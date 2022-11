La chute de FTX et Sam Bankman-Fried : une chronologie

Ironiquement, la chute remarquable du prodige de la crypto Sam Bankman-Fried était prévue au sommet de son empire FTX plus tôt cette année dans sa propre publicité pour le Super Bowl par nul autre que le comédien Larry David.

La bourse de plusieurs milliards de dollars basée aux Bahamas, jusqu’au début de ce mois parmi les plus grandes bourses du monde, se positionnait comme un moyen sûr et facile d’accéder à la cryptographie. Dans l’annonce, David joue le fleuret qui est sceptique quant à toute grande avancée technologique à travers l’histoire et rejette naturellement la crypto aussi. À la fin, le message est “Ne soyez pas comme Larry.. ne manquez pas la crypto, les NFT, la prochaine grande chose.”

Pour une fois, le personnage détestable de David obtient le dernier rire neuf mois plus tard – bien que David lui-même soit poursuivi pour l’annonce. Au cours des deux dernières semaines, une série de révélations et de mouvements d’échecs machiavéliques de Binance, le plus grand concurrent de FTX, a conduit à l’effondrement de FTX, au détrônement de Bankman-Fried en tant que leader non seulement dans le monde de la crypto, mais aussi dans le créneau philanthropique connu comme un altruisme efficace.

Alors que cette histoire sismique continue de se répercuter dans le monde entier, d’autres échanges et protocoles de cryptage se retrouvent sur le point de s’effondrer au milieu des répliques qui se répercutent sur leurs fondations financières. Chaque jour, il semble que les enquêtes en cours mènent à des scoops plus étonnants et salaces, des poursuites sont intentées et des audiences du Congrès se profilent à l’horizon. Voici un aperçu des personnages et des événements derrière un drame qui continuera certainement à se dérouler pendant un certain temps.

Les principaux acteurs :

FTX



Sam Bankman-Fried (souvent appelé SBF): Fils de deux professeurs de droit de Stanford, Bankman-Fried a fondé la société commerciale Alameda Research en 2017, quelques années seulement après avoir obtenu son diplôme du MIT. En 2019, il a fondé FTX, qui a monté un marché haussier pour la cryptographie à une valorisation de 18 milliards de dollars en juillet 2021, sécurisant les investissements de Softbank et Sequoia Capital. Avant de passer à temps plein à la cryptographie, SBF a passé du temps à travailler au Centre philanthropique pour l’altruisme efficace.

Il est devenu l’une des principales voix du mouvement EA et s’est publiquement engagé à donner la majorité de sa richesse. Il a également eu une présence démesurée à Capitol Hill en tant que deuxième plus grand donateur de politiciens démocrates ces dernières années, témoignant devant le Congrès au sujet de la crypto et même proposant son propre projet de réglementation potentielle pour l’industrie le mois dernier.

FTX : Abréviation de “Futures Exchange”, FTX a été lancé sur la réputation qu’Alameda Research s’était bâtie dans l’industrie comme l’un des plus grands commerçants de crypto en volume. Son objectif déclaré était les dérivés, le trading à effet de levier et une approche professionnelle dans le but de “faire évoluer l’espace des dérivés vers une qualité institutionnelle”. L’un des premiers investisseurs notables a été le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao (souvent connu sous le nom de “CZ” – voir ci-dessous). FTX exploite un échange international à partir des Bahamas. Une entité distincte, FTX.us, a été créée en 2020 pour servir légalement les clients américains. En 2021, FTX est devenu le deuxième plus grand échange de crypto derrière seulement Binance, d’une valeur d’environ 30 milliards de dollars avant que tout ne commence à s’effondrer.

