnam Singh et en 2006 à la suite d’un incident de rage au volant.

3. Iqbal Singh Boparai: Il a été accusé du double meurtre de sa propre mère et épouse aux États-Unis

4. Tanveer Hussain: il a été arrêté aux États-Unis pour avoir abusé sexuellement d’une mineure en 2017

5. Deepak Pahal: Le boxeur devenu gangster, détient une récompense de Rs 2 lakh pour son rôle dans quatre meurtres, l’extorsion.

6. Jai Bhagwan: Deux fois médaillé aux Championnats d’Asie et lauréat Arjuna Jai ​​Bhagwan, qui était inspecteur de la police de Haryana, a été suspendu pour avoir agressé un directeur d’hôtel.

