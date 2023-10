La chute de Kevin McCarthy est le point culminant du Tea Party

Le Tea Party auquel Skocpol faisait référence n’existe plus formellement en tant que faction au Congrès, ses anciens alliés ayant été intégrés au Freedom Caucus d’extrême droite ou à l’aile générique « America First » du GOP. Mais selon Skocpol, l’histoire du Tea Party reste essentielle pour comprendre les forces qui ont finalement conduit à la chute politique de McCarthy.

«Cela représente le point culminant de [the tea party movement] », a déclaré Skocpol. «Toutes les recherches que moi et d’autres politologues avons effectuées sur le mouvement montrent que dans les années 2010 – juste avant l’émergence de Donald Trump – le Tea Party avait pris la forme d’un simple refus, d’une explosion totale, faction de ne pas coopérer, de faire de la politique sur Twitter – et c’en est l’expression parfaite. C’est là que ça mène.

À certains égards, l’argument de Skocpol est contre-intuitif. À la fin des années 2000 et au début des années 2010, McCarthy et les autres Young Guns ont accédé au pouvoir en exploitant le pouvoir populaire du mouvement Tea Party, en promettant de réduire les dépenses publiques, de limiter le pouvoir fédéral et de contrecarrer les objectifs politiques de l’administration Obama. Mais même si McCarthy et les autres Young Guns ont pris de l’importance en s’alliant au mouvement Tea Party, a déclaré Skocpol, leur bannissement du GOP ne marque pas une rupture avec l’héritage du mouvement. Au lieu de cela, cela montre que les Young Guns n’ont jamais vraiment compris les forces qu’ils ont contribué à libérer.

« Le fait que McCarthy et les autres Young Guns aient été autrefois appelés les tea party people parce qu’ils s’adonnaient au mouvement », a déclaré Skocpol, « ne signifie pas que le tigre n’allait pas les consommer à la fin. »

Ce qui suit a été modifié pour plus de clarté et de concision.

Ian Ward : Vous avez beaucoup écrit sur l’histoire du mouvement Tea Party et ses conséquences pour le Parti républicain. Comment le vote visant à évincer le Président McCarthy s’inscrit-il dans cette histoire ?

Théda Skocpol : Peu de temps après le début de la présidence de Barack Obama, nous avons assisté à cette explosion de manifestations pour le Tea Party et à un degré remarquable d’organisation populaire – quelques milliers de Tea Party locaux, selon nos recherches. De nombreux écrits affirmaient à l’époque que cette organisation était motivée par la même chose qui, selon les gens, a motivé le Parti républicain lorsqu’il a fermé le gouvernement : réduire le déficit. Mais il n’a jamais été question de réduire le déficit. Le côté populaire de la Tea Party était la colère et la peur d’un pays en mutation dans lequel un homme portant « Hussein » comme deuxième prénom et à la peau noire pourrait être élu président. Le Tea Party – en particulier à la base – essayait de faire pression sur le Parti républicain et ses dirigeants élus pour qu’ils ne fassent pas de compromis avec un pays en mutation ou avec les politiciens du Parti démocrate à Washington.

Salle: Comment les Young Guns se sont-ils intégrés dans cette mobilisation ?

Skocpol : La mobilisation du Tea Party a fait une grande différence électorale en 2010 en installant un Congrès républicain, et probablement encore plus important en installant des assemblées législatives d’État dominées par les Républicains. Mais cette mesure s’est révélée particulièrement efficace par la suite, en annulant tout effort de compromis sur l’immigration. Nos recherches montrent que la polarisation sur l’immigration entre les deux principaux partis s’est manifestée récemment et s’est ajoutée à la polarisation sur la révolution des droits civiques des années 1960. À la fin de la présidence de Barack Obama, celui-ci tente de trouver un moyen d’intégrer les immigrants de longue date du Mexique et d’Amérique centrale et de leur ouvrir la voie à la citoyenneté – et cet effort échoue en 2013 et 2014. Vous souvenez-vous de cette élection au cours de laquelle David Brat, en Virginie centrale, a renversé de manière choquante Eric Cantor, qui à l’époque était considéré comme le genre de golden boy montant de la droite républicaine ? C’est la colère suscitée par le potentiel de la réforme de l’immigration qui a joué un rôle important à cet égard.

Et puis il y a Paul Ryan, qui a hérité d’un Congrès où le caucus républicain était de plus en plus déchiré par la montée de ce style colérique du « juste dire non » que le Tea Party a toujours privilégié. Ils voulaient s’assurer que les gens étaient en colère contre les changements intervenus dans le pays et s’assurer que les républicains ne faisaient pas de compromis à ce sujet. Paul Ryan était [from] Le réseau de M. Koch. Je pense que les Républicains de la Chambre pensaient qu’en faisant de lui leur chef, ils consolideraient leurs références républicaines de droite – et c’est ce qui s’est produit avec les élites du Parti républicain à l’époque. Mais parmi la droite populiste – qui représente plus de la moitié des électeurs de base républicains et les électeurs les plus fidèles des primaires – ils n’ont jamais aimé ce qu’il avait à offrir. Il est donc parti peu de temps après.

