La chute d’António Costa met en péril les espoirs socialistes d’accéder aux postes les plus élevés de l’UE – POLITICO

António Costa est sur le point de quitter son poste de Premier ministre du Portugal – et c’est un problème pour les socialistes européens dans leur quête d’un poste de premier plan au sein de l’UE.

Le centre-gauche espérait que Costa obtienne un rôle puissant à Bruxelles dans le cadre du grand partage des postes de direction après les élections européennes de 2024. Qui devrait le remplacer sera un sujet brûlant lors d’un congrès du parti dans la ville espagnole de Malaga vendredi et samedi.

Costa était le choix des socialistes pour succéder à Charles Michel à la présidence du Conseil européen à partir de novembre 2024, date à laquelle le mandat du Belge prendra fin (et les règles stipulent qu’il ne peut pas effectuer un autre mandat). Les socialistes, qui sont en passe de redevenir le deuxième groupe après les élections européennes, ont les yeux rivés sur la présidence du Conseil après avoir vu l’un de leurs rangs occuper le poste de haut diplomate de l’UE, d’abord avec l’Italienne Federica Mogherini, puis Josep Borrell, de l’Espagne.

Mais ce plan s’est effondré cette semaine lorsque Costa a présenté sa démission après que la police a perquisitionné sa résidence officielle. Le procureur général du pays a confirmé que Costa faisait l’objet d’une enquête pour corruption.

Bien que Costa ait démissionné, il restera pour le moment dans le rôle de Premier ministre par intérim jusqu’à la tenue de nouvelles élections portugaises en mars de l’année prochaine.

Costa n’a été reconnu coupable de rien et il pourrait quand même prétendre à un emploi à Bruxelles. Ce ne serait pas la première fois qu’un haut responsable européen serait nommé après avoir été impliqué dans un scandale.

Dans juillet 2014Jean-Claude Juncker est élu président de la Commission européenne un an après il a présenté sa démission de son poste de Premier ministre luxembourgeois à la suite d’un scandale impliquant les services secrets du pays, qui auraient commis des fautes sous sa direction. Son successeur à la présidence de la Commission, Ursula von der Leyen, a été plongée dans un scandale lorsqu’elle était ministre allemande de la Défense, avec des allégations selon lesquelles des contrats lucratifs de son ministère avaient été attribués à des consultants extérieurs sans surveillance appropriée.

Mais le système judiciaire portugais est notoirement lent – ​​l’affaire de corruption lancée contre le prédécesseur socialiste de Costa, José Sócrates, en 2014 est toujours en cours – et rares sont ceux qui s’attendent à ce que la situation de Costa soit claire d’ici un an.

Le scandale du Qatargate a peut-être également élevé la barre de l’opinion publique en matière de tolérance à l’égard des hommes politiques européens liés à des affaires de corruption.

“Si il [Costa] pense qu’il ne peut pas être Premier ministre tant que cela est en cours, alors il ne peut évidemment pas être président du Conseil européen tant que cela est en cours », a déclaré l’eurodéputé vert Daniel Freund. Le législateur allemand a déclaré que le travail de président du Conseil européen est un rôle « beaucoup plus puissant », de sorte que « cette fonction doit être encore plus protégée contre tout risque de réputation ».

Appelez Pedro Sánchez ! Non attends …

L’alternative la plus évidente à Costa était l’Espagnol Pedro Sánchez, qui, selon les rumeurs, était l’un des principaux candidats au poste de secrétaire général de l’OTAN en juin dernier, alors qu’il semblait destiné à être rejeté en Espagne.

Il est peu probable que Sánchez soit sorti des élections d’été avec un chemin étroit pour rester au pouvoir, et il a obtenu jeudi le soutien crucial dont il avait besoin pour rester au pouvoir en tant que Premier ministre espagnol du parti séparatiste catalan Junts.

Les 15 semaines de marchandages tortueux avec d’autres partis de gauche – et, surtout, une offre d’amnistie aux conspirateurs séparatistes catalans – que Sánchez a vécues sont un aperçu probable des défis auxquels il sera confronté au cours du prochain mandat.

Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen | Marcelo del Pozo/Getty Images

Son gouvernement minoritaire aura besoin du soutien d’un large éventail de partis régionaux et séparatistes aux philosophies très différentes pour adopter une loi.

“Il sera très difficile pour ce gouvernement de faire adopter des lois”, a déclaré le politologue Pablo Simón. “La dynamique politique va être extrêmement complexe.”

Avec une coalition fragmentée et confronté aux attaques constantes d’une opposition de droite qui remet ouvertement en question sa légitimité à gouverner, Sánchez pourrait être tenté par un poste plus confortable et plus en vue à Bruxelles.

“À l’heure actuelle, l’Espagne est dans une bonne position au niveau international : après l’Allemagne, l’Espagne est le pays de l’UE le plus important dans lequel un socialiste est au pouvoir”, a déclaré Simón. “Avec Costa hors jeu, qui peut dire ce que l’avenir de Sánchez pourrait lui réserver ?”

Le départ de Sánchez plongerait sans aucun doute l’aile gauche espagnole dans le chaos, car il n’y a pas de successeur clair. Mais étant donné que les possibilités d’une gouvernance productive semblent minces, il ne s’attardera peut-être pas trop sur le désordre qu’il laisserait derrière lui.

La liste B

D’autres noms de Premiers ministres socialistes actuels ou anciens sont des prétendants moins évidents aux postes les plus élevés à Bruxelles.

L’ancienne dirigeante finlandaise Sanna Marin, l’un des visages socialistes les plus connus, a fait l’objet de critiques après avoir rejoint l’Institut Tony Blair en tant que conseillère stratégique (elle a également signé avec une société de divertissement et de gestion des talents).

Un responsable européen, qui a bénéficié de l’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement, a décrit Marin comme une « fauteuse de troubles », suggérant qu’elle n’est pas la bonne personne pour ce poste. Un autre nom nordique, la Première ministre danoise Mette Frederiksen, pourrait avoir du mal à défendre les politiques d’immigration dures de son pays auprès des autres socialistes européens.

Frans Timmermans, ancien poids lourd socialiste de la Commission européenne, vient tout juste de quitter Bruxelles pour rentrer aux Pays-Bas. S’il remporte les élections de ce mois-ci, il sera Premier ministre néerlandais et il est peu probable qu’il veuille partir. S’il échoue, il n’aura jamais été Premier ministre, ce qui est un critère informel pour accéder aux postes les plus élevés du Conseil.

Un nom qui circule depuis longtemps dans les couloirs de Bruxelles est celui de l’ancien président de la Banque centrale européenne et ex-Premier ministre italien, Mario Draghi.

L’homme considéré comme celui qui a sauvé l’euro a été chargé par von der Leyen de préparer un rapport sur la manière dont l’UE peut faire face à l’érosion de sa compétitivité mondiale, ce qui pourrait renforcer encore davantage son profil.

Pourtant, il est considéré comme un candidat de loin pour de nombreuses raisons.

Depuis l’introduction du rôle de président à plein temps du Conseil européen en 2009, le poste a toujours été confié à un homme politique affilié à un parti (d’abord le Belge Herman Van Rompuy, puis le Polonais Donald Tusk et maintenant Michel) – et Draghi était un technocrate puis un Premier ministre indépendant. Il serait difficile pour les socialistes de nommer quelqu’un qui n’appartient pas à leur parti. De plus, on ne sait toujours pas si le gouvernement de centre-droit de Giorgia Meloni soutiendrait Draghi.

Pour d’autres anciens Premiers ministres socialistes, comme l’Italien Paolo Gentiloni et le Suédois Stefan Löfven, beaucoup de temps s’est écoulé depuis qu’ils ont quitté la table du Conseil européen – et ils pourraient être confrontés aux mêmes problèmes pour obtenir le soutien de leurs gouvernements de centre-droit.

Eddy Wax et Jakob Hanke Vela ont contribué au reportage.

Cette histoire a été mise à jour.