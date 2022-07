La chute de Draghi se répercute au-delà de l’Italie

ROME – Il y a un peu plus d’un mois, le Premier ministre italien Mario Draghi est monté à bord d’un train de nuit avec les dirigeants français et allemand à destination de Kyiv. Pendant le voyage de 10 heures, ils ont plaisanté sur le fait que le président français avait les plus beaux logements. Mais, plus important encore, ils ont affirmé leur soutien résolu à l’Ukraine face à l’agression russe. Les photos des hommes regroupés dans une cabine autour d’une table de conférence en bois évoquaient un style clubby de gestion de crise rappelant la Seconde Guerre mondiale.

Le simple fait que M. Draghi ait un siège à cette table montre comment, par la force de sa stature et de sa crédibilité, il a fait de son pays, criblé de dettes et d’une instabilité politique persistante, un partenaire à part entière avec les puissances européennes les plus importantes. La clé de ce succès était non seulement sa bonne foi économique en tant qu’ancien président de la Banque centrale européenne, mais aussi sa reconnaissance inébranlable que la guerre de la Russie présentait un défi existentiel à l’Europe et à ses valeurs.

Tout cela est maintenant mis en péril depuis qu’une rébellion populiste sur plusieurs fronts, motivée par une prise de pouvoir opportuniste, a étonnamment torpillé le gouvernement de M. Draghi cette semaine. Des élections anticipées ont été convoquées pour septembre, les sondages montrant qu’une alliance dominée par les nationalistes et les populistes d’extrême droite est fortement favorisée pour diriger l’Italie à l’automne.