Et maintenant, enfin, nous arrivons à Kevin McCarthy, qui n’est qu’un exemple de la transmogrification finale de la colère du Tea Party, à laquelle Donald Trump a donné une portée nationale et beaucoup plus de puissance. Donald Trump n’a pas créé tout cela. Il a juste été très doué, depuis 2015, pour lui donner la permission et la concentration.

Salle: McCarthy et les autres Young Guns qui ont accédé au pouvoir à l’époque du Tea Party à la fin des années 2000 et au début des années 2010 ont donné voix à une interprétation du mouvement Tea Party que vous avez mentionnée, à savoir qu’il s’agissait uniquement de conservatisme budgétaire et de petit gouvernement. Pourquoi pensez-vous qu’ils ont si dramatiquement mal compris les énergies derrière le mouvement ?

Skocpol : Nous devons comprendre la radicalisation du Parti républicain comme un processus en cours depuis 2000. L’acte 1 de cette radicalisation a été la montée du réseau Koch, lui-même motivé par le mécontentement à l’égard de ce que les Républicains sous Bush junior et senior avaient été. faire – par exemple, transmettre les dépenses de Medicare. Le réseau Koch a débordé le Parti républicain et a exercé une forte pression sur les candidats et les responsables pour qu’ils s’opposent à la réduction des impôts, à l’assouplissement des réglementations et à la désactivation des syndicats du secteur public. Ces Young Guns étaient initialement en phase avec cela – et pourquoi ne le seraient-ils pas ? Ils pensaient que c’était de là que venait l’argent et que c’était là que le monde des affaires était parti.

Mais cela n’a pas satisfait beaucoup d’électeurs de base autour du Parti républicain, qui étaient beaucoup plus en colère contre les changements sociaux dans le pays et beaucoup plus contrariés par l’immigration.

Je pense donc que le Parti républicain s’est d’abord vidé au sommet, puis le Tea Party s’est cristallisé lorsque Barack Obama a été élu président, puis il a fini par s’exprimer davantage lors des batailles sur la réforme de l’immigration et de la montée en puissance de Donald Trump. J’appelle cela la radicalisation ascendante du Parti républicain, et je pense qu’elle a surpris beaucoup de ces chouchous du réseau Koch, y compris ces trois Young Guns – même si dans le cas de McCarthy, je pense qu’il a fait de son mieux pour monter le tigre. Il a essayé de jouer sur les deux tableaux.

Salle: Pourquoi pensez-vous que McCarthy a pu monter ce tigre plus longtemps que les deux autres ?

Skocpol : C’est un métamorphe, et cela lui a donné du pouvoir – jusqu’au moment où il a obtenu des votes démocrates pour maintenir le gouvernement ouvert, puis est passé à la télévision pendant le week-end et a saccagé les démocrates.

Le changement de forme est à la fois une force et une faiblesse. C’est une force dans la mesure où, un peu plus efficacement que Paul Ryan avant lui, il a réussi à jouer sur deux tableaux : condamner Donald Trump puis l’accepter, dire qu’il veut réduire le déficit et qu’il veut sévir à la frontière. . Si le Parti républicain avait réellement eu des ailes – et je ne pense pas qu’il en ait à ce stade – il aurait pu les combler. Mais à la fin, il en est arrivé au point où personne ne lui faisait confiance. Je ne pense pas que quiconque au sein du Parti républicain ait cru en sa parole, et les démocrates ne le pouvaient certainement pas.

Salle: Étant donné que McCarthy a accédé au pouvoir à l’époque du Tea Party, y a-t-il un sens dans lequel son éviction représente un rejet de l’héritage du Tea Party ?

Skocpol : Non, cela en représente le point culminant. Je pense que la plupart des gens dans les médias pensaient que le Tea Party avait pour but de réduire le déficit budgétaire fédéral parce que c’est ce dont quelques porte-parole d’élite à la télévision ont parlé. Mais nos recherches ont toujours montré qu’à la base, il s’agissait de la colère populaire face à un pays en mutation et de la fureur contre un Parti républicain qui ne répondait pas à ce désir. Toutes les recherches que moi-même et d’autres politologues avons effectuées sur le mouvement montrent que dans les années 2010, juste avant l’émergence de Donald Trump, le Tea Party avait pris la forme d’un don qui dit non et qui fait exploser tout cela. Faction de ne pas coopérer, de faire de la politique sur Twitter – et c’en est l’expression parfaite. C’est là que cela mène. Le fait que McCarthy et les autres Young Guns aient été autrefois appelés les tea party people parce qu’ils s’adonnaient au mouvement ne signifie pas que le tigre n’allait pas les consumer en fin de compte.

