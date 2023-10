La chute de Kevin McCarthy ; « mamans blogueuses » et influenceuses : NPR

Bonjour. Vous lisez la newsletter Up First. S’abonner ici pour le recevoir dans votre boîte de réception, et écouter au podcast Up First pour toutes les nouvelles dont vous avez besoin pour commencer votre journée.

Les meilleures histoires du jour

Kevin McCarthy a été retiré des deux côtés de l’allée hier, après que tous les démocrates de la Chambre se soient joints à huit républicains pour voter pour le destituer de son poste de président de la Chambre. McCarthy dit qu’il ne se représentera pas. Voici quatre points à retenir de son éviction.

basculer la légende J.Scott Applewhite/AP

J.Scott Applewhite/AP

Claudia Grisales de NPR dit sur En premier que c’est «territoire inexploré» Un président de la Chambre n’a jamais été destitué de cette manière auparavant. Aujourd’hui, la Chambre est gelée et le Congrès est toujours confronté à une fermeture du gouvernement le 17 novembre. Les républicains prévoient d’organiser un forum des candidats mardi prochain et de voter pour un nouveau président. mercredi prochain.

sur En premier que c’est «territoire inexploré» Un président de la Chambre n’a jamais été destitué de cette manière auparavant. Aujourd’hui, la Chambre est gelée et le Congrès est toujours confronté à une fermeture du gouvernement le 17 novembre. Les républicains prévoient d’organiser un forum des candidats mardi prochain et de voter pour un nouveau président. mercredi prochain. Sur Édition du matinle stratège républicain Brendan Buck raconte à A Martinez que les problèmes auxquels McCarthy a été confronté existe toujours et continuera pour les Républicains de la Chambre. Il ajoute qu’ils devront désormais élire quelqu’un qui veut le poste et qui peut unir les factions en conflit.

La Chine célèbre la fête de la mi-automne, un jour férié de huit jours dans tout le pays. De nombreux touristes s’y sont rendus pour les vacances. Le gouvernement chinois espère que cela donnera un coup de pouce à l’économie post-Covid, qui ne s’est pas redressée comme prévu.

Près de 900 millions de voyages intérieurs devraient être réalisés cette semaine, générant plus de 100 milliards de dollars de revenus, a déclaré John Ruwitch de NPR. Mais un vendeur à qui il a parlé a dit aux gens ils ne dépensent plus comme avant et sont surtout là pour l’expérience.

devraient être réalisés cette semaine, générant plus de 100 milliards de dollars de revenus, a déclaré John Ruwitch de NPR. Mais un vendeur à qui il a parlé a dit aux gens ils ne dépensent plus comme avant et sont surtout là pour l’expérience. Gâteaux de lune complexes sont souvent consommés et partagés pendant cette fête comme symbole de prospérité. Découvrez comment ils connectent une communauté mondiale d’Asiatiques et écoutez comment ils a aidé mes liens familiaux pendant la pandémie.

Soutien au président Biden et à l’ancien président Donald Trump est au coude à coude parmi les électeurs inscrits, selon le dernier sondage de NPR. Les électeurs de Trump sont plus enthousiastes : 43 % des républicains et des indépendants de tendance républicaine ont déclaré qu’ils seraient « très satisfaits » si Trump était nommé, contre 30 % des démocrates et des indépendants de tendance démocrate qui seraient « très satisfaits » de Biden. Mais une condamnation pourrait faire bouger les choses, car les électeurs indépendants déclarent qu’ils ne sont pas intéressés à voter pour Trump s’il est reconnu coupable d’un crime.

Les fabricants de 10 médicaments ont accepté à contrecœur de négocier avec Medicare sur leurs prix plus d’un mois après que Biden a annoncé les dix premiers médicaments sélectionnés pour les négociations de prix. Plus d’un tiers des sociétés qui fabriquent des médicaments figurant sur la liste ont poursuivi le gouvernement fédéral en justice, mais toutes les sociétés ont signé des accords stipulant qu’elles négocieraient.

Semaine des solutions climatiques

basculer la légende Alfredo Estrella /AFP via Getty Images

Alfredo Estrella /AFP via Getty Images

NPR consacre toute cette semaine à des histoires et des conversations sur le recherche de solutions climatiques.

Résoudre la crise climatique mondiale est une tâche tellement ardue qu’il peut être facile d’oublier combien de progrès ont été réalisés, petits et grands. Partout dans le réseau NPR, les efforts visant à atténuer le changement climatique portent leurs fruits de manière nouvelle et inattendue. Découvrez-en quelques-uns et lisez-en davantage ici :

Puget Sound a eu l’une de ses plus grandes montaisons de saumon rose de la dernière décennie.

l’une de ses plus grandes montaisons de saumon rose de la dernière décennie. Des chercheurs en Californie ont développé une nouvelle variété d’avocat plus résistante aux climats extrêmes.

ont développé une nouvelle variété d’avocat plus résistante aux climats extrêmes. Une poignée de bébés coraux est apparu près d’un laboratoire de Miami après avoir été sauvé.

est apparu près d’un laboratoire de Miami après avoir été sauvé. « Vieilles dames » à Cape Cod plongent dans les étangs pour enlever les déchets.

Découvrez tous les NPR Semaine des solutions climatiques histoires, y compris comment vous pouvez faire de n’importe quel travail un travail de solutions climatiques.

Éclaire-moi

basculer la légende Léon Bennett/Getty Images

Éclaire-moi est une série spéciale avec Rachel Martin de NPR sur ce qu’il faut pour construire une vie pleine de sens.

Quand le comédien Rob Delaney était entre les saisons 2 et 3 de son émission TV Catastrophe, son plus jeune fils a reçu un diagnostic de cancer du cerveau. Il savait que la seule façon pour sa famille de s’en sortir était de rester ensemble. Bien que Delaney – qui a été élevé dans la religion catholique – se soit éloigné de la religion organisée, il pense que « quelque chose de similaire à la foi » est entré dans leur vie et les a aidés à y parvenir.

Écoutez Delaney et Martin parler du limite les mots ont quand l’impensable se produit, ou lisez l’interview.

3 choses à savoir avant de partir

basculer la légende Michael Reaves/Getty Images

Michael Reaves/Getty Images

Kim Ng, directeur général des Marlins de Miami, est devenue la première femme à diriger une équipe de la MLB jusqu’aux séries éliminatoires. Elon Musk poursuivi pour diffamation par un diplômé universitaire qui affirme que Musk l’a faussement accusé d’être affilié à un groupe néo-nazi sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. La génération Z est souvent considérée comme « extrêmement en ligne ». Mais les premiers influenceurs sont plus âgés qu’on ne le pense. La journaliste Taylor Lorenz affirme dans son nouveau livre que les « mamans blogueuses » de la génération X ont jeté les bases de l’industrie des influenceurs de 16,4 milliards de dollars que nous connaissons aujourd’hui.

Ce bulletin d’information a été édité par Majd Al-Waheidi. Anandita Bhalerao contribué.