La chute de débris spatiaux présente-t-elle un risque pour les avions ?

Alors que l’orbite terrestre continue de se remplir de fusées abandonnées et de vieux satellites, les experts disent que les avions pourraient être en danger à cause de la chute de débris.

« Il existe un risque réel », a déclaré Aaron Boley, professeur agrégé d’astronomie et d’astrophysique à l’Université de la Colombie-Britannique, à CTVNews.ca. « Les utilisations de l’espace ne font que s’étendre, et au fur et à mesure que nous mettons de gros objets en orbite, ils finissent par tomber, et s’ils ne sont pas contrôlés, c’est un danger pour les personnes au sol, en mer et dans les avions. »

Boley et un collègue ont récemment rédigé un article sur le sujet et ont fait valoir que les fortes augmentations récentes des vols et des lancements de satellites pourraient entraîner une tragédie de l’aviation à moins que des efforts ne soient faits pour freiner et mieux suivre, réglementer et répondre aux rentrées incontrôlées de fusées. . Le co-auteur de Boley, le politologue de l’UBC Michael Byers, affirme qu’il y a 10% de chances que les débris spatiaux causent un ou plusieurs décès au cours de la prochaine décennie.

« S’il peut en principe avoir une rentrée contrôlée, il devrait avoir une rentrée contrôlée », a déclaré Boley. « Et s’il ne peut absolument pas avoir une rentrée contrôlée, il y a d’autres choses qui doivent être faites pour que nous ayons autant d’informations que possible pour prendre des décisions éclairées et nous ne réagissons pas soudainement à chaque nouveau grand objet qui descend. C’est ce qui se passe maintenant.

Les satellites sont généralement mis en orbite par des fusées, qui sont souvent ensuite abandonnées pour finalement retomber sur terre dans ce que l’on appelle des rentrées incontrôlées.

« L’atmosphère provoque lentement la désintégration de cette orbite et à un moment donné, elle rentre et vous ne savez pas où le long de sa trajectoire elle va finalement rentrer », a expliqué Boley.

En revanche, les rentrées contrôlées signifient qu’une fusée ou un vaisseau spatial a un itinéraire de retour planifié, comme lorsque les astronautes rentrent chez eux depuis la Station spatiale internationale.

« Vous avez des choses comme des moteurs ré-allumables, que de nombreuses fusées ont, et ils peuvent alors diriger la trajectoire pour qu’elle aille dans un endroit, disons, dans l’océan qui est à l’écart », a déclaré Boley. « Ce carburant supplémentaire est un poids et cela enlève ensuite la livraison de la charge utile… Cela a donc absolument un coût. »

Bien qu’il n’y ait aucun cas connu de débris de roquette ou de satellite frappant un avion, plusieurs incidents ont sonné l’alarme dans le passé. En mai 2020, une fusée chinoise a fait une rentrée incontrôlée, jetant des débris sur le Côte d’Ivoire. En novembre 2022, la France et l’Espagne ont fermé des parties de leur espace aérien pour une autre fusée chinoise qui a fini par s’écraser dans l’océan Pacifique.

« Ils ont donc eu ce réacheminement soudain des avions et cela a causé d’importants retards, il y a eu un grand coup économique associé à cela », a déclaré Boley.

Un coup d’œil à la base de données du gouvernement canadien sur les incidents d’aviation montre également que des débris spatiaux pourraient tomber au-dessus ou à proximité du pays, comme le 18 janvier 2007, lorsqu’un vol d’United Airlines « a signalé une grosse boule enflammée avec… des débris ou des débris qui en émanaient » alors que voler au-dessus de l’Arctique.

« C’est en grande partie un Far West », a déclaré Boley à propos des règles et réglementations existantes pour les lancements de fusées. « Lorsqu’un État lance un satellite et met quelque chose en orbite et le laisse descendre sans contrôle, il fait ce qu’on appelle l’exportation du risque. Ainsi, il laisse le reste du monde assumer une grande partie du risque de ce lancement particulier. »

Certains pays et groupes d’aviation, tels que l’Association des pilotes de ligne et l’Organisation de l’aviation civile internationale, ont commencé à en prendre note.

En mars 2023, l’Institut de l’espace extra-atmosphérique de l’UBC a publié ses « recommandations de Montréal » qui comprenaient des appels à des « normes mondiales » sur les rentrées incontrôlées à un moment où plus de sept mille objets sont en orbite terrestre basse.

« Des dizaines de milliers de satellites supplémentaires sont sous licence, tandis que des centaines de milliers d’autres satellites sont proposés… beaucoup d’entre eux rentreront dans l’atmosphère terrestre dans les années et les décennies à venir », lit-on. « En raison de leur vitesse relative d’impact, même des débris petits ou légers qui peuvent être inoffensifs pour les personnes au sol pourraient endommager mortellement un avion en vol ou nécessiter une action d’urgence de la part de son équipage. »

Le document a été signé par Boley et Byers de l’UBC ainsi que par l’astronaute à la retraite et ancien ministre du cabinet canadien Marc Garneau, l’inspecteur général de l’Agence spatiale française et le chef de la sécurité spatiale de l’US Air Force.

Boley espère que des politiques claires seront créées par la communauté internationale avant qu’une rentrée incontrôlée de fusée ne provoque une catastrophe aérienne.

« Finalement, [we’re] jeter des trucs et laisser les choses s’effondrer sous le paradigme que la terre est si grande, nous n’avons pas besoin de nous en soucier », a déclaré Boley. « Mais, vous savez, c’est quelque chose que nous avons fait plusieurs fois : le les océans sont si vastes que nous n’avons pas à nous soucier de ce plastique que nous y jetons ; l’atmosphère contient tellement de matière que nous n’avons pas à nous soucier de tout le carbone que nous y mettons. Nous le faisons maintes et maintes fois. »