Salle: Le conflit entre le Tea Party et le Parti républicain de l’ère Obama reflète de réelles différences idéologiques entre ces deux factions, notamment sur des questions comme l’immigration. Pensez-vous que le conflit entre l’aile d’extrême droite anti-McCarthy du parti et les partisans de McCarthy reflète une fissure idéologique tout aussi robuste ? Ou cela se résume-t-il simplement à de l’obstructionnisme de rang ?

Skocpol: Je pense que c’est post-idéologique. L’une des choses que la présidence de Trump a accomplies a été de donner une expression nationale à l’ethno-nationalisme populiste et à la colère contre le « statu quo » à Washington, DC, et on arrive à un certain point où il n’y a plus beaucoup de modérés dans le parti républicain. Caucus de la Chambre. Il y a certainement des personnes qui subissent des pressions croisées parce qu’elles viennent des districts de Biden, mais la plupart d’entre elles ont été des partisans enthousiastes des mêmes types de questions dont parle Matt Gaetz. Il s’agit d’un désaccord sur la question de savoir si vous devriez jamais vous contenter de moins de 100 pour cent de ce que vous voulez, même lorsque vous êtes dans une position où vous ne contrôlez pas plus d’une chambre.

Salle: Donc, si le conflit est essentiellement une question de tactique et que les véritables énergies derrière l’extrême droite sont culturelles, pourquoi des gens comme Gaetz s’appuient-ils encore autant sur le langage du conservatisme budgétaire ? Après tout, cet incident le plus récent a été en partie déclenché par le refus ou l’incapacité de McCarthy de réduire les niveaux de dépenses.

Skocpol : Vous n’aimerez pas la réponse que je vais vous donner.

Salle: Essaie-moi.

Skocpol : Il se vend auprès de la presse de Washington. Pourquoi quelqu’un croit-il cela me dépasse. Avez-vous vu ce que Donald Trump a fait lorsqu’il était au pouvoir ? Avez-vous vu ce que les Républicains ont fait lorsqu’ils contrôlaient l’ensemble du Congrès ? Ils ne coupent rien, sauf les impôts. Et cela fait le bonheur d’un certain nombre de milliardaires – et même de Charles Koch lui-même.

Deux tendances se sont manifestées au sein du Parti républicain ces dernières années. J’appelle l’un d’eux le « McConnellisme ». Le macconnellisme est intelligent. Il s’agit d’utiliser tous les leviers de pouvoir pour s’assurer que les républicains disposent d’un système judiciaire fédéral rempli de juges qui vont affaiblir les initiatives démocrates, et il s’agit de faire tout ce que vous pouvez pour façonner l’électorat, à la fois en encourageant vos propres électeurs et en décourageant ceux des autres. électeurs. C’est à la limite de ce qui est légalement et constitutionnellement légitime. Ensuite, il y a le Trumpisme, qui à ce stade est passé de l’intimidation et des menaces à de véritables appels à la violence. L’un d’eux est très puissant à la Chambre et l’autre est très puissant au Sénat.

Mais c’est une différence tactique. Ce n’est pas comme s’il y avait une énorme différence de politique. Je pense qu’il peut y avoir certaines différences dans la politique en matière d’immigration, mais celles-ci ne se manifestent pas vraiment parce que personne ne parle de légiférer sur l’immigration.

Salle: Alors, qu’est-ce que tout cela signifie pour l’avenir du Parti républicain ? Quelles sont les ramifications de l’argument que vous avancez – selon lequel il existe une continuité fondamentale entre le mouvement Tea Party et le mouvement MAGA ?

Skocpol : Eh bien, tout dépend de la réélection de Donald Trump à la présidence, et je ne pense pas que ce soit impossible. Vraiment pas. Quant à la Chambre des représentants, je ne sais vraiment pas comment elle va trouver un nouveau Kevin McCarthy capable de promettre suffisamment, car les promesses exigées sont impossibles à tenir.

Salle: Cependant, sur la base du manuel de jeu traditionnel du tea party, quelle est, selon vous, la fin du jeu pour la faction d’extrême droite à la Chambre ?

Skocpol : Eh bien, je pense que Matt Gaetz lui-même veut passer à la télévision, collecter beaucoup d’argent et briguer un autre poste. C’est vrai pour un certain nombre de personnes qui composent ce très petit groupe de personnes qui étaient en mesure de tirer sur le crochet de la grenade. Mais je ne pense pas que nous sachions comment cela va se passer. Si vous avez des gens au pouvoir qui sont soutenus par un grand nombre d’électeurs en colère, craintifs, limités dans les informations qu’ils obtiennent sur ce qui se passe et pensant qu’il vaudrait mieux faire exploser l’Amérique plutôt que de la sauver – je je pense que vous êtes en territoire inconnu. Nous sommes en territoire inconnu.