Recherche Alameda : La société commerciale a été créée en 2017 par SBF et Tara Mac Aulay, qui dirigeaient à l’époque le Centre pour l’altruisme efficace. L’entreprise a connu un succès précoce en arbitrant le prix du bitcoin entre différents marchés. Au fur et à mesure de sa croissance, il s’est aventuré dans d’autres types de métiers et a réalisé des dizaines d’investissements dans des projets de cryptographie. Cela inclut une influence considérable dans Solana, une blockchain créée par un ancien ingénieur de Qualcomm pour concurrencer Ethereum. La relation entre Alameda et FTX avait été un sujet de spéculation populaire avant de commencer à fuir au début du mois.

Faits en bref : J’ai commencé Alameda Research avec Sam en 2017. En avril 2018, moi et un groupe d’autres personnes avons tous démissionné, en partie en raison de préoccupations concernant la gestion des risques et l’éthique des affaires. – Tara Mac Aulay (@Tara_MacAulay) 16 novembre 2022

Caroline Ellison : Le PDG d’Alameda Research dès sa faillite a rencontré SBF alors qu’ils travaillaient tous les deux pour la société commerciale Jane Street. Ellison a rejoint Alameda en 2018 et est devenue son unique PDG en août 2022. Elle est la fille de deux universitaires, comme Bankman-Fried, et est dit avoir eu une relation intermittente avec SBF.

Binance / CZ : Fondé par Changpeng Zhao (CZ), Binance est le plus grand échange de crypto-monnaie au monde après l’effondrement de FTX. CZ a été l’un des premiers investisseurs dans FTXmais la relation se serait rapidement détériorée et sa participation dans l’entreprise a été revendu en 2021. La familiarité de CZ avec FTX et SBF a joué un rôle central dans le déclenchement de la débâcle actuelle.

Bankman-Fried, Ellison et les représentants de Binance, FTX, FTX.us et Alameda n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La société de communication qui représentait FTX, FTX.us et Alameda avant ce mois-ci a répondu qu’elle n’était plus engagée avec les entreprises. D’autres contacts pour FTX et FTX.us n’ont pas immédiatement répondu.

La chronologie

Mai à juillet 2022 : Une série d’effondrements cryptographiques, menés par Terra-Luna, déclencher une vague de faillites parmi les prêteurs de crypto comme Celsius, BlockFi et Voyager. FTX propose de renflouer BlockFi avec l’option d’acheter la société basée dans le New Jersey et d’acquérir les actifs de Voyager. Les investissements semblent cimenter FTX comme l’un des acteurs les plus puissants dans un univers crypto tumultueux.

2 novembre 2022 : Fuite des données financières d’Alameda Research montrent que la relation intime présumée entre la société de négoce et FTX est encore plus étroite que beaucoup ne le pensaient, avec une grande partie des actifs de la société de négoce détenus dans le jeton natif FTX FTT. Essentiellement, des milliards de la valeur d’Alameda peuvent être attribuées à une crypto-monnaie créée par la société sœur FTX. Chaque jeton FTT valait environ 25,50 $ à l’époque.

6 novembre : CZ annonce que Binance vendra ses importantes participations dans FTT. Quinze minutes plus tard, Ellison répond qu’Alameda aimerait acheter les jetons à Binance à 22 $ chacun. Le prix du jeton commence à fluctuer presque immédiatement, chutant jusqu’à 10 % et plongeant en dessous de 22 $ pour des périodes le même jour.

Ce fut le début de la fin pour FTX.

Dans le cadre de la sortie de Binance des actions FTX l’année dernière, Binance a reçu environ 2,1 milliards de dollars américains équivalents en espèces (BUSD et FTT). En raison de récentes révélations qui ont été révélées, nous avons décidé de liquider tout FTT restant dans nos livres. 1/4 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 6 novembre 2022

8 novembre : Le prix des cratères FTT à moins de 6 $, et CZ révèle que Binance a conclu un accord non contraignant pour acheter complètement FTX. Fondamentalement, le rachat dépend d’une vérification diligente des finances de FTX.

9 novembre: Rapports Bloomberg des agences fédérales aux États-Unis enquêtent sur FTX. Un porte-parole de Binance a déclaré aux journalistes : “En raison de la diligence raisonnable de l’entreprise, ainsi que des derniers reportages concernant les fonds des clients mal gérés et les enquêtes présumées des agences américaines, nous avons décidé de ne pas poursuivre l’acquisition potentielle de FTX.com.”

10 novembre : SBF annonce la fermeture d’Alameda Research. Les régulateurs des Bahamas gèlent les actifs FTX. L’ensemble du personnel du FTX Future Fund, inspiré de l’altruisme efficace, qui avait engagé 160 millions de dollars de fonds dans divers projets, démissionne.

11 novembre : FTX, FTX.us, Alameda et des dizaines de filiales déposent le bilan aux États-Unis. SBF démissionne de son poste de PDG et est remplacé par John J. Ray III, qui a supervisé la liquidation d’Enron. Tard dans la journée, FTX est piraté et plus de 300 millions de dollars sont retirés de la bourse. FTX conseille aux utilisateurs de supprimer son application mobile. SBF blâme plus tard un « ex-employé, ou un logiciel malveillant sur l’ordinateur d’un ex-employé » pour le vol.

13 novembre : Rapports Reuters qu’au moins 1 milliard de dollars de fonds clients FTX ne peuvent pas être comptabilisés.

15 novembre: UN un recours collectif est déposé en Floride contre FTX et un certain nombre de célébrités “ambassadeurs de la marque”, dont Larry David, Tom Brady, Gisele Bundchen, Kevin O’Leary, Naomi Osaka, Shaquille O’Neal et Stephen Curry, alléguant la tromperie des consommateurs.

16 novembre : Les commissions des services financiers de la Chambre des États-Unis et des banques du Sénat annoncent qu’elles tiendront des audiences sur l’implosion de FTX en décembre. SBF dit à Vox via Twitter DM, il regrette d’avoir déposé son bilan et espère toujours lever 8 milliards de dollars pour rendre tous les clients FTX entiers.

17 novembre : Dans un dossier déposé devant le tribunal de la faillite, le nouveau PDG de FTX, Ray, a déclaré : “Jamais dans ma carrière, je n’ai vu un échec aussi complet des contrôles d’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières fiables comme cela s’est produit ici. De l’intégrité des systèmes compromise et de la surveillance réglementaire défectueuse à l’étranger, à la concentration du contrôle entre les mains d’un très petit groupe d’individus inexpérimentés, peu sophistiqués et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent.”

21 novembre : UN vidéo deepfake apparaît sur Twitter sous un faux compte SBF avec une coche bleue qui semble montrer à Bankman-Fried disant aux utilisateurs FTX concernés de se rendre sur un site Web pour percevoir une compensation via un cadeau crypto. Le stratagème est une escroquerie cryptographique classique, mais avec une fausse vidéo convaincante comme appât.

Au cours du week-end, un compte vérifié se faisant passer pour le fondateur de FTX, SBF, a publié des dizaines de copies de cette vidéo deepfake offrant aux utilisateurs de FTX une “compensation pour la perte” dans une escroquerie de phishing conçue pour vider leurs portefeuilles cryptographiques. pic.twitter.com/3KoAPRJsya – Jason Koebler (@jason_koebler) 21 novembre 2022

22 novembre : Les détails des finances derrière l’empire de SBF commencent à émerger à mesure que la procédure de faillite progresse. Les représentants de FTX ont déclaré avoir localisé des actifs d’une valeur de 1,4 milliard de dollars, mais attention, il faudra peut-être plusieurs semaines pour établir un bilan complet. Pendant ce temps, la société divulgue que ses 50 principaux créanciers doivent un total de 3,1 milliards de dollars, mais ne divulgue pas les noms de ces créanciers. Les déclarations de revenus révèlent également que FTX et Alameda Research ont collectivement perdu 3,7 milliards de dollars entre 2019 et 2021, bien avant la débâcle actuelle, ce qui suggère que les choses n’allaient jamais aussi bien dans l’empire SBF qu’il n’y paraît.